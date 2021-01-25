«Работает как Юлий Цезарь». «Ростов» подшутил над Карпиным

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25 января 2021, 15:48

«Ростов» в клубном твиттере подшутил над главным тренером команды .

В клубе сравнили наставника с Юлием Цезарем. Пресс-служба клуба опубликовала в твиттере видео, на котором тренер крутит педали на велотренажере и параллельно работает за ноутбуком.

«Кто-то ест салат „Цезарь“, а кто-то работает как Юлий Цезарь», — говорится в сообщении.

Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь 😌#СборыРостова pic.twitter.com/yM9GGrwGHM — Football Club Rostov (@rostovfc) January 25, 2021

Ранее Карпин поделился мнением о сборах ростовской команды.