«Работает как Юлий Цезарь». «Ростов» подшутил над Карпиным

«Ростов» в клубном твиттере подшутил над главным тренером команды Валерием Карпиным.
В клубе сравнили наставника с Юлием Цезарем. Пресс-служба клуба опубликовала в твиттере видео, на котором тренер крутит педали на велотренажере и параллельно работает за ноутбуком.
«Кто-то ест салат „Цезарь“, а кто-то работает как Юлий Цезарь», — говорится в сообщении.
Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь 😌#СборыРостова pic.twitter.com/yM9GGrwGHM— Football Club Rostov (@rostovfc) January 25, 2021
Ранее Карпин поделился мнением о сборах ростовской команды.