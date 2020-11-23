Жота установил рекорд в «Ливерпуле»

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сегодня, 09:24

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче 9-го тура АПЛ .

В составе мерсисайдцев один из мячей забил нападающий .

Португалец стал первым игроком в истории клуба, который забил в своих первых 4 матчах на «Энфилде» в Премьер-Лиге.