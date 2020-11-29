У Ганчаренко 0 побед в 6 матчах против Слуцкого. «Рубин» во второй раз в сезоне переиграл ЦСКА

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29 ноября 2020, 19:22

«Армейцы» упустили единоличное лидерство в таблице.

- 0 поражений в пяти матчах против Виктора Ганчаренко до сегодняшнего дня было у Леонида Слуцкого. Первые три матча у своего коллеги Леонид Викторович выиграл с общим счетом 11:0, когда возглавлял ЦСКА , а Виктор Михайлович тренировал «Кубань» и «Уфу». В этом году Слуцкий с «Рубином» дважды сражался с ЦСКА Ганчаренко — ничья 1:1 и победа 2:1. В третьем матче удача снова улыбнулась Леониду Викторовичу, чья команда выиграла 1:0. Счет в противостоянии тренеров разгромный: 5 побед Слуцкого и одна ничья.

- 0.29 и 0.18 xG – показатели ожидаемых голов ЦСКА и «Рубина» соответственно из матчей прошлого тура РПЛ , где обе команды сыграли совершенно невразумительно с точки зрения созидательной активности. Несмотря на это, москвичи забили гол и сыграли вничью с «Сочи» — 1:1, а вот «Рубин» безропотно уступил «Ростову» — 0:2.

- Первым касанием после выхода на замену забил свой гол Джордже Деспотович. Наглядно продемонстрировал Ивану Игнатьеву, кто главный форвард «Рубина» здесь и сейчас. Джордже провел на поле всего 20 минут: вышел на замену на исходе часа игры и был заменен на 80-й минуте из-за травмы.

- Только 2 победы над ЦСКА одержал Леонид Слуцкий до сегодняшнего матча. Он сам семь лет возглавлял «армейцев» и примерно тогда заработал прозвище «русский Моуриньо», но при этом успел провести против ЦСКА 14 матчей (2В 4Н 8П) в качестве наставника «Урала», «Москвы», «Крыльев Советов» и «Рубина». В первых 13 матчах одержал всего лишь одну победу — в 2007 году выиграл с «Москвой» 2:1, во второй раз добился успеха в первом круге нынешнего сезона, когда «Рубин» увез из Москвы победу с таким же счетом. В третий раз выиграл со счетом 1:0.

- 2 гола, 2 ассиста и 3 заработанных пенальти в 14 матчах у Хвичи Кварацхелии. Лучший дриблер РПЛ вынужден был пропустить матч против «армейцев» из-за положительного теста на коронавирус, который он получил в расположении сборной Грузии.

- На 3-й минуте мог измениться счет матча: Иван Игнатьев убрал мяч под себя и попытался застать Игоря Акинфеева врасплох, однако капитан ЦСКА «отстегнул» ногу и не позволил молодому форварду забить.

- 3 удара нанес самый бьющий игрок первого тайма — Денис Макаров. Полузащитник «Рубина» дважды попал в створ ворот Акинфеева, а в третьем случае угодил под блокировку Ахметова, хотя в том эпизоде мог и должен был поделиться мячом с Иваном Игнатьевым, открывавшимся на идеальной позиции для завершения атаки.

- В трех матчах против лидирующих в Премьер-Лиге ЦСКА и «Зенита» «Рубин» одержал три победы. Против лидеров у команды Леонида Слуцкого получается играть лучше, чем против середняков и аутсайдеров, которым казанцы подарили много очков.

- 5 ударов в створ нанесли соперники в первом тайме. И ЦСКА по этому параметру уступил с разгромным счетом 1:4. Только Влашич до перерыва проверил Медведева, заставив вратаря «Рубина» совершить великолепный сэйв.

- Впервые за 6 лет «Рубин» одержал над ЦСКА домашнюю победу в РПЛ . Предыдущий успех в Казани датирован августом 2014-го, когда казанцы выиграли 2:1 благодаря голам Портнягина и Карадениза.

- 7-й гол в сезоне после выхода на замену забил сербский нападающий Джордже Деспотович. Деспот — лучший бомбардир «Рубина» в нынешнем сезоне, на втором месте Денис Макаров, отличившийся 4 раза.

- По 7 ударов к перерыву нанесли по воротам друг друга «Рубин» и ЦСКА . Гости атаковали немного острее: 0.55 xG против 0.93. А вот финальные цифры xG говорят о том, что «армейцы» тоже наиграли на свой гол: у «Рубина» ровно 1 ожидаемый гол, у ЦСКА — 1.39. Впрочем, москвичи накопили xG скорее из-за количества ударов, по-настоящему большой шанс был только у Чалова в первом тайме, его оценили в 0.63 xG – почти половина созданного «армейцами» у ворот Медведева.

- 10 желтых карточек предъявил футболистам арбитр Виталий Мешков, еще один «горчичник» достался Виктору Ганчаренко. При этом нельзя сказать, что игра изобиловала грубостью.

- 20 ударов по воротам «Рубина» нанесли футболисты ЦСКА , из них только 2 пришлись в створ. Точность — 10%. Самым бьющим, как это чаще всего и бывает, оказался Никола Влашич, который нанес 5 ударов — четверть от командного показателя.

- 24.94 xG было у «Рубина» по итогам первого круга РПЛ . Это второй показатель после «Зенита». Забить казанцам при этом удалось только 21 гол — это 8-е место в РПЛ по результативности. В свою очередь, ЦСКА отличился 28 раз (2-е место после «Зенита») при 21.33 xG (6-й показатель в лиге). Таким образом, у «армейцев» самый высокий оверперфоминг в РПЛ : +6.67 реальных голов по сравнению с ожидаемыми. А вот в «Рубин» в тройке команд, которые создают больше, чем забивают, наравне с «Ахматом» и «Локомотивом».