Пикирующий Малком и стареющие звезды ЦСКА и «Локо». Самые подешевевшие футболисты РПЛ за 2020 год

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07 января 2021, 17:30

У одних игровой спад, у других — возраст.

10 футболистов РПЛ с максимальной абсолютной потерей стоимости за 2020 год

1. Малком («Зенит»; Бразилия; 23 года) = -16 млн евро

2. Марио Фернандес ( ЦСКА ; Россия; 30 лет) = -12 млн евро

3. Деян Ловрен («Зенит»; Хорватия; 31 год) = -9 млн евро

4-5. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша; 30 лет) = -7 млн евро

4-5. Франсуа Камано («Локомотив»; Гвинея; 24 года) = -7 млн евро

6-7. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 29 лет) = -6 млн евро

6-7. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина; 24 года) = -6 млн евро

8-9. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия; 27 лет) = -5 млн евро

8-9. Соломон Кверквелия («Ротор»; Грузия; 28 лет) = -5 млн евро

10. Федор Смолов («Локомотив»; Россия; 30 лет) = -4.5 млн евро

- В 2020 году была глобальная причина снижения стоимости футболистов — пандемия коронавируса, из-за которой весь футбол был поставлен на паузу. Согласно подсчетам экспертов, на пике локдауна общая сумма потерь стоимости футболистов составила 9.22 миллиарда евро. В среднем игроки подешевели на 27%, на ценниках молодых и талантливых события в мире отразились меньше, на возрастных — сильнее.

- В топ-10 самых подешевевших за 2020 год футболистов Российской Премьер-Лиги доминируют «Зенит» и «Локомотив». Чемпионы России представлены четырьмя игроками (Малком, Ловрен, Дриусси и Барриос), «железнодорожники» — тремя (Крыховяк, Камано и Смолов). По одному представителю у ЦСКА , «Краснодара» и «Ротора».

- «Зенит» купил бразильца Малкома в 2019 году за 40 миллионов евро, сейчас его ориентировочная стоимость составляет 24 млн евро. В списке самых дорогостоящих футболистов чемпионата России зенитовец откатился на вторую строчку, пропустив вперед Николу Влашича (30 млн евро). Такое падение легко объяснить статистикой Малкома, на счету которого в 2020 году 5 голов и 3 результативных паса. Для сравнения у выступающего в схожем амплуа Влашича 15 забитых мячей и 8 ассистов. Разница очевидна.

- Россияне заняли только 2 из 10 позиций в этом рейтинге: Марио Фернандес на второй строчке (-12 млн евро), Федор Смолов замыкает десятку самых подешевевших футболистов РПЛ (-4.5 млн евро). Взглянем на легионеров и россиян по отдельности.

10 легионеров РПЛ с максимальной абсолютной потерей стоимости за 2020 год

1. Малком («Зенит»; Бразилия; 23 года) = -16 млн евро

2. Деян Ловрен («Зенит»; Хорватия; 31 год) = -9 млн евро

3-4. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша; 30 лет) = -7 млн евро

3-4. Франсуа Камано («Локомотив»; Гвинея; 24 года) = -7 млн евро

5-6. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 29 лет) = -6 млн евро

5-6. Себастьян Дриусси («Зенит»; Аргентина; 24 года) = -6 млн евро

7-8. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия; 27 лет) = -5 млн евро

7-8. Соломон Кверквелия («Ротор»; Грузия; 28 лет) = -5 млн евро

9-11. Тонни Вильена («Краснодар»; Нидерланды; 26 лет) = -4 млн евро

9-11. Виктор Мозес («Спартак»; Нигерия; 30 лет) = -4 млн евро

9-11. Зе Луиш («Локомотив»; Кабо-Верде; 29 лет) = -4 млн евро

- В топ-10 легионеров представительство «Зенита» и «Локомотива» выравнивается — по 4 футболиста за счет Зе Луиша.

- «Сине-бело-голубые» Малком и Ловрен занимают две первые строчки.

- 5 из 11 представленных выше футболистов присоединились к своим нынешним клубам в ходе летнего трансферного окна: Ловрен, Камано, Кверквелия, Мозес и Зе Луиш.

10 россиян с максимальной абсолютной потерей стоимости за 2020 год

1. Марио Фернандес ( ЦСКА ; 30 лет) = -12 млн евро

2. Федор Смолов («Локомотив»; 30 лет) = -4.5 млн евро

3-6. Артем Дзюба («Зенит»; 32 года) = -4 млн евро

3-6. Федор Чалов ( ЦСКА ; 22 года) = -4 млн евро

3-6. Андрей Лунев («Зенит»; 29 лет) = -4 млн евро

3-6. Игорь Акинфеев ( ЦСКА ; 34 года) = -4 млн евро

7-9. Александр Ерохин («Зенит»; 31 год) = -3.5 млн евро

7-9. Алан Дзагоев ( ЦСКА ; 30 лет) = -3.5 млн евро

7-9. Иван Игнатьев («Рубин»; 22 года) = -3.5 млн евро

10. Далер Кузяев («Зенит»; 27 лет) = -3 млн евро

10. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»; 21 год) = -3 млн евро

10. Юрий Газинский («Краснодар»; 31 год) = -3 млн евро

- 1 января 2020-го года портал «Трансфермаркт» оценивал Марио Фернандеса в 30 млн евро. Сейчас — только 18.

- Наличие в списке молодых футболистов Чалова, Игнатьева и Сулейманова говорит о том, что прошедший год не был для них удачным.

- 32-летний Дзюба потерял в цене 4 миллиона евро, как и Федор Чалов, который моложе капитана «Зенита» на 10 лет. Неподалеку еще один 22-летний форвард — Иван Игнатьев, который за 2020 год забил в РПЛ 3 мяча, причем все с пенальти.

10 футболистов РПЛ по максимальной относительной потере стоимости за 2020 год

1. Ризван Уциев («Ахмат»; Россия; 32 год) = -65%

2-3. Соломон Кверквелия («Ротор»; Грузия; 28 лет) = -62.5%

2-3. Сергей Ткачев («Арсенал»; Россия; 31 год) = -62.5%

4-7. Гильерме («Локомотив»; Россия; 35 лет) = -60%

4-7. Александр Ташаев («Спартак»; Россия; 26 лет) = -60%

4-7. Аяз Гулиев («Спартак»; Россия; 24 года) = -60%

4-7. Гиа Григалава («Арсенал»; Грузия; 31 год) = -60%

8. Олег Иванов («Ахмат»; Россия; 34 года) = -58.8%

9. Франсуа Камано («Локомотив»; Гвинея; 24 года) = -58.3%

10. Дмитрий Стоцкий («Краснодар»; Россия; 31 год) = -57.1%

- Стоимость Ризвана Уциева снизилась 2 млн евро до 700 тысяч.

- Любопытно, что второй год подряд лидер по относительной потере стоимости представляет «Ахмат». В прошлом году это был Магомед Митришев (-60%).