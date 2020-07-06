География чемпионства. Где, кроме Петербурга, рады успеху «Зенита»?

1594031766

вчера, 13:36

«Соккер.ру» изучил происхождение футболистов «Зенита». На их малых родинах вчера тоже были салюты.

Санкт-Петербург

. Молодой полузащитник, пять раз выходивший на замену по ходу нынешнего сезона РПЛ , по национальности дагестанец, точнее — табасаранец, но родился в Санкт-Петербурге и прошел путь до главной команды «Зенита».

. Только 17 минут провел на поле, но Даниилу только 18 лет. У него все впереди.

. Третий вратарь «Зенита» в матчах РПЛ участия не принимал, но Сергей Семак наверняка в заключительных турах даст сыграть петербуржцу и клубному воспитаннику, который поиграл в Финляндии и Норвегии.

Кингисепп (Ленинградская область)

. Семья Кержаковых родом из Кингисеппа (около 130 километров от Санкт-Петербурга), но братья-футболисты — сначала Александр, а потом и Михаил, с юных лет занимались в футбольной школе «Зенита», так что Кержаков-младший — важнейший футболист для фанатов, потому что местный и плоть от плоти «сине-бело-голубой».

Москва

. Москвич Лунев отбил пенальти в «Золотом матче» с «Краснодаром», а по ходу чемпионского сезона вернулся в ворота, где некоторое время играл Михаил Кержаков. Андрей — воспитанник школы «Торпедо», начинал карьеру в родном клубе, однако заявил о себе на всю страну в «Уфе», а потом был «Зенит», с которым вратарь выиграл уже второй титул.

. Отец лучшего бомбардира и лучшего ассистента РПЛ родом с украинской Полтавщины, а мама из Чувашии, но сам Артем родился в Москве, где закончил школу «Спартака» и долго был надеждой «красно-белых», пока не был предан анафеме из-за отъезда в Санкт-Петербург.

. Фанаты «Зенита» зачастую с пренебрежением относятся к Москве, столичным клубам и «некультурным» москвичам, однако факт есть факт: москвичей в стартовом составе «сине-бело-голубых» больше, чем петербуржцев, а их вклад существенен. Проявите уважение!

. Родился в Москве, до 16 лет жил в подмосковном Одинцово. «Зенит» ни разу не пожалел о потраченных на Сутормина прошлым летом деньгах, Алексей сыграл посильную роль в походе за титулом и даже забил гол в «Золотом матче» с «Краснодаром».

Тамбов

. Чудесным получился прошедший уикенд для Тамбова: одноименная команда переиграла «Спартак», а знаменитый уроженец в четвертый раз стал чемпионом России.

Набережные Челны

. Полузащитник появился на свет в Татарстане, но через пару лет его семья переехала в Оренбург, где Далер начал заниматься футболом, а потом и в Санкт-Петербург — в 14 лет пошел в школу «Зенита». А вообще футбольная семья Кузяевых уходит корнями в Таджикистан, где играли отец и дед Далера.

Каменск-Уральский

. Защитник «Зенита» не забывает о малой родине, проводит именной турнир для мальчишек в Каменске-Уральском, что в Свердловской области. Земляки тоже не забывают об Игоре, на городском портале в обязательном порядке сообщают о его успехах, так, когда Смольников впервые вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой, вышла новость с заголовком: «Каменск правит Питером!»

Нижний Тагил

. Не только Смольников представляет Свердловскую область в «Зените», есть еще Шатов из Нижнего Тагила. Родной город Олега занимает второе место по численности населения в регионе после Екатеринбурга, на днях Нижнему Тагилу было присвоено звание «Город трудовой доблести», с чем мы поздравляем всех жителей и уроженцев.

Барнаул

. Алтайский край и конкретно Барнаул подарили России много заметных футболистов, главный из которых — Алексей Смертин, а сейчас в РПЛ , помимо Ерохина, выступают Евгений Городов, Юрий Дюпин и Александр Соболев.

Грозный

. Детство Магомеда прошло в Грозном, где он уже пинал мяч от рассвета до заката, но из-за войны в 90-е пришлось переехать в соседнюю Ингушетию.

Першотравенск (Украина)

. Ракицкий 15 лет отдал донецкому «Шахтеру», но вообще основной защитник «Зенита» родом из Днепропетровской области Украины, его родина — молодой город Першотравенск (основан в 1954 году, получил статус города в 1966-м).

Сремска-Митровица (Сербия)

. Капитан «Зенита» родился в интересном месте — в 40-тысячном городке Сремска-Митровица, что в автономном крае Воеводина. Сремска-Митровица располагается на месте древнеримского города Сирмий, уроженцами которого являются десяток римских императоров, а историки называли его «преславной матерью городов».

Жуан-Песоа (Бразилия)

. Бразильский защитник «Зенита» появился на свет в столице штата Параиба. Основанный в XVI веке город прежде носил имена разных европейских принцев и монархов, а современное название получил в честь юриста, политического деятеля и губернатора штата Параиба, убитого в 1930 году. Эта смерть повлекла за собой революцию и свержение текущего режима.

Картахена (Колумбия)

. В пятом по величине городе Колумбии вчера тоже отмечали успех «Зенита» и конкретно Вильмара Барриоса, который родился и вырос на берегах Карибского моря.

Гомбеде-Кавус (Иран)

. Сердар Азмун родом с северо-востока Ирана, Гомбеде-Кавус — историческое место, тысячу лет назад там жили Зияриды и оставили после себя башню, которая дала название городу и является частью всемирного наследия ЮНЕСКО . В современные времена подавляющая часть населения региона — иранские туркмены, Сердар тоже не обделен такими корнями.

Сан-Паулу (Бразилия)

Малком. Показавший свой класс в летних матчах бразилец родом из 12-миллионного Сан-Паулу, родины клубов «Коринтианс», «Палмейрас» и «Сан-Паулу», а также десятков известных бразильских футболистов (Неймар, Каземиро, Давид Луис, Виллиан), достойное место среди которых мечтает занять Малком.

Сан-Хустро (Аргентина)

. Форвард появился на свет в Сан-Хусто, который уже стал частью разросшейся столичной агломерации в Аргентине.

Мерло (Аргентина)

. Сыгравший 32 минуты в нынешнем сезоне аргентинский защитник родом из города Мерло, который входит в агломерацию Большой Буэнос-Айрес.

Колония-Каройя (Аргентина)

. Приблизивший чемпионство «Зенита» победным голом в ворота «Тамбова» в эндшпиле матча предыдущего тура Ригони родом из центральной Аргентины, где располагается провинция Кордова с 20-тысячным городком Колония-Каройя.

Баринас (Венесуэла)

. Если в Баринасе спросить, кто самый знаменитый местный уроженец, большинство назовут не защитника «Зенита» и сборной Венесуэлы, а боксера-профессионала Хорхе Линареса по прозвищу «Золотой мальчик», чемпиона мира в легких и полулегких весовых категориях по нескольким версиям.