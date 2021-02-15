«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1613417878

вчера, 22:37

«Барселона»

13 февраля в 23 туре Примеры «Каталонцы» спокойно разобрались с «Алавесом» (5:1). До этого было так же две победы над командами «Бетис» (2:1) и «Атлетик» (3:2). Таким образом подопечные Рональда Кумана имеют уже семь побед подряд и третье место в турнирной таблице. Но при этом «Барселона» всё равно имеет отставание в восемь пунктов от «Атлетико» Мадрида, который занимает первую строчку.

Сине-гранатовые успели вылететь с кубка Испании, проиграв на выезде неделю назад «Севилье» (0:2). И теперь единственный момент да бы, не сильно упасть в грязь лицом в этом сезоне, это хорошее выступление в Лиге Чемпионов.

« ПСЖ »

Победив в 25 туре «Ниццу» (2:1) подопечные Маурисио Почеттино занимают вторую строчку в Лиге 1, уступая один бал «Лиллю». На протяжении сезона клуб демонстрирует не самый лучший футбол, но последние четыре матча команда забирала максимум балов, пропустив при этом лишь один гол. К этой игре оба соперника будут подходить не в самых сильных составах. Как у одних, так и у других много отличных и важных исполнителей в лазарете.

Котировки БК Pinnacle

• Победит «Барселона» — 2.085

• Ничья – 3.940

• Победит « ПСЖ » — 3.520

Статистика

• « ПСЖ » ни разу не побеждал «Барселону» на их поле

• « ПСЖ » в 4 из 5 матчах забивал «Каталонцам» в гостях

• «Барселона» в 2 из 18 матчах терпела поражения в домашних стенах

Прогноз

У всех свежо в памяти их последнее противостояние четыре года назад. Как и тогда обе команды будут показывать открытый футбол. Французы пока что имеют шансы на завоевание кубков во всех турнирах, что явно не скажешь о «Барселоне». Клуб вылетел с кубка, почти потеряны все шансы на внутренней арене. Лига Чемпионов для игроков и тренера сейчас стоит на первом месте и «Каталонцы» кинут все силы, да бы иметь хороший результат до ответного матча. Ставка на победу хозяев принимается с коэффициентом 2.085.