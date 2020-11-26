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У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

вчера, 23:12

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.

Таким образом, российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

Напомним, что в Лиге чемпионов выступают «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар».

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 01:10
Так быки бы в ЛЕ бы тогда были, вряд ли бы там 0 было
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров ответ ARMENIAN (раскрыть)
сегодня в 01:09
Не идиоты, просто буржуи обыкновенные.....
Bacardi Black
Bacardi Black
сегодня в 01:08
Ужасающе...и ведь не скажешь, что кто-то из нашего чемпионата сыграл бы лучше.. как же пал уровень с этими лимитами и бездарным руководством
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 00:58
Хороший удар по понтам
А сколько героев было до начала групповых матчей :)
Интересно бы отследить куда подевались болтуны герои рпл :)
makkie
makkie
сегодня в 00:57
Смотрите каких успехов Россия добилась при Дюкове.
И сборная феерит, и клубы в Европе жару дают! 😂
И с судейством полный порядок в РПЛ.

Не руководитель, а прямо душка!
makkie
makkie
сегодня в 00:53
То ли еще будет, можно и на антирекорд замахнуться.
Нечего нашим клубам делать в евровесне, и там позоров не оберёшься.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 00:51, ред.
Надо всех этих клубов лишать всех титулов за прошлый год!Грош им цена!Кто больше наберет очков в ЕК,тот и чемпион!
STVA 1
STVA 1 ответ PITER_1 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Я не болею за КБ !Но вопрос: какого хрена щас то его воткнули сюда!?Сами обос-лись по полной но без него никак))
brauning.86
brauning.86 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:40
Она там уже лет 30ть на моей памяти меняется
Все привыкли давно
Юрниекс1
Юрниекс1 ответ Свидетели картофельного позора (раскрыть)
сегодня в 00:37
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 00:22
    Ну раз пошла такая пьянка, то надо продолжать гнать эту рекордную линию. Даёшь 22 матча - 0 побед! Это точно на все времена!
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    сегодня в 00:21
    Результаты наших клубов в этом сезоне как под копирку. Локомотив и ЦСКА пока набрали по три очка. Зенит и Краснодар по одному очку.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 00:18
    всё на своём месте)))
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 00:16
    Лимит работает на сборную, а не на клубы, пасаны. Сербия 5-0, Россия вперёд!
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ PITER_1 (раскрыть)
    сегодня в 00:12
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT
      сегодня в 00:08
      GooSe25
      GooSe25
      сегодня в 00:07
      Спасибо лимиту за это)
      112910415
      112910415
      сегодня в 00:05
      один за всех и все за одного !
      nubom
      nubom ответ Медив (раскрыть)
      сегодня в 00:03
      Этот вопрос надо задать главному специалисту по этим видам спорта - Губерниеву...
      NYJ
      NYJ
      сегодня в 00:03, ред.
      Пока достойно идёт Локомотив. Для меня это удивительно, т.к. в чемпионате как будто совсем другая команда
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      сегодня в 00:03
      Удивительно. Интересно, почему? Может потому что футболом в целом в России управляют идиоты ? (и не только футболом)
      edubokom
      edubokom ответ Сухины дети (раскрыть)
      вчера в 23:59
      ? 😂🤣🙃🤭
      Медив
      Медив
      вчера в 23:59
      Если бы Саввиди со своим ПАОКом не прогнулся, то вообще был бы рекорд на все времена, без побед в еврокубках за сезон. Еще Усатый льет всему подряд...
      Смотрел же всего два вида спорта - биатлон и футбол. Как можно было за 5 лет убить оба?
      Свидетели картофельного позора
      Свидетели картофельного позора ответ David Young (раскрыть)
      вчера в 23:57
      Ерунда главное чтобы наш с вами обимый Обляков всегла играл
      LAISMEN
      LAISMEN
      вчера в 23:56, ред.
      А теперь огласите финансовую статистику клубов сколько получили за 0 побед в 16 матчах.......когда то были такие времена, когда тоже можно было не черта совсем не делать а деньги платили всегда сполна
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 23:56
      Это антирекорд? Или выступали еще хуже когда то?
      Сухины дети
      Сухины дети
      вчера в 23:54
      Только Локо всех тянет
      Аксинья
      Аксинья ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 23:53
      Если хлопать дверьми еще не разучились...
      David Young
      David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 23:51
      .
      PITER_1
      PITER_1
      вчера в 23:51
      хорошо что Спартака в европе нет, а то с ним бы умудрились в минус сыграть
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