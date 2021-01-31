«Ротерхэм» — «Дерби Каунти»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Ротерхэм»
В прошлом туре Чемпионшипа «Ротерхэм» уступил дома «Суонси» со счетом 1:3. Так команда прервала череду успешных матчей, в которых она обыграла предстоящего соперника «Дерби Каунти» и «Мидлсбро» (3:0), а также разделила очки со «Сток Сити» (3:3).
«Ротерхэм» остается в зоне вылета турнирной таблицы, занимая 22-е место. В 12-ти домашних поединках команда показала такие результаты: три победы, три ничьи и шесть поражений.
«Дерби Каунти»
«Дерби Каунти» одержал три победы подряд в чемпионата. Подопечные Уэйна Руни с одинаковым счетом 1:0 поочередно обыграли «Борнмут», КПР и «Бристоль Сити».
Эти успехи позволили «баранам» подняться на 18-ю строчку турнирной таблицы, а также оторваться от зоны вылета на пять зачетных пунктов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ротерхэм» — 2.790
- Ничья – 3.3.10
- Победит «Дерби Каунти» — 2.610
Статистика
- В трех из четырех прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)
- «Дерби Каунти» не пропускал голы в трех последних матчах чемпионата
- В шести предыдущих поединках «Дерби Каунти» больше двух голов не забивалось
Прогноз
В этом поединке рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.662. «Дерби Каунти» надежно играл в обороне в прошлых турах, а «Ротерхэм» сейчас мало забивает.