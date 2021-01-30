«Без футбола я остался бы девственником». Вспоминаем шутки Крауча и других великих весельчаков

Один идет в президенты, а другой дружит с мафией!
«Клоун класса» — так часто описывают свой статус в школе будущие артисты-комики. Если бы не футбол, люди из этого списка могли сниматься в кино, выступать с шутками со сцены или вести вечерние шоу, как Ургант.
В день, когда Питеру Краучу стукнуло сорок лет, не лишним будет рассказать о футболистах, что часто дарили смех и радость.
Питер Крауч (Англия)
У Питера незлое чувство юмора. Он автор легендарной фразы, что без футбола был бы девственником. А теперь у него жена модель и голы в падении через себя. И когда Роналду забил бисиклетой «Ювентусу», то Питер отреагировал лучше всех:
Так умеют только избранные, вроде нас.
Комедийный стиль Крауча включает постоянную самоиронию, использует рост и худощавость, строя шутки. Питер круто подписал свое фото с жирафами: «Лето для меня это время с семьей».
Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl— Peter Crouch (@petercrouch) June 19, 2017
Хосе Луис Чилаверт (Парагвай)
Чилаверт объявил, что будет баллотироваться в президенты Парагвая в 2023 году. После карьеры обзавелся парочкой скандальных политических историй, но Хосе Луиса любят, ведь толстячок обаятельный и с чувством юмора.
Такой себе жесткий южноамериканец. Когда его назвали «Фиатом», то парировал, что двигатель там от «Феррари». Называл хороших вратарей динозаврами, поскольку это «вымирающий вид». А когда спрашивали о драках, то отвечал: «Вы вообще видите мою физиономию?»
Вратарь-снайпер – 67 голов за карьеру, в основном трэш-токер в стиле бойцов UFC, но знакомые говорят, что Хосе, хоть и выглядит, словно прошел кастинг в сериал «Нарко», большой весельчак.
Эрик Кантона (Франция)
Актер, причем серьезный, драматический, но не лишенный комедийных талантов. У Кантона аристократичный юмор. Та самая фраза о чайках на пресс-конференции – пример великого троллинга шоу-бизнеса, в который превратили футбол:
Когда чайки летят за траулером, то они думают, что сардины выбросят в море.
Даниэль Пьер (второе и третье имена Эрика) считает удар фаната-хулигана лучшим моментом карьеры. Для него футбол похож на секс, «если не можешь выдержать 90 минут – не победишь». Юмор Кантона построен на метафорах.
Эрик уверен, что в первом матче на небесах Бест обвел Бога, который играл левого защитника, и забил гол. Поэтому хочет в будущем в команду Джорджа, а не Господа. И любимым чтивом Кантона назвал третью страницу «The Sun» — ту, где модели в купальниках.
Джеймс Милнер (Англия)
Уникальная история. Пошел в комедианты, поскольку кто-то создал страницу «Cкучающий Джеймс Милнер» и годами шутил, создав защитнику «Ливерпуля» образ туповатого парня, который попадает в смешные ситуации.
Спустя годы реальный Джеймс решил добавить своих шуток в атмосферу. Оказалось, что умеет и может. Милнер забавно подписывает фото, например, с гримером: «У этой женщины самая сложная работа в мире».
This woman has the hardest job in the world.#cantpolishaturd pic.twitter.com/pz6Mwg9LJp— James Milner (@JamesMilner) February 21, 2019
А здесь, по словам Милнера, тезка Бонд пробует узнать, почему на футболке у него нет цифр «00» перед семеркой?
James Bond trying to work out why there’s no 00 on my shirt!— James Milner (@JamesMilner) July 26, 2018
#007 #thenamesJames #shakennotstirred #wheresmoneypenny 👀 pic.twitter.com/eQeYgPTAPr
Еще Джеймс на изоляции собрал символическую сборную, играя словами. В состав вошли Джо Харт (сердце), Патрик Бергер (бургер), Давид Силва (серебристая монета) и так далее:
Had plenty of time to think about this... here’s my #isolationXI — let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH— James Milner (@JamesMilner) March 24, 2020
А чтобы не скучать, Джеймс стриг траву с детской линейкой:
Хосеп Рейна (Испания)
Для атмосферы в сборной Испании, которая выиграла с ним в заявке два Евро и ЧМ, воспитанник «Барселоны» сделал больше, чем капитан команды Касильяс. Икер не будет спорить, что Рейна – один из самых веселых футболистов, которых встречал.
Рейна поет, танцует, устраивает розыгрыши. Закрыть новичка сборной в раздевалке перед первой тренировкой? Легко. Хосеп и в клубах такой задорный, всегда включает музыку и шутит. Видно, что его «старперский» репертуар новому поколению не всегда заходит, но улыбаются.
Сейчас Рейна как любимый дядюшка, ведь на закате карьеры. Но не удивляет, что его обвиняли в дружбе с мафиози Неаполя – там страшные люди, но юмор такие часто ценят.
Джордж Бест (Северная Ирландия)
Жаль, что Джордж быстро пропил вторую печень и ушел из жизни. Бест был крутым, умел сказать:
Я отдал много денег на выпивку, девушек и быстрые авто. А вот остальные деньги растратил впустую.
Джордж отметил, что впервые в жизни порадовался, когда кого-то назвали «новым Бестом», когда так величали Роналду. Но многих игроков описывал иначе:
Он не умеет бить и пасовать левой ногой, не умеет играть головой, не умеет бороться за мяч, не забивает много голов. В остальном Дэвид Бекхэм – молодец.
У Беста проскакивают чисто британские шутки «бросил пить, когда сплю», «я зарабатывал 5 тысяч фунтов в неделю, но тратил 8». Также сложно забыть знаменитое высказывание:
В 1969 году я бросил пить и заниматься сексом. Это были худшие 20 минут в моей жизни.
Бенжамен Менди (Франция)
У Эвра его яркость скорее как у веселого проповедника, только танцующего. А Менди — классический шутник. Раньше был активнее, но поскольку Гвардиола не любит социальные сети, то защитник стал реже выдавать перлы. Но прикалывается стабильно.
Например, заявил, что «Манчестер Сити» как ФБР, когда доходит до инспекции холодильников игроков. Француз придумал «горожанам» прозвище «Команда акул». Шутил, что только Де Брюйне может отдать пас, после которого Менди забьет гол. А еще француз написал, что 5 минут искал себя на этом фото:
Great win last night. Top performance from all the boys! 🇺🇸⚽️💪🏼#cityontour #mcfc! pic.twitter.com/P8KdNrTNWr— Kyle Walker (@kylewalker2) July 27, 2017
Если бы такой комментарий оставил его друг Бернарду Силва, то получил дисквалификацию на 10 матчей? Благодаря Бенжамену в «Манчестер Сити» целый клуб шутников. Ляпорт сделал мем с Гюндоганом и Туре, ведь немец набрал крутую форму, а Стерлинг подколол Уилшира после подписания контракта с «Борнмутом».
Explain @IlkayGuendogan pic.twitter.com/28wsJ3DEyO— Aymeric Laporte (@Laporte) January 26, 2021
when i opened pic.twitter.com/lj7ZMPhMx6— Raheem Sterling (@sterling7) January 20, 2021
Пол Гаскойн (Англия)
Молодой Гаскойн был великим шутником. Нередко пошлым, отсюда весь сортирный юмор. Иногда довольно жестким — запихнул напарнику по «Рейнджерс» под сиденье тухлую рыбу. Но и добрым Газза бывал.
Пол в Нью-Йорке увидел бездомную, что просила денег, и накормил ее в ресторане. Он же ярко отпраздновал гол на Евро-96 — на вечеринке накануне ему заливали виски в глотку, пока сидел в кресле дантиста, и Пол спародировал тот эпизод.
Если Крауч — «чистый комик», что шутит без грязи, Кантона и Бест — сатирики, то Гаскойн – пранкер. Трусы у Инса воровал, клей в бутсы напарникам наливал, переводчика в «Лацио» чуть до инфаркта не довел – положил на подоконник туфли, а сам спрятался и ждал реакции.
Сейчас бы у Пола были дисквалификации через раз, ведь немцам обещал, что приедет помочиться на могилы «******** нацистов», а ещё подарил темнокожему напарнику пропуск в солярий. Гаскойн посылал розу Винни Джонсу после того, как валлиец схватил его за половой орган по ходу матча.
А когда врач посоветовал Полу хобби во время лечения алкоголизма, то англичанин начал коллекционировать виски. Гаскойн – пример комика с невероятной фантазией. Выдержать такого человека рядом сложно, но читать о его подвигах всегда весело. Например, вот так англичанин приветствовал длинноволосого француза Жинола в «Эвертоне»: