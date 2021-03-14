«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», который состоится 15 марта 2021 года

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа находится в кризисе и проиграла очень много матчей в чемпионате за последнее время. Итогом такого выступления стало восьмое место в таблице, которое сейчас занимает команда. В тоже время «Ливерпуль» уверенно прошел «РБ Лейпциг» в Лиге Чемпионов. Предсказать, какой команда выйдет на каждый следующий поединок довольно проблематично.

Десятого марта «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» в рамках Лиги Чемпионов, а седьмого числа минимально уступил «Фулхему» в АПЛ (0:1).

«Вулверхэмптон»

Команда занимает 13 место в АПЛ , и не может выиграть уже несколько матчей. Команда не может претендовать на еврокубки в следующем сезоне, но и от зоны вылета отрыв клуба слишком велик. Основной задачей до конца сезона у коллектива является стабильная игра и достойный результат в оставшихся матчах чемпионата.

Шестого марта «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), а второго марта крупно уступил лидеру АПЛ «Манчестер Сити» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» — 5.24

Ничья – 3.92

Победит «Ливерпуль» — 1.729

Статистика

«Ливерпуль» проиграл шесть матчей из последних восьми в АПЛ .

. «Ливерпуль» выиграл четыре последние встречи против «Вулверхэмптона».

Последние три домашних матча «Вулверхэмптона» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

«Вулверхэмптон» не может выиграть в чемпионате три матча подряд.

Прогноз