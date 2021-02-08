«Рединг» — «Брентфорд»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на матч 24-го тура Чемпионшипа «Рединг» — «Брентфорд», который состоится 10 февраля 2021 года.
«Рединг»
В 27-ми сыгранных турах чемпионата «Рединг» одержал 14 побед и шесть раз сыграл вничью. Эти успехи принесли команде 48 очков и промежуточное четвертое место в турнирной таблице.
Серия без поражений «Рединга» в лиге длится уже семь туров кряду. В ней команда одержала четыре виктории и трижды разделила очки с соперниками. В последнем матче зафиксирована гостевая ничья со «Сток Сити» (0:0), а до этого дома был переигран «Борнмут» (3:1).
«Брентфорд»
«Брентфорд» второй сезон подряд ведет борьбу за то, чтобы попасть в АПЛ. Сейчас команда базируется на втором месте в рейтинге Чемпионшипа с минимальным отставанием от лидера «Норвича».
В трех прошлых турах чемпионата «пчелы» набрали максимум очков. В этой серии «Брентфорд» поочередно обыграл «Уикомб Уондерерз» (7:2), «Бристоль Сити» (3:2) и «Мидлсбро» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рединг» — 3.830
- Ничья – 3.490
- Победит «Брентфорд» — 2.080
Статистика
- «Брентфорд» выиграл три предыдущих матча у «Рединга»
- В двух прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
- «Рединг» проигрывал в четырех из 13-ти домашних играх сезона
- «Брентфорд» побеждал в семи из 13-ти гостевых поединках чемпионата
Прогноз
У «Брентфорда» самая результативная атака в Чемпионшипе. Гости предстоящего матча забили 52 гола за 27 туров. «Рединг» менее результативно играет у ворот соперника. К тому же, статистика последних очных встреч также свидетельствует в пользу гостей.
Предлагаем взять ставку на победу «Брентфорда» с коэффициентом 2.080 в букмекерской конторе Pinnacle.