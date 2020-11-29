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У Ганчаренко 0 побед в 6 матчах против Слуцкого. «Рубин» во второй раз в сезоне переиграл ЦСКА

29 ноября 2020, 19:22
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«Армейцы» упустили единоличное лидерство в таблице.

- 0 поражений в пяти матчах против Виктора Ганчаренко до сегодняшнего дня было у Леонида Слуцкого. Первые три матча у своего коллеги Леонид Викторович выиграл с общим счетом 11:0, когда возглавлял ЦСКА, а Виктор Михайлович тренировал «Кубань» и «Уфу». В этом году Слуцкий с «Рубином» дважды сражался с ЦСКА Ганчаренко — ничья 1:1 и победа 2:1. В третьем матче удача снова улыбнулась Леониду Викторовичу, чья команда выиграла 1:0. Счет в противостоянии тренеров разгромный: 5 побед Слуцкого и одна ничья.

- 0.29 и 0.18 xG – показатели ожидаемых голов ЦСКА и «Рубина» соответственно из матчей прошлого тура РПЛ, где обе команды сыграли совершенно невразумительно с точки зрения созидательной активности. Несмотря на это, москвичи забили гол и сыграли вничью с «Сочи» — 1:1, а вот «Рубин» безропотно уступил «Ростову» — 0:2.

- Первым касанием после выхода на замену забил свой гол Джордже Деспотович. Наглядно продемонстрировал Ивану Игнатьеву, кто главный форвард «Рубина» здесь и сейчас. Джордже провел на поле всего 20 минут: вышел на замену на исходе часа игры и был заменен на 80-й минуте из-за травмы.

- Только 2 победы над ЦСКА одержал Леонид Слуцкий до сегодняшнего матча. Он сам семь лет возглавлял «армейцев» и примерно тогда заработал прозвище «русский Моуриньо», но при этом успел провести против ЦСКА 14 матчей (2В 4Н 8П) в качестве наставника «Урала», «Москвы», «Крыльев Советов» и «Рубина». В первых 13 матчах одержал всего лишь одну победу — в 2007 году выиграл с «Москвой» 2:1, во второй раз добился успеха в первом круге нынешнего сезона, когда «Рубин» увез из Москвы победу с таким же счетом. В третий раз выиграл со счетом 1:0.

- 2 гола, 2 ассиста и 3 заработанных пенальти в 14 матчах у Хвичи Кварацхелии. Лучший дриблер РПЛ вынужден был пропустить матч против «армейцев» из-за положительного теста на коронавирус, который он получил в расположении сборной Грузии.

- На 3-й минуте мог измениться счет матча: Иван Игнатьев убрал мяч под себя и попытался застать Игоря Акинфеева врасплох, однако капитан ЦСКА «отстегнул» ногу и не позволил молодому форварду забить.

- 3 удара нанес самый бьющий игрок первого тайма — Денис Макаров. Полузащитник «Рубина» дважды попал в створ ворот Акинфеева, а в третьем случае угодил под блокировку Ахметова, хотя в том эпизоде мог и должен был поделиться мячом с Иваном Игнатьевым, открывавшимся на идеальной позиции для завершения атаки.

- В трех матчах против лидирующих в Премьер-Лиге ЦСКА и «Зенита» «Рубин» одержал три победы. Против лидеров у команды Леонида Слуцкого получается играть лучше, чем против середняков и аутсайдеров, которым казанцы подарили много очков.

- 5 ударов в створ нанесли соперники в первом тайме. И ЦСКА по этому параметру уступил с разгромным счетом 1:4. Только Влашич до перерыва проверил Медведева, заставив вратаря «Рубина» совершить великолепный сэйв.

- Впервые за 6 лет «Рубин» одержал над ЦСКА домашнюю победу в РПЛ. Предыдущий успех в Казани датирован августом 2014-го, когда казанцы выиграли 2:1 благодаря голам Портнягина и Карадениза.

- 7-й гол в сезоне после выхода на замену забил сербский нападающий Джордже Деспотович. Деспот — лучший бомбардир «Рубина» в нынешнем сезоне, на втором месте Денис Макаров, отличившийся 4 раза.

- По 7 ударов к перерыву нанесли по воротам друг друга «Рубин» и ЦСКА. Гости атаковали немного острее: 0.55 xG против 0.93. А вот финальные цифры xG говорят о том, что «армейцы» тоже наиграли на свой гол: у «Рубина» ровно 1 ожидаемый гол, у ЦСКА — 1.39. Впрочем, москвичи накопили xG скорее из-за количества ударов, по-настоящему большой шанс был только у Чалова в первом тайме, его оценили в 0.63 xG – почти половина созданного «армейцами» у ворот Медведева.

- 10 желтых карточек предъявил футболистам арбитр Виталий Мешков, еще один «горчичник» достался Виктору Ганчаренко. При этом нельзя сказать, что игра изобиловала грубостью.

- 20 ударов по воротам «Рубина» нанесли футболисты ЦСКА, из них только 2 пришлись в створ. Точность — 10%. Самым бьющим, как это чаще всего и бывает, оказался Никола Влашич, который нанес 5 ударов — четверть от командного показателя.

- 24.94 xG было у «Рубина» по итогам первого круга РПЛ. Это второй показатель после «Зенита». Забить казанцам при этом удалось только 21 гол — это 8-е место в РПЛ по результативности. В свою очередь, ЦСКА отличился 28 раз (2-е место после «Зенита») при 21.33 xG (6-й показатель в лиге). Таким образом, у «армейцев» самый высокий оверперфоминг в РПЛ: +6.67 реальных голов по сравнению с ожидаемыми. А вот в «Рубин» в тройке команд, которые создают больше, чем забивают, наравне с «Ахматом» и «Локомотивом».

- 32 очка осталось у ЦСКА в турнирной таблице. Столько же у «Зенита», с которым «армейцы» теперь делят бремя лидерства в РПЛ. Дуэт может превратиться в трио, если «Спартак» в заключительном матче 16-го тура одержит победу над «Ротором».

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ildar_3871
ildar_3871
30 ноября в 10:24
Гинер локти кусает что выгнал Слуцкого !)
ildar_3871
ildar_3871
30 ноября в 10:20
Слуцкий ТОП !
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
30 ноября в 09:31
Третий!!!!!!!!!!!!!Еще же Семак есть!!!!!!!!!!!!!!
Beekeeper
Beekeeper ответ Пепс (раскрыть)
30 ноября в 09:04
да никто не стонет, игра есть, результата нет. Вот как с таким нападающим выигрывать если ты уже с 3-х метров попасть не можешь, я уже даже не знаю какой момент нужно чалову создать что бы он забил, он и с линии ворот промахнется. Чалов сам в себя не верит, зато верит гончаренко, посмотрим что из этого получится, я конечно понимаю, если еще и гончаренко бросит верить в Федю, то Федя замкнется совсем.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
30 ноября в 08:32
Физрук ничего не сделает - тренер сделает) Перебор, столько запарывать.
Джон Иванов
Джон Иванов
29 ноября в 21:44
Гончаренко: " Слуцкий был нормальным парнем, пока не перешел в Рубин")
serh62
serh62
29 ноября в 21:27
нытики блин....посмотите в таблицу и увидите где идем с тренером и с игроками....спартак тянут за уши а нас постоянно топят. благодарите Бога что ЦСКА играет постоянно в атакующий футбол и не строит автобус как многие ...
офигенный
офигенный
29 ноября в 21:20
Офигенно его Слуц уделывает
Пепс
Пепс
29 ноября в 20:47
Не знаю, че уж конявые стонут. Мне понравился ЦСКА на самом деле. Забивать надо, тому же Чалову. Деспот чётко показал разницу между напами...Игнатьев не стоит своих денег, жалко что его купили, не вижу перспектив пока.
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
29 ноября в 20:30
ну не согласен ))усов то нет)))))))
VAN ARM
VAN ARM
29 ноября в 20:30
что делать ))договор есть договор))) по другому не понимаю))))))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 ноября в 20:18
Чалов не попадает по воротам. Это проблема ЦСКа. Виноват Гинер. Не его ли слова, что тренер ничего не решает, а, если решает, то в успехе команды доля тренера лишь 10%, остальное-игроки? Вот и спрашивайте со своего босса почему такое происходит. Почему пару лет назад Чалов распияриваемый, чтобы быть проданным , забивал по несколько голов подряд, а сейчас обрезало? Почему не был продан в свое время?
Легко указывать с высокой колокольни, как другим "жить", когда у самих проблем выше крыши. Это касается некоторых болел клуба здесь на сайте.
Гончаренко глобально делает всё правильно. Команда бежит. Одна из немногих играет быстро, резво, такое чувство, что тренер хочет все довести до автоматизма. Другое дело, что игроки отстают мыслью т.е ноги работают быстрее головы. Это то же самое, что есть такой склад людей, которые сперва говорят, а потом думают. Язык работает быстрей головы).
Быть может тренеру, штабу на это обратить внимание?
Команда есть. Быстрые, юркие, техничные футболисты с поставленными ударами,
Быть может команде играть гибче в тактике, хитрее? Где-то специально отдавать инициативу сопернику и имея быстрых игроков выводить 2-3 передачами на ударную позицию. Чуть ли ни в каждом матче видно, что игроки головой бьются об стену, а при попытке пробить по воротам и там стена, да и соперник перекрывает все попытки подвести под удар напов, полузащиту. Это хорошо было видно с Фейеноордом.
Чтобы побеждать надо забивать. Тренер ничего не сделает, если нап не может забить с двух-трёх метров.
Roger Young
Roger Young
29 ноября в 19:51
Если это была игра лидера чемпионата - то мне стыдно и страшно за такой чемпионат
Союзник противников
Союзник противников
29 ноября в 19:43
Статистические выкладки читать не стал,ибо в сухом остатке у меня мнение о Ханчарэнки трёхлетней давности не только не изменилось,но и радикально ухудшилось.
Думаю,что есть и объяснение,почему его терпит Гинер.Оно появилось после сообщений,что хитропопый Леннорыч начал выкуп акций ЦСКА у ВЭБ,пытаясь вернуть себе полный контроль над клубом.Таким образом,прорисовывается многоходовочка :Госбанк ничем не рискует,отмывая средства через клуб,получает некие активы и не мешает его бывшему владельцу вернуть свою игрушку,которая банку не нужна и не интересна,как непрофильный актив.Когда продают акции? На верхней точке,если есть покупатель,которому всё равно(Гинер-банк),а когда акции стремятся к нулю,"бывший" их выкупает,при непротивлении "толстосума"(банк-Гинер).Как вы думаете,деятельность Ханчарэнки и результаты команды повышают стоимость акций???Ничего спортивного,только бизнес.
Mi6
Mi6
29 ноября в 19:36
Очередное позорище имени Гинера. Потратить 30 млн, зачем??? Только слепой может не увидеть, что Ганчаренко не тянет. Физрук он, а не тренер
shlomo
shlomo
29 ноября в 19:33
Спасибо за статью...Поздравления Рубину! Молодец, прежде всего, Слуцкий - поскольку четко чувствовалась рука тренера....чего, кстати, не хватает Ганчаренко - который опять пошел беседовать к судьям (!?). Зачем? Совершенно по делу получил в течение матча желтую....ЦСКА попал в какой-то заколдованный круг, команду надо встряхнуть- выход один , смена тренерского штаба .....в самых важных матчах команда не выдает нужный результат, но не получается последнее время у Гочаренко, и сам не знает что делать....а если совсем честно, то Рубин тоже ничего сверхъестественного не показал.....игра скорее на ничейку тянула....только Рубин свой гол забил, а Чалов с 3 метров промахнулся (пижон. зачем было наружней стороной стопы пытаться забивать, когда там просто надо было подставить ногу и закатить щечкой)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 ноября в 19:26
Гончаренко второй Черчесов!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
29 ноября в 19:25
Картофкльный физрук доказал свою несостоятельность
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