Швеция – Грузия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Швеция – Грузия, который пройдет 25 марта 2021 года.
Швеция
Швеция получила прямую путевку на чемпионат Европы, заняв второе место в группе F. В десяти поединках отбора скандинавы одержали шесть побед и три ничьи, проиграв только Испании в гостях (0:3).
Затем Швеция не смогла себя проявить в Лиге Наций, где команда завершила выступления в элитном дивизионе, заняв последнее место квартета. Шведы, набрав три очка, уступили Хорватии по дополнительным показателям. В матче последнего тура команда проиграла в гостях Франции (2:4).
Грузия
Сборная Грузии не побеждала в пяти последних матчах (три ничьи и два поражения). В плей-офф квалификации к чемпионату Европы сборная уступила дома Северной Македонии (0:1), упустив возможность впервые в своей истории попасть на европейский футбольный форум.
В квартете Лиги Наций Грузия набрала семь очков (одна победы и четыре ничьи), что дало ей возможность избежать вылета в дивизион D, куда отправилась команда Эстонии. Борьбу за первых две позиции Грузия проиграла Северной Македонии и Армении.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швеция – 1.289
- Ничья – 5.851
- Победит Грузия – 14.501
Статистика
- Грузия побеждала только в двух из 10 последних гостевых матчах
- Швеция одержала шесть побед в 10 предыдущих играх на своем поле
- Швеция не пропускала больше одного гола в 9 из 10 прошлых домашних играх
Прогноз
Поставить на победу Швеции с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.912. В домашних матчах с соперниками уровня Грузии шведы стабильно добиваются убедительных побед. Грузия же, очень неубедительно провела последние матчи, показав низкую результативность в атаке.