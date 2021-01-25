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«Работает как Юлий Цезарь». «Ростов» подшутил над Карпиным

25 января 2021, 15:48

«Ростов» в клубном твиттере подшутил над главным тренером команды Валерием Карпиным.

В клубе сравнили наставника с Юлием Цезарем. Пресс-служба клуба опубликовала в твиттере видео, на котором тренер крутит педали на велотренажере и параллельно работает за ноутбуком.

«Кто-то ест салат „Цезарь“, а кто-то работает как Юлий Цезарь», — говорится в сообщении.

Ранее Карпин поделился мнением о сборах ростовской команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:40
шутки добрые, атмосфера отличная
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 18:05
Ростов выходит с отпуска с хорошим настроением
ДСА
ДСА
25 января в 17:51
Может как конь Цезарь из известного мультика?
Трезвый повар
Трезвый повар
25 января в 16:31
Игроки Ростова подарили Валерию Георгиевичу ноутбук. Теперь на тренировках на них никто не кричит и не подгоняет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 января в 16:24
Это Карпин сам придумал.
alexgurzan
alexgurzan ответ R0100V (раскрыть)
25 января в 15:54
.
R0100V
R0100V
25 января в 15:50
Валерим
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