Роналду на изоляции побрился налысо

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в очередной раз сменил имидж.
Форвард туринского клуба на этот раз подстригся налысо. Напомним, что в данный момент футболист находится в изоляции, у игрока недавно был обнаружен коронавирус.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в очередной раз сменил имидж.
Форвард туринского клуба на этот раз подстригся налысо. Напомним, что в данный момент футболист находится в изоляции, у игрока недавно был обнаружен коронавирус.
Так он в чём-то похож на Роналдо-бразильца.
Так он в чём-то похож на Роналдо-бразильца.