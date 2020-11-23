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Жота установил рекорд в «Ливерпуле»

сегодня, 09:24
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 9-го тура АПЛ.

В составе мерсисайдцев один из мячей забил нападающий Диого Жота.

Португалец стал первым игроком в истории клуба, который забил в своих первых 4 матчах на «Энфилде» в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 14:19
бомба это в крови португальцев Фиго Криро и будут еще
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 13:28
Машина
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 10:07
Жота реально крут. Он и в ЛЧ штампует голы и в сборной без гола не сидит.

Уверен, это уже восходящая звезда футбола.
feris1
feris1
сегодня в 09:27
Молодец что тут скажешь
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