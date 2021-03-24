Израиль – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Израиль — Дания, который состоится 25 марта 2021 года.

Израиль

Команде Израиля достаточно часто не хватает немного очков, чтобы отобраться на турнир. Сборная имеет несколько отличных игроков, которые представляют европейские клубы, но сплотить команду, чтобы достичь максимального результата, получается далеко не всегда. В матче против Дании, израильтяне могут заложить хороший фундамент своего пути на ЧМ 2022

15 ноября сборная Израиля проиграла на выезде Чехии (0:1), а через несколько дней, 18 числа с тем же счетом смогла одолеть крепкую сборную Шотландии (1:0) в Лиге Наций.

Дания

Дания практически не имеет звезд мирового футбола, но обладает несколькими достаточно известными футболистами. Кроме того, сборная Дании регулярно принимает участие в крупных международных турнирах и ни для кого не является легким соперником. Датчане считаются одними из фаворитов этой группы, которые должны выходить на ЧМ -2022.

18 ноября сборная Дании уступила на выезде звездной сборной Бельгии (2:4), а тремя днями раньше (15 ноября) обыграла на своем поле Исландию (2:1) в рамках Лиги Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Израиль – 5.2

Ничья – 3.67

Победит Дания — 1.751

Статистика

Дания забивает на выезде уже четыре матча подряд

Сборная Дании только в двух поединках из десяти последних проиграла своим соперникам

Израиль проиграл четыре матча Дании за последние годы

Израиль забивает на своем поле уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 забитых мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.724. Обе команды аккуратно играют в обороне и не отличаются большим количеством мячей в большинстве своих матчей. Скорее всего поединок не будет иметь много голевых моментов, а исход встречи может решить единственная ошибка одной из команд.