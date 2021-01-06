«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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06 января 2021, 13:23

Букмекер Pinnacle открыл линию для ставок на матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

«Астон Вилла»

Для клуба из Бирмингема этот сезон складывается весьма неплохо. В чемпионате Англии «львы» базируются возле ТОП-6 (8 место), имея в своем активе 26 очков. В прошлом туре лиги «Астон Вилла» уступила в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:2).

В двух последних домашних играх команда победила крупно «Кристал Пэлас» (3:0), а также разошлась миром с «Бернли» (0:0).

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» наметился кризис, который припал на серию зимних матчей. В чемпионате Англии «красные» не выигрывают на протяжении трех туров. После ничейных противостояний с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0) подопечные Юргена Клоппа проиграли с минимальным счетом «Саутгемптону» (0:1).

В пяти последних гостевых матчах «Ливерпуль» победил только один раз – «Кристал Пэлас» (7:0).

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» — 3.44

Ничья – 4.00

Победит «Ливерпуль» — 2.16

Статистика

В трех из четырех прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В трех из четырех последних матчах «Астон Виллы» забивалось минимум три гола

«Астон Вилла» выиграла два предыдущих матча у «Ливерпуля» на своем поле

Прогноз

Очные встречи оппонентов, как правило, завершаются результативно. «Ливерпуль» в прошлых матчах показал блеклую игру в атаке, поэтому в Бирмингеме «красных» должно прорвать.