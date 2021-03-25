Сербия – Португалия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Сербия – Португалия, который состоится 27 марта 2021 года.
Сербия
Сербия успешно начала квалификацию к Чемпионату Мира. В домашней игре против Ирландии команда оформила победу со счетом 3:2, хоть и первой пропустила в дебюте первого тайма. Так сербы продлили серию без поражений до пяти поединков во всех соревнованиях (две победы и три ничьи).
До вышеупомянутой победы над ирландцами, Сербия разгромила на своем поле Россию (3:2), а также проиграла Шотландии (1:2) в серии пенальти в стыковом матче квалификации ЕВРО-2020.
Португалия
Португалия начинала квалификацию к ЧМ-2022 домашней игрой против Азербайджана. Вопреки всем прогнозам, хозяева добились скромной победы над соперником (1:0) благодаря автоголу.
В 10 прошлых матчах во всех турнирах португальцы проиграли только одну встречу, уступив на своем поле Франции (0:1) в рамках групповой стадии Лиги Наций УЕФА. После этой встречи команда также отметилась гостевой победой над Хорватией (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сербия – 4.420
- Ничья – 3.780
- Победит Португалия – 1.793
Статистика
- Команды провели шесть очных встреч – три победы Португалии и три ничьи
- В шести очных встречах соперники обменивались забитыми голами
- Португалия выиграла два матча в гостях у Сербии – 2:1 и 4:2
Прогноз
Сыграть ставку на то, что обе команды забьют, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.90. Этот исход сыграл во всех очных встречах Сербии и Португалии, которые обладают внушительным атакующим потенциалом.