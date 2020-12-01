В Восточной Европе не любят королей. «Реал» 8 раз проигрывал клубам из России и Украины. UPD. Уже 9 раз!

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01 декабря 2020, 18:15

Для выхода в плей-офф нужна победа над «Шахтером» сегодня.

- У «Реала» 8 поражений в 29 матчах против команд из России и Украины, то есть «сливочные» терпели поражения в 28% встреч. Еще 7 матчей завершились вничью (24%), 14 раз «Королевский клуб» подтверждал свой статус суперклуба победами — 48% успехов, меньше половины.

- «Реал» проиграл все три последних матча командам из РПЛ и УПЛ : ЦСКА дважды обыграл «Мадрид» на групповой стадии ЛЧ -2018/19, а «Шахтер» одержал сенсационную победу в первом туре нынешнего розыгрыша.

- Мадридские «короли» по два раза оставались голыми после встреч с московскими «Спартаком» и ЦСКА , по одной виктории в матчах со «сливочными» на счету московских «Торпедо» и «Локомотива», киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Шесть обидчиков из двух стран Восточной Европы — немало.

- «Шахтер» сегодня примет «Реал» на «Олимпийском» в Киеве. Последний свой матч на этом стадионе «Королевский клуб» выиграл со счетом 3:1 у «Ливерпуля». Это был финал Лиги чемпионов и последняя на сегодняшний день победа «Мадрида» в турнире.

- Забив в первом тайме мадридского матча три гола в ворота «Реала», «Шахтер» после этого только пропускал в Лиге чемпионов. На данный момент у «горняков» цепочка из 12 пропущенных голов без забитых, гладбахская «Боруссия» переиграла команду Луиша Каштру со счетом 10:0 по сумме двух матчей в третьем и четвертом турах.

- Накануне выезда в Украину «Реал» потерпел сенсационное поражение от «Алавеса» в Ла Лиге, которое стало уже третьим в чемпионате и четвертым во всех турнирах со старта сезона. За весь прошлый сезон команда Зинедина Зидана проиграла в чемпионате Испании только три раза — как за 10 туров нынешнего сезона. Чемпионский лимит поражений исчерпан.

- В случае победы над «Шахтером» «Реал» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Все поражения мадридского «Реала» от команд из России и Украины

1. Кубок УЕФА 1992/93, 2 раунд

«Торпедо» — «Реал» — 3:2

Голы: Талалаев 11; Тишков 62; Мурашов 76 — Саморано 9; Йерро 56.

Первым отечественным клубом, которому удалось взять верх над «Реалом», был «Спартак», выбивший «сливочных» из четвертьфинала Кубка чемпионов в сезоне 1990/91 благодаря прекрасной победе на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:1. Тот матч относится к советскому периоду, а после распада СССР первая победа над «королями» осталась за «Торпедо». Впрочем, этим успехом «автозаводцы» лишь подсластили себе пилюлю от вылета из Кубка УЕФА , ведь двумя неделями ранее они уступили в Мадриде 2:5.

2. Лига чемпионов 1998/99, групповой этап

«Спартак» — «Реал» — 2:1

Голы: Цымбаларь 71; Титов 77 — Рауль 64.

Осенью 1998-го «Реал» приехал в Москву в ранге действующего победителя Лиги чемпионов и привез сильнейших футболистов, а на тренерском мостике расположился еще усатый Гус Хиддинк, сменивший Юппа Хайнкеса. Гол Рауля не смутил «красно-белых», и они ответили шикарным штрафным Цымбаларя и победным ударом Титова после паса Робсона.

3. Лига чемпионов 1998/99, четвертьфинал

«Динамо Киев» — «Реал» — 2:0

Голы: Шевченко 63, 80.

Хиддинк был уволен в феврале, его место занял Джон Тошак, но спасти сезон «Реалу» не удалось. В Ла Лиге мадридцы безнадежно отстали от «Барселоны», а в Лиге чемпионов вылетели в четвертьфинале от киевского «Динамо». На «Сантьяго Бернабеу» сыграли 1:1, Миятович и Шевченко обменялись голами, а вот в Киеве забивал только Андрей Николаевич, проводивший свой последний сезон в «Динамо» перед отъездом в «Милан».

4. Лига чемпионов 2000/01, групповой этап

«Спартак» — «Реал» — 1:0

Гол: Жереми 47 (автогол).

Вторая победа «Спартака» над «Реалом» получилась не такой волшебной, как первая. Перед заключительным туром первого группового этапа обе команды решили вопрос по выходу в следующий раунд, и Висенте Дель Боске освободил от поездки в холодную Москву многих лидеров. Единственный мяч в начале второго влетел в ворота «Реала» после удара Егора Титова и двойного рикошета от Каранки и Жереми.

5. Лига чемпионов 2001/02, групповой этап

«Локомотив» — «Реал» — 2:0

Голы: Бузникин 30; Черевченко 50.

Такого же сорта победу над «Реалом» год спустя одержал «Локомотив». «Реал» приехал на встречу с «железнодорожниками» без турнирной мотивации и своих звезд, поэтому получил по голу от Бузникина и Черевченко в каждом из таймов и укатил в солнечную Испанию с заслуженной «баранкой».

6 и 7. Лига чемпионов 2018/19, групповой этап

ЦСКА — «Реал» — 1:0

Гол: Влашич 2.

«Реал» — ЦСКА — 0:3

Голы: Чалов 37; Щенников 43; Сигурдссон 73.

ЦСКА пошел дальше всех из клубов Восточной Европы, обыграв «Реал» дважды в рамках одного еврокубкового сезона. В «Лужниках» все решил ранний гол Николы Влашича, ускоривший отставку Хулена Лопетеги, но пришедший на смену испанцу Сантьяго Солари проиграл «армейцам» 0:3 на «Сантьяго Бернабеу» и тоже не смог доработать сезон до конца. Самое удивительное, что ЦСКА с двумя победами над «Реалом» занял последнее место в группе, в то время как «сливочные» вышли в плей-офф.

8. Лига чемпионов 2020/21, групповой этап

«Реал» — «Шахтер» — 2:3

Голы: Модрич 54; Винисиус Жуниор 59 — Тете 29; Варан 33 (автогол); Соломон 42.

Свой путь в нынешней Лиге чемпионов «Реал» начал с сенсационного домашнего поражения от «Шахтера», который приехал в Мадрид без нескольких ключевых игроков и все равно забил три безответных мяча к перерыву. Во втором тайме команда Зидана попыталась отыграться, но сумела только сократить отставание до минимума. «Реал» пропустил от «горняков» трижды, но Куртуа мог вынимать мяч из сетки семь раз. Интересно, получится ли у «Шахтера» сегодня сыграть также дерзко против проблемного гранда?