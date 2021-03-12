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«Лидс» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура АПЛ «Лидс» — «Челси», который состоится 13 марта 2021 года.

«Лидс»

«Лидс» является новичком АПЛ и выступает крайне нестабильно, особенно в последних матчах. Тем не менее, команда сейчас занимает 11 место в таблице и спокойно себя чувствует, не опасаясь зоны вылета. Команда находится не в лучшей форме, о чем говорят четыре поражения в последних пяти встречах в рамках АПЛ.

Восьмого марта «Лидс» уступил на выезде «Вест Хему» (0:2), а 26 февраля в равной игре проиграли домашний матч «Астон Вилле» (0:1).

«Челси»

Команда Томаса Тухеля показывает отличные результаты при новом тренере. Команда давно не проигрывает, а первый матч 1/8 Лиги Чемпионов против «Атлетико», коллектив закончил выездной победой (1:0). Сейчас «Челси» идет на четвертом месте и пытается подняться выше, стабильно добывая очки в свой актив.

Восьмого марта «Челси» обыграл на своем поле «Эвертон» (2:0), а четвертого числа выиграл очень важный матч на выезде у «Ливерпуля», что придало команде уверенности в собственных силах.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лидс» — 4.68
  • Ничья – 4.03
  • Победит «Челси» — 1.781

Статистика

  • «Челси» не проигрывает 12 матчей во всех турнирах.
  • «Лидс» проиграл последние пять из семи матчей в АПЛ.
  • «Челси» выиграл три последних матча против «Лидса».
  • Шесть из последних семи матчей «Челси» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют-нет».

Прогноз

Поставить на победу «Челси» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.781. Команда Томаса Тухеля находится в очень хорошей форме, и готова бороться за самые высокие места в АПЛ. Гости – очевидные фавориты данного противостояния.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:47
Думаю, что гости выиграют
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