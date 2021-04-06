«Арминия» — «Фрайбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:45

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 28-го тура Бундеслиги «Арминия» — «Фрайубрг», который состоится 9 апреля 2021 года.

«Арминия»

«Арминия», набравшая 23 очка, занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Германию. Строчку переходных матчей команда делит с «Кельном», у которого лучшая разница дополнительных показателей.

В прошлом туре Бундеслиги «Арминия» пятый раз в сезоне сыграла вничью. В гостевой игре команда разделали очки с «Майнцем» (1:1). Последний раз клуб побеждал в лиге 14 марта, когда в гостях был обыгран «Байер» (2:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» идет на десятом месте рейтинга Бундеслиги, положив себе в актив 37 баллов. По ходу текущего сезона команда одержала 10 побед и семь ничьих, проиграв в десяти турах. В прошлом туре Бундеслиги «черно-белые» уступили в гостях «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).

До этого «Фрайбург» отметился домашней победой над «Аугсбургом» (2:0) и неудачным выездом на поле «Майнца» (0:1). В 13 гостевых матчах чемпионата Германии «Фрайбург» показал такие результаты: четыре победы, три ничьи и шесть поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» — 3.380

Ничья – 3.340

Победит «Фрайбург» — 2.340

Статистика

«Арминия» не побеждала в 4 прошлых домашних матчах Бундеслиги

В 3 предыдущих домашних поединках «Арминии» сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Арминия» не выигрывала в 9 из 10 последних поединках чемпионата

«Фрайбург» выиграл две последних матча против «Арминии»

Прогноз

«Арминия» очень слабо играет в атаке на своем поле – в четырех домашних матчах кряду хозяева голов не забивали. «Фрайбург» в пяти последних гостевых поединках забил только три гола. Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.751.