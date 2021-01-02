Евро-2020, финал ЛЧ в Стамбуле, трансферы Роналду и Месси. Главные футбольные события 2021-го

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02 января 2021, 17:30

Впечатляющее спортивное меню на год.

16 февраля – 29 мая. Плей-офф ЛЧ и финал в Стамбуле

Камбэк «Ливерпуля» против «Милана» не забудут еще долго. И на «Олимпийском стадионе Ататюрка» снова можем увидеть магию. В плей-офф турнира сформировались крутые пары. Фавориты есть, но все 16 команд крутые. Плюс в эпоху пандемии одна вспышка вируса может выкосить 5-6 человек перед решающим поединком. Непредсказуемость перекочует с прошлого сезона. Знаменитые 8:2 стали символом, что в ЛЧ возможно все. А уж когда снова сыграют «Барселона» и ПСЖ , то и подавно.

1 января – 23 мая. Уникальный чемпионский забег в топ-5

Давно такого не было. В прошлом году «Ливерпуль», ПСЖ , «Бавария» и «Реал» взяли свое. И «Ювентус» справился. Сейчас у Клоппа хватает проблем, чтобы терять очки в АПЛ достаточно часто для реальной чемпионской борьбы. ПСЖ меняет тренера, проиграв 4 матча в 17 турах. «Ювентус» с новым наставником дал фору «Милану» и «Интеру». «Реал» будет сражаться с солидным «Атлетико». Исключением является лишь «Бавария», но в Бундеслиге – свои нюансы.

9-26 июня. Молодежный Евро-2021 с участием России

Впервые с 2013-го года российские футболисты прошли в финальную часть. Пропустили три турнира подряд, но сыграют в Венгрии и Словении. В июне титул поделят 16 сборных. И Россия попала в самую скромную по именам группу. Есть пары Германии и Нидерландов, Испании и Италии, Португалии и Англии в остальных квартетах. Галактионов получил в соперники Францию, но эта страна последний раз выиграла турнир, что проводят раз в два года, а иногда и чаще, в 1988-м. Дания и Исландия – непростые соперники, но надо бороться за плей-офф.

8 июля 2021 – 25 мая 2022. Дебют Лиги конференций

От Лиги Европы отщипнут 12 клубов. Сильные команды, что пролетали мимо групповых раундов ЛЧ и ЛЕ , получат возможность заработать деньги. В том числе, российские команды. В Лиге конференций жесткие правила отбора, хотя не исключено, что позже отдадут ведущим лигам прямые путевки в группы. Но возвращение третьего еврокубка давно напрашивалось. В Лиге Европы сильный состав. Посмотрите, как выступает ЦСКА , что финишировал на четвертом месте. Всем российским клубам будет сложно в Европе осенью, а «Краснодару» против «Динамо» Загреб в начале года. Но дело не только в РПЛ , появление на карте третьего турнира как минимум любопытно.

23 июля – 8 августа. Футбольный турнир Олимпиады в Токио

Периферийный турнир. Но это если смотреть из России, чья команда не претендует на победу. В Токио проведут перенесенные спортивные соревнования, в которые японцы вложили 16 миллиардов евро, о чем уже пожалели. Зато футбольных олимпийских чемпионов узнаем и среди мальчиков, и среди девочек. В мужском турнире Европу представят Франция, Германия, Испания и Румыния, Южную Америку – Аргентина и Бразилия. Все – фавориты, кроме румынской команды. У женщин есть сборные Японии, Великобритании, Нидерландов и США . И невозможно назвать победителя заранее. Например, появление в заявке Испании Рамоса, а у немцев – Мюллера, все может изменить.

11 июня – 10 июля. Кубок Америки, последний для Месси

Вряд ли в 2024-м году Лионель еще будет игроком сборной Аргентины. И так порывался уйти несколько раз. Так что Кубок Америки, который впервые с 1983-го пройдет в двух странах – Аргентине и Колумбии, станет для него прощальным. Есть две группы по 6 команд, приглашены Австралия и Катар, в плей-офф будет по четыре команды из каждого мини-турнира. Если Неймар и Месси выиграют группы, то до финала не встретятся. Но без крутых матчей точно не останемся.

1 января – начало декабря. Яркая борьба за «Золотой мяч 2021»

Эпоха дуэта ушла окончательно? Да, скорее «Золотой мяч» достанется не им, и не Левандовски. Трусливые французские журналисты отправили «Золотой мяч» в медикаментозную кому на два года. Но в конце 2021-го легендарный приз снова вручат. И сейчас круг фаворитов еще не сформирован. У Мбаппе, Левандовски, Де Брюйне, Роналду и Месси неплохие шансы, но только если удачно проведут крупные турниры для клубов и сборных. И если какой-то футболист идеально проведёт Евро-2020, то может появиться новый Модрич.

1 января – сентябрь. Трансферные саги Роналду, Месси и Мбаппе

Мбаппе, Неймар, Мане, Салах, Кейн и Де Брюйне – шесть самых дорогих футболистов планеты, могут найти для себя причины для смены клуба в 2021-м году. Холанд, Санчо, Гризманн или Азар тоже в списке. Месси и Роналду легко могут покинуть «Барселону» и «Ювентус». Отец Лионеля явно разыгрывает карту Майами. Купили в городе, где Бекхэм запустил футбольный клуб, апартаменты с видом на океан и лифтом для спортивных автомобилей. Месси устроит аукцион между «Барселоной», ПСЖ и «Манчестер Сити». Роналду рискует покинуть «Ювентус» из-за высокой зарплаты. А Мбаппе пора бросать Лигу 1 и принимать вызов серьезнее.

11 июня – 11 июля. Евро-2020, в том числе, в Санкт-Петербурге

При гарантиях безопасности и после массовой вакцинации хотя бы в развитых странах Европы увидим и большой футбол, и немало фанатов на трибунах. Круто, что будут матчи в Санкт-Петербурге. Но еще важнее, что 24 лучшие команды континента выберут чемпиона. Дважды подряд выигрывали только испанцы. А Португалия, хотя она опасная, необязательно защитит титул. Пока у букмекеров в фаворитах Англия и Бельгия, что никогда не были чемпионами. Есть также Франция, Германия и Испания, летом будет жарко.

20 февраля – декабрь. Чемпионаты России и разные кубки

Менее чем через два месяца вернется плей-офф Кубка России, сразу сыграют между собой «Динамо» и «Спартак». Дальше – больше, ведь узнаем победителя РПЛ 2020-21, обладателя Кубка, тех, кто отправится в еврокубки. А после Евро-2020 начнется новый чемпионат России, разыграют Суперкубок страны, будут новые туры РПЛ . Также важно, чтобы собрались в еврокубках осенью, ведь в первой половине года болеть будем лишь за «Краснодар». Всюду хватит интриг, Лига конференций сложная по структуре, нет гарантированного места в группах. ЛЕ по составу с каждым годом сильнее, а ЛЧ – космос. Но даже если в Европе не будет прорыва, остается РПЛ , где невероятная конкуренция.

11 июня — … Выступления сборной на чемпионате Европы

Как показывают самые разнообразные опросы, российского фаната ранят именно поражения сборной или клубов в международных турнирах. Так что сборная в группе с Данией и Финляндией, играя ряд матчей дома, должна проходить в плей-офф. В случае второго места после Бельгии можно получить победителя квартета с Италией, Турцией, Уэльсом и Швейцарией, а дальше – кого-то в стиле Нидерландов. Третье место тоже в теории может вывести в плей-офф. Надо стремиться себя показать. Выступление сборной России на Евро-2020 в списке главных ожиданий футбольного года. Если клубные дела касаются фанатом и недругов отдельных команд, то сборная представляет страну. Желаем им показать максимум и заслужить успех.