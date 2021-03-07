«Челси» — «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:31

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на матч очередного тура АПЛ «Челси» — «Эвертон», который пройдет 8 марта 2021 года.

«Челси»

4 марта «Челси» отметился минимальной победой в гостях над «Ливерпулем». Этот успех позволил команде Томаса Тухеля приблизиться к первой четверке в турнирной таблице АПЛ .

С новым тренером «аристократы» провели уже 11 матчей, в которых лондонская команда оформила восемь побед и трижды сыграла вничью. В разрезе домашних матчей чемпионата Англии «Челси» занимает третье место с такими показателями: шесть побед, пять ничьих и два поражения.

«Эвертон»

«Эвертон» одержал три победы подряд в Премьер-лиге, поднявшись на пятое место рейтинга. В этой серии «ириски» обыграли в гостях «Ливерпуль» (2:0), дома «Саутгемптон» (1:0) и в гостях «Вест Бромвич» (1:0).

У команды Карло Анчелотти отличная статистика гостевых поединков в АПЛ . В 13-ти матчах на выезде «Эвертон» набрал 29 очков, взяв девять побед и две ничьи, при двух поражениях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 1.581

Ничья – 4.150

Победит «Эвертон» — 6.550

Статистика

В шести прошлых матчах «Челси» больше двух голов не забивалось

«Эвертон» не пропускал голы в трех предыдущих поединках АПЛ

«Эвертон» не забивал голы в четырех из пяти прошлых гостевых матчах с «Челси»

Четыре победы одержал «Челси» в пяти предыдущих домашних матчах с «Эвертоном»

Прогноз

Разместить ставку на ТМ(2,5) букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.833. «Челси» при Томасе Тухеле стал очень надежно действовать в обороне, но и забивают «аристократы» не слишком много. У «Эвертона» в прошлых турах тоже надежно играла защита, которая вообще не пропускала.