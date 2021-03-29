Черногория – Норвегия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Черногория — Норвегия, который состоится 30 марта 2021 года.

Черногория

Сборная Черногории отлично начала отборочный этап на ЧМ -2022 в Катаре, одержав две победы в стартовых матчах. Стоит отметить, что этот успех был добыт в матчах с аутсайдерами группы, а основная борьба их ждет в следующих турах. Тем не менее, шесть набранных очков дают команде уверенность в своих силах и настрой на предстоящие поединки.

В первом матче квалификации, который прошел 24 марта, Черногория на выезде оказалась сильнее Латвии (2:1), а 27 числа обыграла в домашнем матче Гибралтар (4:1).

Норвегия

Норвежцы не могут похвастаться стопроцентными результатам, однако команда продолжает борьбу за выход на ЧМ -2022. Несмотря на крупное домашнее поражение от одного из лидеров группы, Холланд и компания будут пытаться набирать максимум очков, чтобы составить конкуренцию Турции, Нидерландам и другим коллективам.

24 марта сборная Норвегии на выезде обыграла Гибралтар (3:0), а 27 числа проиграла своем поле Турции (0:3)

Котировки БК Pinnacle

Победит Черногория – 4.8

Ничья – 3.55

Победит Норвегия – 1.821

Статистика

Черногория не проигрывает четыре матча подряд

Пять из шести матчей Норвегии закончились исходом «обе забьют — нет»

Черногория за последнее время проиграла только два матча из домашних десяти поединков

Обе товарищеские встречи между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.89. Обе сборные имеют хороших атакующих футболистов, которые смогут хотя бы по одному разу поразить ворота соперника. Нас ждет интересный матч, где вопрос о победителе вероятнее всего не будет закрыт до финального свистка.