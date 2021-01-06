«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл линию для ставок на матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Ливерпуль».
«Астон Вилла»
Для клуба из Бирмингема этот сезон складывается весьма неплохо. В чемпионате Англии «львы» базируются возле ТОП-6 (8 место), имея в своем активе 26 очков. В прошлом туре лиги «Астон Вилла» уступила в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:2).
В двух последних домашних играх команда победила крупно «Кристал Пэлас» (3:0), а также разошлась миром с «Бернли» (0:0).
«Ливерпуль»
У «Ливерпуля» наметился кризис, который припал на серию зимних матчей. В чемпионате Англии «красные» не выигрывают на протяжении трех туров. После ничейных противостояний с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0) подопечные Юргена Клоппа проиграли с минимальным счетом «Саутгемптону» (0:1).
В пяти последних гостевых матчах «Ливерпуль» победил только один раз – «Кристал Пэлас» (7:0).
Ставки на матч БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» — 3.44
- Ничья – 4.00
- Победит «Ливерпуль» — 2.16
Статистика
- В трех из четырех прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
- В трех из четырех последних матчах «Астон Виллы» забивалось минимум три гола
- «Астон Вилла» выиграла два предыдущих матча у «Ливерпуля» на своем поле
Прогноз
Очные встречи оппонентов, как правило, завершаются результативно. «Ливерпуль» в прошлых матчах показал блеклую игру в атаке, поэтому в Бирмингеме «красных» должно прорвать.
Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.68 по линии букмекерской конторы Pinnacle.