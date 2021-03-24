Швеция – Грузия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч отборочного цикла ЧМ -2022 Швеция – Грузия, который пройдет 25 марта 2021 года.

Швеция

Швеция получила прямую путевку на чемпионат Европы, заняв второе место в группе F. В десяти поединках отбора скандинавы одержали шесть побед и три ничьи, проиграв только Испании в гостях (0:3).

Затем Швеция не смогла себя проявить в Лиге Наций, где команда завершила выступления в элитном дивизионе, заняв последнее место квартета. Шведы, набрав три очка, уступили Хорватии по дополнительным показателям. В матче последнего тура команда проиграла в гостях Франции (2:4).

Грузия

Сборная Грузии не побеждала в пяти последних матчах (три ничьи и два поражения). В плей-офф квалификации к чемпионату Европы сборная уступила дома Северной Македонии (0:1), упустив возможность впервые в своей истории попасть на европейский футбольный форум.

В квартете Лиги Наций Грузия набрала семь очков (одна победы и четыре ничьи), что дало ей возможность избежать вылета в дивизион D, куда отправилась команда Эстонии. Борьбу за первых две позиции Грузия проиграла Северной Македонии и Армении.

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 1.289

Ничья – 5.851

Победит Грузия – 14.501

Статистика

Грузия побеждала только в двух из 10 последних гостевых матчах

Швеция одержала шесть побед в 10 предыдущих играх на своем поле

Швеция не пропускала больше одного гола в 9 из 10 прошлых домашних играх

Прогноз

Поставить на победу Швеции с форой (-1,5) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.912. В домашних матчах с соперниками уровня Грузии шведы стабильно добиваются убедительных побед. Грузия же, очень неубедительно провела последние матчи, показав низкую результативность в атаке.