«Байер» — «Шальке»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:51

«Байер»

«Байер» занимает шестую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. В 26 турах «аптекари» показали следующие результаты: 11 побед, семь ничьих и восемь поражений. Три проигрыша команды в чемпионате случились в пяти прошлых турах – «Герта» (0:3), «Арминия» (1:2) и «Фрайбург» (1:2).

Также в этой серии «Байер» победил в гостях «Боруссию» Менхенгладбах (1:0) и разделил очки с «Аугсбургом» на выезде (1:1). В пяти последних домашних матчах чемпионата хозяева одержали только одну победу – три поражения и одна ничья.

«Шальке»

В активе «Шальке» 10 очков и последнее место в рейтинге команд чемпионата Германии. «Кобальтовые» в этом сезоне одержали только одну победу, семь раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

В пяти крайних турах лиги в активе «Шальке» только ничья в домашней игре против «Майнца» (0:0). После этого коллектив из Гельзенкирхена крупно проиграл «Вольфсбургу» (0:5) и «Боруссии» Менхегладбах (0:3).

Статистика

«Байер» не проигрывал в пяти прошлых матчах с «Шальке» — три победы и две ничьи

«Шальке» проиграл 8 из 12 гостевых матча в этом сезоне чемпионата Германии

В 12 выездных встречах Бундеслиги «Шальке» пропустил 40 голов, забив только 8 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Байера» с форой (-1,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.694. «Шальке» выглядит очевидным аутсайдером этой встречи, поскольку у гостей переполнен лазарет и отсутствует результативная игра в атаке.