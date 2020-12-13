7-й тур Лиги чемпионов. «Краснодару» нужно выбираться из нижней части таблицы, «Локо» тоже отстает от графика

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13 декабря 2020, 13:11

Самый успешный клуб РПЛ в еврокубках может стать главным неудачником осенней части сезона во внутреннем чемпионате.

Символично, что после завершения группового раунда Лиги чемпионов два лучших российских клуба в этом турнире встретятся между собой в чемпионате. Сравним результаты «Краснодара» и «Локомотива» с момента старта Лиги чемпионов, а также с их графиком движения по РПЛ из прошлого сезона. Весьма показательные цифры:

«Краснодар»

Результат в Лиге чемпионов — 3 место, 5 очков (выход в 1/16 Лиги Европы)

«Краснодар» — единственный российский клуб, который продолжит еврокубковую кампанию весной. В свой дебютный лигочемпионский сезон «быки», несмотря на огромные кадровые проблемы по ходу осени, сумели финишировать на третьей строчке в своей группе, опередив «Ренн». В домашнем матче с французским клубом «Краснодар» добился победы, которая стала единственной для наших команд на групповых стадиях еврокубков: 1 победа в 24 матчах. Еще по очку команда Мурада Мусаева набрала в гостевых матчах против «Ренна» и «Челси», а с учетом побед над ПАОКом в раунде плей-офф результаты «Краснодара» в Лиге чемпионов выглядят вполне пристойно: 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Результаты в РПЛ во время группового раунда ЛЧ — 6 очков из 18 возможных

Считаем очки в матчах, состоявшихся после первого старта группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» сумел набрать лишь треть от возможного количества очков в этих встречах, одержав победы над двумя аутсайдерами РПЛ — «Тамбовом» и «Ротором». Четыре поражения «быкам» нанесли «Спартак», «Ахмат», «Зенит» и «Химки».

Результаты «Краснодара» после 17 туров в сезонах 2019/20 и 2020/21 — 33 очка vs 24 очка

За аналогичный отрезок нынешнего сезона «Краснодар» набрал на 9 очков меньше, чем в прошлом чемпионате. Тогда отставание от лидера после 17 полных туров составляло 6 баллов, сейчас — 11 без учета победы «Зенита» в 18-м туре. Фактическое отставание от первого места перед матчем с «Локо» — 14 очков. Очевидно, что на чемпионство «быки» уже не претендуют.

Как результат матча с «Локомотивом» повлияет на турнирное положение?

Победа позволит «быкам» вплотную приблизиться к «Локо» в турнирной таблице и сделать заявку на финиш в верхней части турнирной таблице, ведь в заключительном матче года «Краснодар» сыграет с «Уфой». В случае благоприятного стечения обстоятельств команда Мурада Мусаева может закончить год на пятой-шестой строчке, но если сегодня не удастся обыграть «Локо», скорее всего, придется провести зиму на девятом-десятом месте.

«Локомотив»

Результат в Лиге чемпионов — 4 место, 3 очка (вылет из еврокубков)

«Железнодорожники» тоже некоторое время подавали надежду на благоприятный результат Лиги чемпионов: в первых четырех турах команда Марко Николича проиграла только «Баварии», да и то в борьбе, зато в гостевом матче с «Зальцбургом» и в обеих встречах с «Атлетико» были ничьи. К сожалению, «Локомотив» проиграл ключевой матч группового турнира — австрийцам на своем поле, тем самым лишил себя адекватных шансов на продолжение еврокубковой кампании весной. «Неадекватные» шансы оставались и перед последним туром, но для их реализации была необходима победа над «Баварией» в Мюнхене, а это сами понимаете… кхм-кхм. В результате «Локо» остался в группе без побед: 3 ничьи, 3 поражения.

Результаты в РПЛ во время группового раунда ЛЧ — 7 очков из 18 возможных

Как и «Краснодар», «Локомотив» отреагировал на появление дополнительной нагрузки в виде Лиги чемпионов тремя кряду поражениями в РПЛ — «Ротор» и «Сочи» нанесли команде Марко Николича поражения со счетом 2:1, а «Динамо» учинило «железнодорожникам» сущий разгром — 5:1. Однако в следующих трех турах «Локо» удалось нормализовать результаты: победы над «Арсеналом» и «Рубином», а между ними нулевая ничья с «Ахматом».

Результаты «Локомотива» после 17 туров в сезонах 2019/20 и 2020/21 — 34 очка vs 28 очков

Если у «Краснодара» по сравнению с прошлым сезоном «-9», то у «Локомотива» «-6». Тоже довольно серьезное отставание от графика команды, претендующей на путевки в еврокубки. Опять же, в чемпионате 2019/20 «железнодорожники» после 17 туров держались на втором месте в пяти очках позади «Зенита». Отставание от лидера выросло не столь существенно — с 5 очков до 7 (опять же, без учета победы «сине-бело-голубых» в 18-м туре, фактическая дистанция до первой строчки — 10 очков), но при этом у «Локомотива» полдесятка конкурентов, и некоторые из них имеют довольно солидный задел.

Как результат матча с «Краснодаром» повлияет на турнирное положение?

В случае победы над «Краснодаром» «Локомотив» одним махом перепрыгнет в таблице через голову «Сочи» и «Динамо», а если еще и «Ростов» не выиграет в Грозном, то увидим «железнодорожников» на четвертом месте после 18 туров. «Локомотиву» нужны три очка, чтобы дышать в спину лидирующей тройки и надеяться на весенний спурт, поражение или ничья заставят остаться в середине таблице и вынашивать планы по захвату четвертого места.

Кто выйдет на поле?

К сожалению, вчерашние участники Лиги чемпионов не смогут сыграть друг против друга в оптимальных составах. «Краснодар» не может рассчитывать на основного вратаря Матвея Сафонова, под вопросом участие в матче Газинского, Ари, Петрова, Кайо и Стоцкого. У «Локомотива» кадровая ситуация еще сложнее. Мурило пропустит матч из-за дисквалификации, Зе Луиш, Баринов и Смолов травмированы, а Крыховяк, Куликов и Лисакович сдали сомнительные тесты на COVID-19 перед матчем с «Баварией». На первый план выходит тренерское искусство?

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Городов — Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов — Камболов, Вильена, Кабелла — Классон, Вандерсон, Берг.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбус — Магкеев, Игнатьев — Антон Миранчук, Камано, Рыбчинский — Эдер.

Прогноз «Соккер.ру»: потери «Локомотива» выглядят невосполнимыми, в то время как «Краснодар» может выставить почти оптимальный стартовый состав, да и настроение после ничьей на «Стэмфорд Бридж» у «быков» должно быть получше. А еще Райкович против резких игроков атаки «Краснодара». Ставка на победу хозяев выглядит логичной, но попотеть фавориту придется — 1:0 или 2:1.