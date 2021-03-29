Кипр – Словения: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Кипр — Словения, который состоится 30 марта 2021 года.

Кипр

Сборная Кипра плохо начала отбор квалификации и не смогла выиграть хотя бы один поединок из двух стартовых. Команде будет очень сложно конкурировать с большинством команд в группе, поэтому ее шансы на первые два места в группе стремятся к нулю. Тем интереснее будет посмотреть, сможет ли сборная Кипра доказать, что ее недооценили.

В первом матче квалификации, который прошел 24 марта, Кипр сыграл в нулевую ничью со сборной Словакии, а 27 марта минимально уступил Хорватии на выезде (0:1).

Словения

Словенцы провели два разных матча, которые логично завершились отличными друг от друга результатами. Хорошей новостью для этой сборной стал тот факт, что команда уже провела две игры с сильными соперниками по группе и в дальнейшем у нее будут шансы добрать очки в матчах с менее представительными сборными.

24 марта сборная Словении на своем поле минимально обыграла Хорватию (1:0), а 27 числа проиграла на выезде сборной России (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Кипр – 5.68

Ничья – 3.65

Победит Словения – 1.666

Статистика

Словения проиграла один матч из последних десяти

Кипр не отличался забитыми мячами на протяжении трех матчей

Кипр и Словения смогла поразить ворота друг друга в трех из четырех последних матчей между ними

После трех побед Словении над Кипром, последние два матча хозяева нынешнего матча не проиграли

Прогноз

Поставить на победу сборной Словении, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.666. Гости имеют более качественный состав, который настроен на серьезную борьбу за первые два места, и оступаться в таких матчах не имеют права.