«Хаддерсфилд» — «Бирмингем»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:42

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч 34-го тура Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Бирмингем», который пройдет второго марта 2021 года.

«Хаддерсфилд»

В пяти прошлых турах чемпионата «Хаддерсфилд» одержал только одну победу. 20 февраля «терьеры» разгромили на своем поле «Суонси», оформив десятую викторию в текущем сезоне.

После этого успеха последовали провальные матчи с «Дерби Каунти» (0:2) и «Престоном» (0:3). В рейтинге лиги «Хаддерсфилд» занимает 19-е место, набрав 36 очков. Зону вылета клуб опережает на семь зачетных пунктов.

«Бирмингем»

«Бирмингем» оформил две победы в трех последних матчах Чемпионшипа. «Сине-белые» смогли обыграть в гостях «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) и дома КПР (2:1). Между этими матчами коллектив уступил ома «Норвичу» (1:3), потерпев 15 поражение в текущей кампании.

В турнирной таблице «Бирмингем» базируется на 21-м месте, набрав 34 балла. Тройку худших команд лиги клуб опережает на пять баллов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хаддерсфилд» — 2.410

Ничья – 3.150

Победит «Бирмингем» — 3.320

Статистика

«Хаддерсфилд» забивал и пропускал голы в четырех из пяти прошлых матчах на своем поле

Четыре предыдущих поединка команд на поле «Хаддерсфилда» завершились вничью 1:1

В двух прошлых матчах «Бирмингема» случался обмен голами

Прогноз

Сделать ставку с условием «обе забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.187. Этот исход стабильно проходит в очных встречах «Хаддерсфилда» и «Бирмингема». К тому же, обе команды нуждаются в набранных очках чтобы отдалиться от зоны вылета, поэтому следует ожидать от них активных действий в атаке.