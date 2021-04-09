Регламент Кубка Либертадорес 2021

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вчера, 12:25

Для разных стран выделены определённые квоты на количество участвующих клубов. Так, Бразилия и Аргентина имеют (с 2017 года) семь и шесть представителей в турнире соответственно, остальные страны — по четыре. Победитель турнира получает путёвку в следующий розыгрыш вне квот. Также с розыгрыша 2011 года путёвку в турнир получает победитель Южноамериканского кубка предыдущего года, однако его участие не ведёт к увеличению квоты его страны, он получает одно из уже выделенных мест. Мексиканские клубы (из конфедерации КОНКАКАФ ) стали принимать участие в стыковых матчах в 1998 году, а с 2000 по 2016 год участвовали в турнире на регулярной основе.

Турнир стартует с Первого квалификационного раунда, в котором участвуют шесть команд, затем проводятся ещё два отборочных этапа. Победители квалификационного этапа и 28 команд, напрямую попавших в групповой этап, с помощью жеребьёвки распределяются на восемь групп по четыре команды. Две команды с наилучшими показателями, проигравшие в Третьем квалификационном раунде, отправляются в Южноамериканский кубок. По две лучшие команды в группах выходят в плей-офф; команды, занявшие третьи места в группах, отправляются в Южноамериканский кубок. Финал до 2018 года состоял из двух матчей. С 2019 года финал турнира будет состоять из одного матча на заранее выбранном стадионе.

Жеребьёвка турнира проводится один раз и определяет пары предварительного раунда и распределение команд по группам. Для распределения команд по парам в плей-офф, прошедшие команды получают рейтинговый номер (с 1-го по 16-й), который определяется по статистическим показателям (очки, разница мячей, количество забитых мячей и количество мячей, забитых в гостях), причём победители групп получают номера с 1-го по 8-й, а команды, занявшие вторые места, — с 9-го по 16-й. В 1/8 финала команда с номером 1 встречается с командой с номером 16, команда 2 — с командой 15 и так далее. Таким образом строится сетка плей-офф вплоть до финала. Если в полуфинал выходят две команды из одной страны, их сводят в одну пару вопреки сетке.