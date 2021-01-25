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Наставник «Акрона» рассказал, как команда встретила Ленина

25 января 2021, 18:12

Наставник «Акрона» Игорь Пикущак вспомнил прошлогоднее подписание бразильского легионера Маркса Ленина.

Что касается встречи Ленина в команде, чуть-чуть потравили, конечно, по поводу имени. Называют либо Маркс, либо Ленин. Думаю, ему уже сказали, что в Тольятти есть улицы, названные в честь Маркса и Ленина. У нас практически в каждом городе бывшего СССР они есть. Свозим ли нашего Ленина в Ульяновск? Он только три дня с нами. Но свозим обязательно!

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:46
присматривать надо за ним, на всякий случай :
не революция ли в голове ?!
alexamit
alexamit
26 января в 13:22
А где немец Энгельс и еврей Троцкий?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
26 января в 05:20
кто бы знал этот Акрон если бы не Ленин )
kanuni
kanuni
25 января в 22:15
На тренировку в броневике будет ехать
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 21:06
Ну надо же , хотя и у нас после революции люди имена придумывали хоть стой хоть падай .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 20:32
Очень необычно!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 20:09
Ленин жив, Ленин будет жить
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
25 января в 20:09
Два в одном, на такого обязательно надо посмотреть!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 января в 19:34
Не бывает так у бразицльцев! Полное имя в студию!

Де Маркс Луиш Перейра Назарио Ленин Джуниор Дос Сантос какой-нибудь )))
КЭТиК
КЭТиК
25 января в 19:14
Теперь болею за Акрон.
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 19:03
Наверное отчество Энгельсович.
mihaluch
mihaluch
25 января в 18:50
А собачки у него имеют клички сучка Горбачёв и кобель Путин.
1-я конная
1-я конная ответ LOpp (раскрыть)
25 января в 18:21
Джугашвилевич
LOpp
LOpp
25 января в 18:18
Отчество у этого бразильца Энгельсович?
beefs
beefs
25 января в 18:16
надо же, даже ПФЛ покупает иностранцев...
shlomo
shlomo
25 января в 18:15
Прочитал и чуть не поперхнулся....встретить такого надо!
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