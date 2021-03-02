«Аталанта» — «Кротоне»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:04

«Аталанта» и «Кротоне» сыграют 3 марта в Серии A. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Аталанта»

У «Аталанты» три победы подряд в чемпионате Италии. Эти успехи помогли клубу из Бергамо подняться на четвертое место в рейтинге. Максимум очков подопечные Джанпьеро Гасперини набрали во встречах с «Сампдорией» (2:0), «Наполи» (4:2) и «Кальяри» (1:0).

В разрезе домашних игр у «Аталанты» третья атака чемпионата, забившая за двенадцать поединков 30 голов. При этом, в этих матчах хозяева одержали только шесть побед – три ничьи и три поражения.

«Кротоне»

«Кротоне» проиграл девять из 10 прошлых матча в чемпионате Италии. В этой серии команде удалось победить только «Беневенто» на домашней арене (4:1). В турнирной таблице «сине-красные» прочно осели на последнем месте, положив себе в копилку только 12 зачетных пунктов.

В прошлом туре чемпионата «Кротоне» уступил на своем поле «Кальяри» (0:2), а перед этим в гостях «Ювентусу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» — 1.185

Ничья – 7.780

Победит «Кротоне» — 17.180

Статистика

«Аталанта» выиграла четыре из пяти прошлых матчей против «Кротоне»

У «Кротоне» шесть гостевых поражений подряд в чемпионате

В четырех гостевых играх против соперника «Кротоне» забил всего один гол

Прогноз

Победу «Аталанты» с форой (-1,5) гола в букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 1.552. Два последних гостевых матча в чемпионате «Кротоне» проиграл с общим счетом 0:7, показав провальную игру в защите.