Наставник «Акрона» рассказал, как команда встретила Ленина

Наставник «Акрона» вспомнил прошлогоднее подписание бразильского легионера .

Что касается встречи Ленина в команде, чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени. Называют либо Маркс, либо Ленин. Думаю, ему уже сказали, что в Тольятти есть улицы, названные в честь Маркса и Ленина. У нас практически в каждом городе бывшего СССР они есть. Свозим ли нашего Ленина в Ульяновск? Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!