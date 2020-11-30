«Брюгге» — «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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30 ноября 2020, 09:39

2 декабря в Бельгии сыграют «Брюгге» и «Зенит». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

«Брюгге»

Набрав четыре очка, «Брюгге» расположился на третьей позиции в группе F. Бельгийская команда начала турнир с гостевой победы над «Зенитом» (2:1) и домашней ничьи против «Лацио» (1:1). Затем коллектив дважды уступил «Боруссии» Дортмунд – 0:3 дома и 0:3 в гостях.

В чемпионате Бельгии «Брюгге» отметился ничейным противостоянием с «Мускроном» (0:0). В пяти предыдущих домашних поединках команда проиграла только раз – 2 ничьи и 2 победы.

«Зенит»

«Зенит» — главный аутсайдер своей группы в Лиге Чемпионов. Российский клуб добыл только один балл, когда дома сыграл вничью с «Лацио» (1:1). В Дортмунде команда Сергея Семака уступила 0:2, а в Риме 1:3.

Не лучшим образом дела у «Зенита» идут и в чемпионате России. Там команда два последних матча свела к ничейным исходам – «Ахмат» (2:2) и «Арсенал» Тула (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» — 2.180

Ничья – 3.640

Победит «Зенит» — 3.320

Статистика

«Брюгге» не побеждал в 9 из 10 прошлых матчах Лиги Чемпионов

«Зенит» не выигрывал в 5 предыдущих поединках турнира

В 3 из 4 матчах «Брюгге» в ЛЧ прошла ставка на ТБ (2,5)

прошла ставка на (2,5) В 3 из 4 поединках «Зенита» на групповой стадии ЛЧ забивалось минимум три гола

Прогноз

Вероятней всего, нас ожидает открытая игра от команд, которым некуда отступать. «Брюгге» нужно брать три очка, чтобы претендовать на второе место, а у «Зенита» остались теоретические шансы на выход в Лигу Европы.