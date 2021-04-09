Регламент Кубка Африканских Наций 2019

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вчера, 12:31

На первом этапе 24 сборные распределены путём жеребьёвки на 6 групп по 4 команды в каждой.

В плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места (команды, выходящие с третьего места, определяются по количеству очков, набранных в группе).

С 1/8 финала матчи будут проводиться по системе выбывания. В случае ничейного исхода, команды будут играть дополнительно два тайма по 15 минут каждый (кроме матча за третье место). Если и в дополнительное время победитель выявлен не будет, то победитель определяется в серии пенальти.