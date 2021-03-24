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Венгрия – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Венгрия — Польша, который состоится 25 марта 2021 года.

Венгрия

Венгрия обладает техничными футболистами и в последние годы показывает хорошие результаты в Лиге Наций. Команда выиграла Лигу B в Лиге Наций, набрав 11 очков и теперь в следующем сезоне турнира будет играть в Лиге А, что позволит венграм встретиться с сильнейшими сборными Европы.

18 ноября сборная Венгрии одержала домашнюю победу над Турцией (2:0), а 15 числа провела очень интересный поединок со сборной Сербии. Встреча закончилась мировым соглашением (1:1).

Польша

Говоря о Польше, сложно не упомянуть одного из лучших нападающих на данный момент – Роберта Левандовски. Игрок «Баварии» находится в отличной форме и готов помочь своей сборной в предстоящих поединках. Кроме него, поляки обладают хорошими полузащитниками и вратарем. Эксперты рассматривают Польшу, как вторую команду после Англии, которая должна отобраться на ЧМ-2022.

18 ноября 2020 года Польша проиграла на своем поле Нидерландам (1:2), а 15 ноября на выезде уступила Италии (0:2). Оба матча проходили в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Венгрия – 4.09
  • Ничья – 3.23
  • Победит Польша — 2.08

Статистика

  • Венгрия не проигрывает шесть матчей подряд
  • Четыре из пяти матчей с участием сборной Польши закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Из пяти последних встреч между сборными, две закончились вничью, один раз победила Венгрия и дважды сильнее оказывалась Польша
  • Венгрия забивает на своем поле 13 матчей подряд

Прогноз

Поставить на победу сборной Польши букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Гости имеют игроков более высокого класса на большинстве позиций и в итоге, качество должно повлиять на результат поединка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является сборная Венгрия
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