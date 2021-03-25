Сербия – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:00

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч квалификации ЧМ -2022 Сербия – Португалия, который состоится 27 марта 2021 года.

Сербия

Сербия успешно начала квалификацию к Чемпионату Мира. В домашней игре против Ирландии команда оформила победу со счетом 3:2, хоть и первой пропустила в дебюте первого тайма. Так сербы продлили серию без поражений до пяти поединков во всех соревнованиях (две победы и три ничьи).

До вышеупомянутой победы над ирландцами, Сербия разгромила на своем поле Россию (3:2), а также проиграла Шотландии (1:2) в серии пенальти в стыковом матче квалификации ЕВРО-2020.

Португалия

Португалия начинала квалификацию к ЧМ -2022 домашней игрой против Азербайджана. Вопреки всем прогнозам, хозяева добились скромной победы над соперником (1:0) благодаря автоголу.

В 10 прошлых матчах во всех турнирах португальцы проиграли только одну встречу, уступив на своем поле Франции (0:1) в рамках групповой стадии Лиги Наций УЕФА . После этой встречи команда также отметилась гостевой победой над Хорватией (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сербия – 4.420

Ничья – 3.780

Победит Португалия – 1.793

Статистика

Команды провели шесть очных встреч – три победы Португалии и три ничьи

В шести очных встречах соперники обменивались забитыми голами

Португалия выиграла два матча в гостях у Сербии – 2:1 и 4:2

Прогноз

Сыграть ставку на то, что обе команды забьют, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.90. Этот исход сыграл во всех очных встречах Сербии и Португалии, которые обладают внушительным атакующим потенциалом.