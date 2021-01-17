«Лестер» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 18-го тура АПЛ, в котором 19 января сыграют «Лестер» и «Челси».
«Лестер»
В прошлом туре АПЛ «Лестер» оформил 11 победу в сезоне. На домашней арене подопечные Брендана Роджерса победили «Саутгемптон» (2:0), забив по голу в каждом из таймов. Так «лисы» продлили серию без поражений до шести матчей во всех турниров.
В рейтинге чемпионата «Лестер» удерживается в первой четверке, имея 35 очков в активе. В девяти домашних матчах команда проиграла четыре раза – одна ничья и четыре победы.
«Челси»
Из-за серии провальных матчей «Челси» выпал из первой четверки АПЛ. Вернуться на победный путь команда Фрэнка Лэмпарда смогла в прошлом туре, когда дожала в гостях «Фулхэм» (1:0).
Набрав три очка, «аристократы» поднялись на седьмое место. Лондонцы сократили отставание от лидирующей группы до трех очков. В девяти гостевых матчах чемпионата «Челси» одержал четыре победы – две ничьи и три поражения.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» — 3.100
- Ничья – 3.600
- Победит «Челси» — 2.250
Статистика
- В двух из трех прошлых очных встречах команды обменивались забитыми голами
- «Лестер» выиграл три из пяти последних поединка на своем поле
- «Челси» проиграл три из пяти предыдущих встречи на выезде
Прогноз
За ставку на «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предложила коэффициент 1.711. «Лестер» и «Челси» в очных встречах регулярно обмениваются голами, да и мотивация команд склоняет их к активным действиям у ворот соперника.