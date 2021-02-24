Лучшие стрелки Лиги чемпионов: Левандовски в топ-3, у Холанда уже больше голов, чем у Роналдо, Тотти и Платини

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сегодня, 21:12

Интересные факты из исторического списка бомбардиров.

1. Криштиану Роналду ( МЮ , «Реал», «Ювентус») — 135 голов

2. Лионель Месси («Барселона») — 119 голов

Только два футболиста в истории Кубка/Лиги чемпионов забили 100+ голов, и вы их прекрасно знаете — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Те самые парни, у которых 11 «Золотых мячей» на двоих. Отрыв португальца довольно внушительный — 16 голов, Лео будет непросто нагнать своего вечного противника в этом списке, зато аргентинец с огромным отрывом лидирует по числу голов за один клуб, ведь все свои 119 мячей он забил за «Барселону».

3. Роберт Левандовски («Боруссия Дортмунд», «Бавария») — 72 гола

В матче с «Лацио» произошло знаменательное событие: Роберт Левандовски забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов, что позволило ему обойти Рауля и подняться на чистое третье место в историческом бомбардирском зачете турнира. Очевидно, что настичь двух небожителей поляк не сможет, но разве не круто быть самым результативным футболистом Лиги чемпионов среди людей?!

4. Рауль («Реал», «Шальке») — 71 гол

Рауль Гонсалес возглавлял список лучших снайперов в истории Лиги чемпионов на протяжении восьми лет — с 2006 года, когда он сам обошел Альфредо Ди Стефано, и до 2014 года, когда Лионель Месси подвинул легенду «Мадрида» с первой строчки. После этого испанца обошел Криштиану Роналду, а вчера еще и Роберт Левандовски.

5. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 69 голов

Наверняка в обозримом будущем опередит Рауля и Карим Бензема, которому осталось забить всего лишь два мяча, чтобы настичь Гонсалеса, с которым француз пересекся в «Мадриде» в сезоне 2009/10.

6. Руд ван Нистелрой ( ПСВ , МЮ , «Реал») — 56 голов

7. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 50 голов

8. Альфредо Ди Стефано («Реал») — 49 голов

«Реал» лидирует по количеству бомбардиров в топ-10, у половины из десятка лучших стрелков Лиги чемпионов есть голы за «Королевский клуб»: Роналду, Рауль, Бензема, ван Нистелрой и Ди Стефано. Вторая по размеру делегация у «Барселоны»: Месси, Анри и Ибрагимович.

9-10. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ ) — 48 голов

Нестареющий шведский форвард является рекордсменом Лиги чемпионов по числу клубов, за которые он забивал в турнире. Никому (кроме Златана) не удавалось забивать за шесть разных команд.

9-10. Андрей Шевченко («Динамо Киев», «Милан», «Челси») — 48 голов

Украинский суперфорвард начал забивать в Лиге чемпионов у Лобановского в киевском «Динамо», а продолжил в «Милане», с которым победил в турнире в 2003-м, а на следующий год Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

Ниже рассмотрим некоторых действующих футболистов за пределами топ-10 и их перспективы подняться выше в списке.

11. Томас Мюллер («Бавария») — 47 голов

Роберт Левандовски вчера ворвался в топ-3, а Мюллер мог завоевать место в топ-10, если бы не проклятая чума, из-за которой немец пропустил матч с «Лацио»: Томас сдал положительный тест на коронавирус. Но еще в этом сезоне у Мюллера будут шансы догнать и обогнать Шевченко с Ибрагимовичем, а, может быть, и Ди Стефано с Анри. Баварец пока за пределами первой десятки, но в одном голе от попадания в нее и в трех точных ударах от седьмого места.

16. Неймар («Барселона», ПСЖ ) — 41 гол

17. Серхио Агуэро («Атлетико», «Манчестер Сити») — 41 голов

Неймару только 29 лет, так что у него еще есть время, чтобы пополнить свой голевой счет. Бразилец должен заканчивать карьеру в топ-10, хотя до результативности Месси и Роналду ему очень далеко, а ведь Неймара называли преемником величайших футболистов XXI века и будущим обладателем «Золотых мячей». Но все идет к тому, что эпоху Роналду и Месси сменит эра Мбаппе и Холанда, а бразилец так и останется «одним из лучших футболистов своего времени». Что касается Серхио, то его дальнейшие успехи в Лиге чемпионов зависят от того, какое продолжение карьеры выберет аргентинец. Пока он и сам не знает.

33-34. Луис Суарес («Ливерпуль», «Барселона») — 26 голов

33-34. Мохамед Салах («Базель», «Рома», «Ливерпуль») — 26 голов

37. Антуан Гризманна («Атлетико», «Барселона») — 25 голов

Луис Суарес годами отказывается забивать в выездных матчах Лиги чемпионов, поэтому у него достаточно скромная статистика в этом турнире. У форварда такого калибра, казалось бы, должно быть куда больше голов. Ближайшая задача уругвайца — забить в Лиге чемпионов за «Атлетико», чего с ним еще не случалось. Салах и Гризманн еще достаточно молоды, чтобы помечтать о попадании в топ-10 однажды.

42. Килиан Мбаппе («Монако», ПСЖ ) — 24 гола

Автор хет-трика в недавнем матче 1/8 финала против «Барселоны» в свои 22 года забил столько же голов в Лиге чемпионов, как и Гонсало Игуаин, и больше Мораты, Манджукича, Бэйла, Сульшера, Торреса, Анелька, Кейна, Ромарио и ван Бастена. Рекордсмен Роналду в 22 года забил свой первый мяч в основной сетке Лиги чемпионов, а у Мбаппе уже 24. Вот это темп!

86. Эрлинг Холанд («Зальцбург», «РБ Лейпциг») — 18 голов

Еще шустрее пополняет свой счет Эрлинг Холанд. Норвежцу всего лишь 20 лет, а он уже наколотил 18 голов в 13 матчах Лиги чемпионов. Никто не добирался до этой отметки так быстро. У Холанда уже больше голов в Лиге чемпионов, чем у Франческо Тотти, Халка, Стоичкова, Платини и Уго Санчеса. Феномен Роналдо, который для многих остается примером идеального форварда, забил только 14. Похоже, нам посчастливилось увидеть зарю больших свершений.