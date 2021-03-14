«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», который состоится 15 марта 2021 года
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа находится в кризисе и проиграла очень много матчей в чемпионате за последнее время. Итогом такого выступления стало восьмое место в таблице, которое сейчас занимает команда. В тоже время «Ливерпуль» уверенно прошел «РБ Лейпциг» в Лиге Чемпионов. Предсказать, какой команда выйдет на каждый следующий поединок довольно проблематично.
Десятого марта «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» в рамках Лиги Чемпионов, а седьмого числа минимально уступил «Фулхему» в АПЛ (0:1).
«Вулверхэмптон»
Команда занимает 13 место в АПЛ, и не может выиграть уже несколько матчей. Команда не может претендовать на еврокубки в следующем сезоне, но и от зоны вылета отрыв клуба слишком велик. Основной задачей до конца сезона у коллектива является стабильная игра и достойный результат в оставшихся матчах чемпионата.
Шестого марта «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), а второго марта крупно уступил лидеру АПЛ «Манчестер Сити» (1:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» — 5.24
- Ничья – 3.92
- Победит «Ливерпуль» — 1.729
Статистика
- «Ливерпуль» проиграл шесть матчей из последних восьми в АПЛ.
- «Ливерпуль» выиграл четыре последние встречи против «Вулверхэмптона».
- Последние три домашних матча «Вулверхэмптона» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.
- «Вулверхэмптон» не может выиграть в чемпионате три матча подряд.
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.729. Команда Юргена Клоппа обрела в себе уверенность после двух побед в Лиге Чемпионов и готова начать поправлять свои дела в АПЛ. Хозяева не показывают сейчас той игры, которую от нее ждут болельщики и руководство клуба.