«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:48

«Боруссия» Дортмунд

Набрав 43 очка, «Боруссия» базируется на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В 26 проведенных турах чемпионата Германии клуб из Дортмунда одержал 13 побед и четыре ничьи, потерпев девять поражений.

В прошлом туре лиги «Боруссия» не смогла победить в гостях «Кельн» (2:2), а до этого справилась в домашней встрече с «Гертой» (2:0). В 12 поединках на своем поле хозяева одержали семь побед (две ничьи и три поражения).

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» базируется на четвертом месте, опережая ближайшего соперника на четыре зачетных пункта. У «орлов» 12 побед, 11 ничейных матчей и всего три поражения (все в гостях). В пяти прошлых турах чемпионата коллектив из Франкфурта уступил только раз, когда проиграл на выезде «Вердеру» (1:2).

После этого матча «Айнтрахт» разделил очки со «Штутгартом» и «Лейпцигом» (1:1), а также победил «Унион» (5:2). В 13 гостевых матчах чемпионата «орлы» одержали пять викторий и пять ничьих.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.751

Ничья – 3.870

Победит «Айнтрахт» — 4.460

Статистика

«Боруссия» выиграла в 9 прошлых домашних матчах против «Айнтрахта»

В шести последних гостевых матчах «Айнтрахта» забивали обе команды

«Боруссия» пропускала голы в 3 из 4 последних поединках во всех турнирах

Прогноз

Сыграть ставку на то, что в этом матче забьют обе команды, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.571. В очных встреча команд на поле «Боруссии» эта ставка прошла в 9 из 10 последних случаях.