«Лестер» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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17 января 2021, 12:45

Компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 18-го тура АПЛ , в котором 19 января сыграют «Лестер» и «Челси».

«Лестер»

В прошлом туре АПЛ «Лестер» оформил 11 победу в сезоне. На домашней арене подопечные Брендана Роджерса победили «Саутгемптон» (2:0), забив по голу в каждом из таймов. Так «лисы» продлили серию без поражений до шести матчей во всех турниров.

В рейтинге чемпионата «Лестер» удерживается в первой четверке, имея 35 очков в активе. В девяти домашних матчах команда проиграла четыре раза – одна ничья и четыре победы.

«Челси»

Из-за серии провальных матчей «Челси» выпал из первой четверки АПЛ . Вернуться на победный путь команда Фрэнка Лэмпарда смогла в прошлом туре, когда дожала в гостях «Фулхэм» (1:0).

Набрав три очка, «аристократы» поднялись на седьмое место. Лондонцы сократили отставание от лидирующей группы до трех очков. В девяти гостевых матчах чемпионата «Челси» одержал четыре победы – две ничьи и три поражения.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» — 3.100

Ничья – 3.600

Победит «Челси» — 2.250

Статистика

В двух из трех прошлых очных встречах команды обменивались забитыми голами

«Лестер» выиграл три из пяти последних поединка на своем поле

«Челси» проиграл три из пяти предыдущих встречи на выезде

Прогноз

За ставку на «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предложила коэффициент 1.711. «Лестер» и «Челси» в очных встречах регулярно обмениваются голами, да и мотивация команд склоняет их к активным действиям у ворот соперника.