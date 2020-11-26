У клубов РПЛ 0 побед в 16 матчах еврокубков в группе в этом сезоне

ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы.
Таким образом, российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.
Напомним, что в Лиге чемпионов выступают «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар».
А сколько героев было до начала групповых матчей :)
Интересно бы отследить куда подевались болтуны герои рпл :)
А сколько героев было до начала групповых матчей :)
Интересно бы отследить куда подевались болтуны герои рпл :)
И сборная феерит, и клубы в Европе жару дают! 😂
И с судейством полный порядок в РПЛ.
Не руководитель, а прямо душка!
И сборная феерит, и клубы в Европе жару дают! 😂
И с судейством полный порядок в РПЛ.
Не руководитель, а прямо душка!
Нечего нашим клубам делать в евровесне, и там позоров не оберёшься.
Нечего нашим клубам делать в евровесне, и там позоров не оберёшься.
Все привыкли давно
Все привыкли давно
Смотрел же всего два вида спорта - биатлон и футбол. Как можно было за 5 лет убить оба?
Смотрел же всего два вида спорта - биатлон и футбол. Как можно было за 5 лет убить оба?