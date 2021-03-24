Венгрия – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Венгрия — Польша, который состоится 25 марта 2021 года.

Венгрия

Венгрия обладает техничными футболистами и в последние годы показывает хорошие результаты в Лиге Наций. Команда выиграла Лигу B в Лиге Наций, набрав 11 очков и теперь в следующем сезоне турнира будет играть в Лиге А, что позволит венграм встретиться с сильнейшими сборными Европы.

18 ноября сборная Венгрии одержала домашнюю победу над Турцией (2:0), а 15 числа провела очень интересный поединок со сборной Сербии. Встреча закончилась мировым соглашением (1:1).

Польша

Говоря о Польше, сложно не упомянуть одного из лучших нападающих на данный момент – Роберта Левандовски. Игрок «Баварии» находится в отличной форме и готов помочь своей сборной в предстоящих поединках. Кроме него, поляки обладают хорошими полузащитниками и вратарем. Эксперты рассматривают Польшу, как вторую команду после Англии, которая должна отобраться на ЧМ -2022.

18 ноября 2020 года Польша проиграла на своем поле Нидерландам (1:2), а 15 ноября на выезде уступила Италии (0:2). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Венгрия – 4.09

Ничья – 3.23

Победит Польша — 2.08

Статистика

Венгрия не проигрывает шесть матчей подряд

Четыре из пяти матчей с участием сборной Польши закончились исходом «обе забьют — нет»

Из пяти последних встреч между сборными, две закончились вничью, один раз победила Венгрия и дважды сильнее оказывалась Польша

Венгрия забивает на своем поле 13 матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу сборной Польши букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Гости имеют игроков более высокого класса на большинстве позиций и в итоге, качество должно повлиять на результат поединка.