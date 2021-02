«Без футбола я остался бы девственником». Вспоминаем шутки Крауча и других великих весельчаков

1612008353

30 января 2021, 15:05

Один идет в президенты, а другой дружит с мафией!

«Клоун класса» — так часто описывают свой статус в школе будущие артисты-комики. Если бы не футбол, люди из этого списка могли сниматься в кино, выступать с шутками со сцены или вести вечерние шоу, как Ургант.

В день, когда Питеру Краучу стукнуло сорок лет, не лишним будет рассказать о футболистах, что часто дарили смех и радость.

Питер Крауч (Англия)

У Питера незлое чувство юмора. Он автор легендарной фразы, что без футбола был бы девственником. А теперь у него жена модель и голы в падении через себя. И когда Роналду забил бисиклетой «Ювентусу», то Питер отреагировал лучше всех:

Так умеют только избранные, вроде нас.

Комедийный стиль Крауча включает постоянную самоиронию, использует рост и худощавость, строя шутки. Питер круто подписал свое фото с жирафами: «Лето для меня это время с семьей».

Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl — Peter Crouch (@petercrouch) June 19, 2017

Хосе Луис Чилаверт (Парагвай)

Чилаверт объявил, что будет баллотироваться в президенты Парагвая в 2023 году. После карьеры обзавелся парочкой скандальных политических историй, но Хосе Луиса любят, ведь толстячок обаятельный и с чувством юмора.

Такой себе жесткий южноамериканец. Когда его назвали «Фиатом», то парировал, что двигатель там от «Феррари». Называл хороших вратарей динозаврами, поскольку это «вымирающий вид». А когда спрашивали о драках, то отвечал: «Вы вообще видите мою физиономию?»

Вратарь-снайпер – 67 голов за карьеру, в основном трэш-токер в стиле бойцов UFC , но знакомые говорят, что Хосе, хоть и выглядит, словно прошел кастинг в сериал «Нарко», большой весельчак.

Эрик Кантона (Франция)

Актер, причем серьезный, драматический, но не лишенный комедийных талантов. У Кантона аристократичный юмор. Та самая фраза о чайках на пресс-конференции – пример великого троллинга шоу-бизнеса, в который превратили футбол:

Когда чайки летят за траулером, то они думают, что сардины выбросят в море.

Даниэль Пьер (второе и третье имена Эрика) считает удар фаната-хулигана лучшим моментом карьеры. Для него футбол похож на секс, «если не можешь выдержать 90 минут – не победишь». Юмор Кантона построен на метафорах.

Эрик уверен, что в первом матче на небесах Бест обвел Бога, который играл левого защитника, и забил гол. Поэтому хочет в будущем в команду Джорджа, а не Господа. И любимым чтивом Кантона назвал третью страницу «The Sun» — ту, где модели в купальниках.

Джеймс Милнер (Англия)

Уникальная история. Пошел в комедианты, поскольку кто-то создал страницу «Cкучающий Джеймс Милнер» и годами шутил, создав защитнику «Ливерпуля» образ туповатого парня, который попадает в смешные ситуации.

Спустя годы реальный Джеймс решил добавить своих шуток в атмосферу. Оказалось, что умеет и может. Милнер забавно подписывает фото, например, с гримером: «У этой женщины самая сложная работа в мире».

This woman has the hardest job in the world.#cantpolishaturd pic.twitter.com/pz6Mwg9LJp — James Milner (@JamesMilner) February 21, 2019

А здесь, по словам Милнера, тезка Бонд пробует узнать, почему на футболке у него нет цифр «00» перед семеркой?

Еще Джеймс на изоляции собрал символическую сборную, играя словами. В состав вошли Джо Харт (сердце), Патрик Бергер (бургер), Давид Силва (серебристая монета) и так далее:

Had plenty of time to think about this... here’s my #isolationXI — let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH — James Milner (@JamesMilner) March 24, 2020

А чтобы не скучать, Джеймс стриг траву с детской линейкой:

Хосеп Рейна (Испания)

Для атмосферы в сборной Испании, которая выиграла с ним в заявке два Евро и ЧМ , воспитанник «Барселоны» сделал больше, чем капитан команды Касильяс. Икер не будет спорить, что Рейна – один из самых веселых футболистов, которых встречал.

Рейна поет, танцует, устраивает розыгрыши. Закрыть новичка сборной в раздевалке перед первой тренировкой? Легко. Хосеп и в клубах такой задорный, всегда включает музыку и шутит. Видно, что его «старперский» репертуар новому поколению не всегда заходит, но улыбаются.

Сейчас Рейна как любимый дядюшка, ведь на закате карьеры. Но не удивляет, что его обвиняли в дружбе с мафиози Неаполя – там страшные люди, но юмор такие часто ценят.

Джордж Бест (Северная Ирландия)

Жаль, что Джордж быстро пропил вторую печень и ушел из жизни. Бест был крутым, умел сказать:

Я отдал много денег на выпивку, девушек и быстрые авто. А вот остальные деньги растратил впустую.

Джордж отметил, что впервые в жизни порадовался, когда кого-то назвали «новым Бестом», когда так величали Роналду. Но многих игроков описывал иначе:

Он не умеет бить и пасовать левой ногой, не умеет играть головой, не умеет бороться за мяч, не забивает много голов. В остальном Дэвид Бекхэм – молодец.

У Беста проскакивают чисто британские шутки «бросил пить, когда сплю», «я зарабатывал 5 тысяч фунтов в неделю, но тратил 8». Также сложно забыть знаменитое высказывание:

В 1969 году я бросил пить и заниматься сексом. Это были худшие 20 минут в моей жизни.

Бенжамен Менди (Франция)

У Эвра его яркость скорее как у веселого проповедника, только танцующего. А Менди — классический шутник. Раньше был активнее, но поскольку Гвардиола не любит социальные сети, то защитник стал реже выдавать перлы. Но прикалывается стабильно.

Например, заявил, что «Манчестер Сити» как ФБР , когда доходит до инспекции холодильников игроков. Француз придумал «горожанам» прозвище «Команда акул». Шутил, что только Де Брюйне может отдать пас, после которого Менди забьет гол. А еще француз написал, что 5 минут искал себя на этом фото:

Если бы такой комментарий оставил его друг Бернарду Силва, то получил дисквалификацию на 10 матчей? Благодаря Бенжамену в «Манчестер Сити» целый клуб шутников. Ляпорт сделал мем с Гюндоганом и Туре, ведь немец набрал крутую форму, а Стерлинг подколол Уилшира после подписания контракта с «Борнмутом».

when i opened pic.twitter.com/lj7ZMPhMx6 — Raheem Sterling (@sterling7) January 20, 2021

Пол Гаскойн (Англия)

Молодой Гаскойн был великим шутником. Нередко пошлым, отсюда весь сортирный юмор. Иногда довольно жестким — запихнул напарнику по «Рейнджерс» под сиденье тухлую рыбу. Но и добрым Газза бывал.

Пол в Нью-Йорке увидел бездомную, что просила денег, и накормил ее в ресторане. Он же ярко отпраздновал гол на Евро-96 — на вечеринке накануне ему заливали виски в глотку, пока сидел в кресле дантиста, и Пол спародировал тот эпизод.

Если Крауч — «чистый комик», что шутит без грязи, Кантона и Бест — сатирики, то Гаскойн – пранкер. Трусы у Инса воровал, клей в бутсы напарникам наливал, переводчика в «Лацио» чуть до инфаркта не довел – положил на подоконник туфли, а сам спрятался и ждал реакции.

Сейчас бы у Пола были дисквалификации через раз, ведь немцам обещал, что приедет помочиться на могилы «******** нацистов», а ещё подарил темнокожему напарнику пропуск в солярий. Гаскойн посылал розу Винни Джонсу после того, как валлиец схватил его за половой орган по ходу матча.

А когда врач посоветовал Полу хобби во время лечения алкоголизма, то англичанин начал коллекционировать виски. Гаскойн – пример комика с невероятной фантазией. Выдержать такого человека рядом сложно, но читать о его подвигах всегда весело. Например, вот так англичанин приветствовал длинноволосого француза Жинола в «Эвертоне»: