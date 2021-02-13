«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:49

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 24-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 14 февраля 2021 года.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в пяти прошлых турах АПЛ взял только один балл, сыграв вничью дома с «Фулхэмом» (2:2). В остальных играх «дрозды» проиграли «Вест Хэму» (1:2), «Манчестер Сити» (0:5), «Шеффилду» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2).

Набрав в общей сложности 12 очков, «Вест Бромвич» занял предпоследнее место в турнирной таблице. В 11-ти домашних матчах хозяева одержали только одну победу – три ничьи и семь поражений.

«Манчестер Юнайтед»

В прошлом туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» упустил домашнюю победу над «Эвертоном» — ничья 3:3. Перед этим «красные дьяволы» сокрушили дома «Саутгемптон», оформив победу со счетом 9:0.

В чемпионской гонке « МЮ » отстает от «Манчестер Сити» на пять баллов, занимая второе место в рейтинге АПЛ . В 11-ти выездных матчах чемпионата «Юнайтед» не уступал своим соперникам – восемь побед и три ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» — 9.850

Ничья – 5.690

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.335

Статистика

« МЮ » выиграл три из пяти прошлых матча против «Вест Бромвича»

» выиграл три из пяти прошлых матча против «Вест Бромвича» «Вест Бромвич» проиграл четыре из пяти последних поединка на своем поле

«Манчестер Юнайтед» победил соперника в двух прошлых гостевых матчах

Прогноз

«Вест Бромвич» вряд ли избежит вылета в Чемпионшип, и уж тем более возьмет очки в предстоящем матче.