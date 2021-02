Лучшие стрелки Лиги чемпионов: Левандовски в топ-3, у Холанда уже больше голов, чем у Роналдо, Тотти и Платини

Интересные факты из исторического списка бомбардиров.

Только два футболиста в истории Кубка/Лиги чемпионов забили 100+ голов, и вы их прекрасно знаете — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Те самые парни, у которых 11 «Золотых мячей» на двоих. Отрыв португальца довольно внушительный — 16 голов, Лео будет непросто нагнать своего вечного противника в этом списке, зато аргентинец с огромным отрывом лидирует по числу голов за один клуб, ведь все свои 119 мячей он забил за «Барселону».

В матче с «Лацио» произошло знаменательное событие: Роберт Левандовски забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов, что позволило ему обойти Рауля и подняться на чистое третье место в историческом бомбардирском зачете турнира. Очевидно, что настичь двух небожителей поляк не сможет, но разве не круто быть самым результативным футболистом Лиги чемпионов среди людей?!