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Роналду на изоляции побрился налысо

сегодня, 14:49

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в очередной раз сменил имидж.

Форвард туринского клуба на этот раз подстригся налысо. Напомним, что в данный момент футболист находится в изоляции, у игрока недавно был обнаружен коронавирус.

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Все комментарии
Anya Prostyakova
Anya Prostyakova
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:04
Ну новый имидж тоже не плохо...
alexgurzan
alexgurzan ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:59
.
David Young
David Young
сегодня в 14:57
Криштиану Роналду косплеит Роналдо.
David Young
David Young
сегодня в 14:56
Ему что его привычная причёска, что бритая голова, обе идут отлично.
Так он в чём-то похож на Роналдо-бразильца.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 14:55
Рано или поздно он должен был дойти до этой прически.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:52
Решил испугать коронавирус своей лысиной) Правильно, коль медицина бессильна, все средства хороши) А вдруг?!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:50
Звезда так развлекается.
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