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«Лестер» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

17 января 2021, 12:45

Компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 18-го тура АПЛ, в котором 19 января сыграют «Лестер» и «Челси».

«Лестер»

В прошлом туре АПЛ «Лестер» оформил 11 победу в сезоне. На домашней арене подопечные Брендана Роджерса победили «Саутгемптон» (2:0), забив по голу в каждом из таймов. Так «лисы» продлили серию без поражений до шести матчей во всех турниров.

В рейтинге чемпионата «Лестер» удерживается в первой четверке, имея 35 очков в активе. В девяти домашних матчах команда проиграла четыре раза – одна ничья и четыре победы.

«Челси»

Из-за серии провальных матчей «Челси» выпал из первой четверки АПЛ. Вернуться на победный путь команда Фрэнка Лэмпарда смогла в прошлом туре, когда дожала в гостях «Фулхэм» (1:0).

Набрав три очка, «аристократы» поднялись на седьмое место. Лондонцы сократили отставание от лидирующей группы до трех очков. В девяти гостевых матчах чемпионата «Челси» одержал четыре победы – две ничьи и три поражения.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер» — 3.100
  • Ничья – 3.600
  • Победит «Челси» — 2.250

Статистика

  • В двух из трех прошлых очных встречах команды обменивались забитыми голами
  • «Лестер» выиграл три из пяти последних поединка на своем поле
  • «Челси» проиграл три из пяти предыдущих встречи на выезде

Прогноз

За ставку на «обе команды забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предложила коэффициент 1.711. «Лестер» и «Челси» в очных встречах регулярно обмениваются голами, да и мотивация команд склоняет их к активным действиям у ворот соперника.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
17 января в 13:02
В прошлом сезоне было 2-2 с дублем Рюдигера с угловых,что прям сильно удивило меня на фоне того что Челси не могли забить ни гола со стандарта до того момента.
sv_1969
sv_1969
17 января в 12:51
Могут ничью оформить
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