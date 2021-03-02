«Аталанта» — «Кротоне»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Аталанта» и «Кротоне» сыграют 3 марта в Серии A. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.
«Аталанта»
У «Аталанты» три победы подряд в чемпионате Италии. Эти успехи помогли клубу из Бергамо подняться на четвертое место в рейтинге. Максимум очков подопечные Джанпьеро Гасперини набрали во встречах с «Сампдорией» (2:0), «Наполи» (4:2) и «Кальяри» (1:0).
В разрезе домашних игр у «Аталанты» третья атака чемпионата, забившая за двенадцать поединков 30 голов. При этом, в этих матчах хозяева одержали только шесть побед – три ничьи и три поражения.
«Кротоне»
«Кротоне» проиграл девять из 10 прошлых матча в чемпионате Италии. В этой серии команде удалось победить только «Беневенто» на домашней арене (4:1). В турнирной таблице «сине-красные» прочно осели на последнем месте, положив себе в копилку только 12 зачетных пунктов.
В прошлом туре чемпионата «Кротоне» уступил на своем поле «Кальяри» (0:2), а перед этим в гостях «Ювентусу» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» — 1.185
- Ничья – 7.780
- Победит «Кротоне» — 17.180
Статистика
- «Аталанта» выиграла четыре из пяти прошлых матчей против «Кротоне»
- У «Кротоне» шесть гостевых поражений подряд в чемпионате
- В четырех гостевых играх против соперника «Кротоне» забил всего один гол
Прогноз
Победу «Аталанты» с форой (-1,5) гола в букмекерской конторе Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 1.552. Два последних гостевых матча в чемпионате «Кротоне» проиграл с общим счетом 0:7, показав провальную игру в защите.