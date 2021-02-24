Лучшие стрелки Лиги чемпионов: Левандовски в топ-3, у Холанда уже больше голов, чем у Роналдо, Тотти и Платини

Интересные факты из исторического списка бомбардиров.
1. Криштиану Роналду (МЮ, «Реал», «Ювентус») — 135 голов
2. Лионель Месси («Барселона») — 119 голов
Только два футболиста в истории Кубка/Лиги чемпионов забили 100+ голов, и вы их прекрасно знаете — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Те самые парни, у которых 11 «Золотых мячей» на двоих. Отрыв португальца довольно внушительный — 16 голов, Лео будет непросто нагнать своего вечного противника в этом списке, зато аргентинец с огромным отрывом лидирует по числу голов за один клуб, ведь все свои 119 мячей он забил за «Барселону».
3. Роберт Левандовски («Боруссия Дортмунд», «Бавария») — 72 гола
В матче с «Лацио» произошло знаменательное событие: Роберт Левандовски забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов, что позволило ему обойти Рауля и подняться на чистое третье место в историческом бомбардирском зачете турнира. Очевидно, что настичь двух небожителей поляк не сможет, но разве не круто быть самым результативным футболистом Лиги чемпионов среди людей?!
⚽ — @lewy_official surpasses Raúl in 3rd place on the all-time Champion League goalscorers list. #UEL #LAZFCB pic.twitter.com/ImjWhZfpvs— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 23, 2021
4. Рауль («Реал», «Шальке») — 71 гол
Рауль Гонсалес возглавлял список лучших снайперов в истории Лиги чемпионов на протяжении восьми лет — с 2006 года, когда он сам обошел Альфредо Ди Стефано, и до 2014 года, когда Лионель Месси подвинул легенду «Мадрида» с первой строчки. После этого испанца обошел Криштиану Роналду, а вчера еще и Роберт Левандовски.
5. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 69 голов
Наверняка в обозримом будущем опередит Рауля и Карим Бензема, которому осталось забить всего лишь два мяча, чтобы настичь Гонсалеса, с которым француз пересекся в «Мадриде» в сезоне 2009/10.
6. Руд ван Нистелрой (ПСВ, МЮ, «Реал») — 56 голов
7. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 50 голов
8. Альфредо Ди Стефано («Реал») — 49 голов
«Реал» лидирует по количеству бомбардиров в топ-10, у половины из десятка лучших стрелков Лиги чемпионов есть голы за «Королевский клуб»: Роналду, Рауль, Бензема, ван Нистелрой и Ди Стефано. Вторая по размеру делегация у «Барселоны»: Месси, Анри и Ибрагимович.
9-10. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ) — 48 голов
Нестареющий шведский форвард является рекордсменом Лиги чемпионов по числу клубов, за которые он забивал в турнире. Никому (кроме Златана) не удавалось забивать за шесть разных команд.
9-10. Андрей Шевченко («Динамо Киев», «Милан», «Челси») — 48 голов
Украинский суперфорвард начал забивать в Лиге чемпионов у Лобановского в киевском «Динамо», а продолжил в «Милане», с которым победил в турнире в 2003-м, а на следующий год Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».
Ниже рассмотрим некоторых действующих футболистов за пределами топ-10 и их перспективы подняться выше в списке.
11. Томас Мюллер («Бавария») — 47 голов
Роберт Левандовски вчера ворвался в топ-3, а Мюллер мог завоевать место в топ-10, если бы не проклятая чума, из-за которой немец пропустил матч с «Лацио»: Томас сдал положительный тест на коронавирус. Но еще в этом сезоне у Мюллера будут шансы догнать и обогнать Шевченко с Ибрагимовичем, а, может быть, и Ди Стефано с Анри. Баварец пока за пределами первой десятки, но в одном голе от попадания в нее и в трех точных ударах от седьмого места.
16. Неймар («Барселона», ПСЖ) — 41 гол
17. Серхио Агуэро («Атлетико», «Манчестер Сити») — 41 голов
Неймару только 29 лет, так что у него еще есть время, чтобы пополнить свой голевой счет. Бразилец должен заканчивать карьеру в топ-10, хотя до результативности Месси и Роналду ему очень далеко, а ведь Неймара называли преемником величайших футболистов XXI века и будущим обладателем «Золотых мячей». Но все идет к тому, что эпоху Роналду и Месси сменит эра Мбаппе и Холанда, а бразилец так и останется «одним из лучших футболистов своего времени». Что касается Серхио, то его дальнейшие успехи в Лиге чемпионов зависят от того, какое продолжение карьеры выберет аргентинец. Пока он и сам не знает.
33-34. Луис Суарес («Ливерпуль», «Барселона») — 26 голов
33-34. Мохамед Салах («Базель», «Рома», «Ливерпуль») — 26 голов
37. Антуан Гризманна («Атлетико», «Барселона») — 25 голов
Луис Суарес годами отказывается забивать в выездных матчах Лиги чемпионов, поэтому у него достаточно скромная статистика в этом турнире. У форварда такого калибра, казалось бы, должно быть куда больше голов. Ближайшая задача уругвайца — забить в Лиге чемпионов за «Атлетико», чего с ним еще не случалось. Салах и Гризманн еще достаточно молоды, чтобы помечтать о попадании в топ-10 однажды.
42. Килиан Мбаппе («Монако», ПСЖ) — 24 гола
Автор хет-трика в недавнем матче 1/8 финала против «Барселоны» в свои 22 года забил столько же голов в Лиге чемпионов, как и Гонсало Игуаин, и больше Мораты, Манджукича, Бэйла, Сульшера, Торреса, Анелька, Кейна, Ромарио и ван Бастена. Рекордсмен Роналду в 22 года забил свой первый мяч в основной сетке Лиги чемпионов, а у Мбаппе уже 24. Вот это темп!
86. Эрлинг Холанд («Зальцбург», «РБ Лейпциг») — 18 голов
Еще шустрее пополняет свой счет Эрлинг Холанд. Норвежцу всего лишь 20 лет, а он уже наколотил 18 голов в 13 матчах Лиги чемпионов. Никто не добирался до этой отметки так быстро. У Холанда уже больше голов в Лиге чемпионов, чем у Франческо Тотти, Халка, Стоичкова, Платини и Уго Санчеса. Феномен Роналдо, который для многих остается примером идеального форварда, забил только 14. Похоже, нам посчастливилось увидеть зарю больших свершений.
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