Англия – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

1617091190

вчера, 10:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Англия — Польша, который состоится 31 марта 2021 года.

Англия

Английская сборная начала отборочный этап на ЧМ -2022 с двух побед и сейчас единолично возглавляет группу с шестью очками в активе. Команда играла не с самыми сильными соперниками, однако эти встречи были уверенно доведены до приемлемого результата. Матч с Польшей станет одним из ключевых для англичан и в случае победы даст команде очень хорошие шансы на первое место в перспективе.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Англия разгромила Сан-Марино (5:0), а 28 числа на выезде переиграла сборную Албании (0:2).

Польша

Поляки не смогли выиграть обе игры на старте квалификации, однако четыре очка в активе также являются неплохим результатом и оставляют шансы побороться с англичанами за первое место в группе. Под вопросом участие главной звезды сборной Польши – Роберта Левандовски, который получил повреждение.

25 марта сборная Польши сыграла вничью на выезде с Венгрией (3:3), а 28 марта, команда обыграла дому Андорру (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 1.33

Ничья – 5.37

Победит Польша – 9.97

Статистика

Англия выиграла восемь из последних десяти матчей

Польша выиграла пять из десяти гостевых поединков

Англия не пропускает на своем поле уже три поединка подряд

Три из четырех последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Англии с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.502. Хозяева находятся в оптимальной форме, а домашнее поле станет для команды дополнительным плюсом. Польша не сможет долго удерживать свои ворота в неприкосновенности.