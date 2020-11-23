Жота установил рекорд в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 9-го тура АПЛ.
В составе мерсисайдцев один из мячей забил нападающий Диого Жота.
Португалец стал первым игроком в истории клуба, который забил в своих первых 4 матчах на «Энфилде» в Премьер-Лиге.
|Ливерпуль3 : 0Лестер Сити
|Матч завершен
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 9-го тура АПЛ.
В составе мерсисайдцев один из мячей забил нападающий Диого Жота.
Португалец стал первым игроком в истории клуба, который забил в своих первых 4 матчах на «Энфилде» в Премьер-Лиге.
Уверен, это уже восходящая звезда футбола.
Уверен, это уже восходящая звезда футбола.