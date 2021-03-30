Англия – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Англия — Польша, который состоится 31 марта 2021 года.
Англия
Английская сборная начала отборочный этап на ЧМ-2022 с двух побед и сейчас единолично возглавляет группу с шестью очками в активе. Команда играла не с самыми сильными соперниками, однако эти встречи были уверенно доведены до приемлемого результата. Матч с Польшей станет одним из ключевых для англичан и в случае победы даст команде очень хорошие шансы на первое место в перспективе.
В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Англия разгромила Сан-Марино (5:0), а 28 числа на выезде переиграла сборную Албании (0:2).
Польша
Поляки не смогли выиграть обе игры на старте квалификации, однако четыре очка в активе также являются неплохим результатом и оставляют шансы побороться с англичанами за первое место в группе. Под вопросом участие главной звезды сборной Польши – Роберта Левандовски, который получил повреждение.
25 марта сборная Польши сыграла вничью на выезде с Венгрией (3:3), а 28 марта, команда обыграла дому Андорру (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Англия – 1.33
- Ничья – 5.37
- Победит Польша – 9.97
Статистика
- Англия выиграла восемь из последних десяти матчей
- Польша выиграла пять из десяти гостевых поединков
- Англия не пропускает на своем поле уже три поединка подряд
- Три из четырех последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Англии с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.502. Хозяева находятся в оптимальной форме, а домашнее поле станет для команды дополнительным плюсом. Польша не сможет долго удерживать свои ворота в неприкосновенности.