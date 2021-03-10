«Эвертон» — «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:14

Букмекерская контора Pinnacle открыла прием ставок на матч 28-го тура АПЛ «Эвертон» — «Бернли», который состоится 13 марта 2021 года.

«Эвертон»

«Эвертон» набрал 12 из 15 возможных очков в пяти прошлых турах чемпионата Англии. Ливерпульская команда отметилась тремя победами кряду, обыграв «Ливерпуль» (2:0), «Саутгемптон» (1:0) и «Вест Бромвич» (1:0).

Подопечные Карло Анчелотти не набрали зачетные пункты в противостояниях с «Манчестер Сити» (1:3) и «Челси» (0:2). На данный момент «Эвертон» базируется на шестом месте, отставая от зоны Лиги Чемпионов на четыре зачетных пункта.

«Бернли»

«Бернли» четыре раза сыграл вничью в пяти последних матчах Премьер-лиги. В этой серии «бордовые» делили очки в играх с «Фулхэмом» (1:1), «Вест Бромвичем» (0:0), «Лестером» (1:1) и «Арсеналом» (1:1).

Также команда Шона Дайча провела неудачный поединок в Лондоне, где с крупным счетом уступила «Тоттенхэму» (0:4). Сейчас «Бернли» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» — 1.900

Ничья – 3.590

Победит «Бернли» — 4.560

Статистика

«Эвертон» выиграл два последних домашних матча у «Бернли»

У «Бернли» три победы в пяти прошлых выездных поединках

В трех предыдущих встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на ТМ(2,5) в этом матче букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.800. Этот исход оправдывал себя в последних очных встречах команд.