ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Англия – Польша: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Англия — Польша, который состоится 31 марта 2021 года.

Англия

Английская сборная начала отборочный этап на ЧМ-2022 с двух побед и сейчас единолично возглавляет группу с шестью очками в активе. Команда играла не с самыми сильными соперниками, однако эти встречи были уверенно доведены до приемлемого результата. Матч с Польшей станет одним из ключевых для англичан и в случае победы даст команде очень хорошие шансы на первое место в перспективе.

В первом матче квалификации, который прошел 25 марта, Англия разгромила Сан-Марино (5:0), а 28 числа на выезде переиграла сборную Албании (0:2).

Польша

Поляки не смогли выиграть обе игры на старте квалификации, однако четыре очка в активе также являются неплохим результатом и оставляют шансы побороться с англичанами за первое место в группе. Под вопросом участие главной звезды сборной Польши – Роберта Левандовски, который получил повреждение.

25 марта сборная Польши сыграла вничью на выезде с Венгрией (3:3), а 28 марта, команда обыграла дому Андорру (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Англия – 1.33
  • Ничья – 5.37
  • Победит Польша – 9.97

Статистика

  • Англия выиграла восемь из последних десяти матчей
  • Польша выиграла пять из десяти гостевых поединков
  • Англия не пропускает на своем поле уже три поединка подряд
  • Три из четырех последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Англии с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.502. Хозяева находятся в оптимальной форме, а домашнее поле станет для команды дополнительным плюсом. Польша не сможет долго удерживать свои ворота в неприкосновенности.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:30
Англия сильнее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100