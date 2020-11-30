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30 ноября 2020, 09:00

«Ювентус» — «Динамо» Киев: прогноз и ставки БК Pinnacle

2 декабря в Турине сыграют «Ювентус» и «Динамо». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов.

«Ювентус»

Команда из Турина уже гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. «Ювентус» набрал девять очков, дважды обыграв «Ференцварош» (2:1 и 4:1) и один раз «Динамо» (2:0). Матч против «Барселоны» подопечные Антонио Конте провалили (0:2).

В минувшую субботу «старая синьора» в очередной раз допустила осечку в чемпионате Италии. В гостях «Ювентус» не смог справиться в «Беневенто» (1:1).

«Динамо» Киев

В активе «Динамо» один зачетный пункт, который команда оформила в гостевой встрече против «Ференцвароша» (2:2). Помимо упомянутого пораженя от «Ювентуса», киевский клуб дважды уступил «Барселоне» (1:2 и 0:4).

В чемпионате Украины подопечные Мирчи Луческу обыграли дома «Ворсклу» (2:0). За счет этой победы удалось сохранить позицию лидера в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» — 1.261

Ничья – 5.880

Победит «Динамо» — 13.380

Статистика

«Ювентус» победил в 9 из 11 предыдущих поединках ЛЧ

«Динамо» проиграло 3 последних матча сопернику

В 5 из 6 прошлых матчах «Динамо» в Лиге Чемпионов прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Динамо» пропускало минимум два гола в 4 предыдущих поединках турнира

Прогноз

Предыдущие неудачи «Динамо» отчасти можно списать на переполненный лазарет, который постепенно опустел. Сейчас киевский клуб может сыграть оптимальным составом.

У «Ювентуса» есть заметные проблемы с нападением, которому очень трудно даются забитые голы. Учитывая это, предлагаем взять ставку Ф2(+2) с коэффициентом 2.074 по линии букмекерской конторы Pinnacle.