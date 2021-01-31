«Ротерхэм» — «Дерби Каунти»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:40

«Ротерхэм»

В прошлом туре Чемпионшипа «Ротерхэм» уступил дома «Суонси» со счетом 1:3. Так команда прервала череду успешных матчей, в которых она обыграла предстоящего соперника «Дерби Каунти» и «Мидлсбро» (3:0), а также разделила очки со «Сток Сити» (3:3).

«Ротерхэм» остается в зоне вылета турнирной таблицы, занимая 22-е место. В 12-ти домашних поединках команда показала такие результаты: три победы, три ничьи и шесть поражений.

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» одержал три победы подряд в чемпионата. Подопечные Уэйна Руни с одинаковым счетом 1:0 поочередно обыграли «Борнмут», КПР и «Бристоль Сити».

Эти успехи позволили «баранам» подняться на 18-ю строчку турнирной таблицы, а также оторваться от зоны вылета на пять зачетных пунктов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» — 2.790

Ничья – 3.3.10

Победит «Дерби Каунти» — 2.610

Статистика

В трех из четырех прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

«Дерби Каунти» не пропускал голы в трех последних матчах чемпионата

В шести предыдущих поединках «Дерби Каунти» больше двух голов не забивалось

Прогноз

В этом поединке рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.662. «Дерби Каунти» надежно играл в обороне в прошлых турах, а «Ротерхэм» сейчас мало забивает.