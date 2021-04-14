«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, который состоится 14 апреля 2021 года.
«Ливерпуль»
После поражения в Мадриде в первом матче (1:3), «Ливерпуль» поставил себя в затруднительное положение. Команде необходимо отыгрывать два мяча и стараться оставить свои ворота в неприкосновенности. Коллектив пережил кризис и сейчас показывает относительно стабильную игру. Английский клуб уже не раз отыгрывал подобное отставание, но в этот раз это будет сделать довольно сложно.
10 апреля «Ливерпуль» минимально выиграл у «Астон Виллы» (2:1), а 3 числа крупно обыграл «Арсенал» (3:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
«Реал» Мадрид
Команда Зинедина Зидана демонстрирует уверенную игру и показывает стабильные результаты. После первого матча клуб из Мадрида обеспечил себе хороший задел и теперь может играть вторым номером, пытаясь убежать в опасные контратаки. Однако, коллективу не стоит забывать против какого клуба они играют и не расслабляться до самого финального свистка.
10 апреля «Реал» Мадрид обыграл в очень важном матче «Барселону» (2:1), а третьего числа на своем поле оказался сильнее «Эйбара» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.99
- Ничья – 4.12
- Победит «Реал» Мадрид – 3.6
Статистика
- В трех последних матчах между клубами на поле «Ливерпуля», хотя бы одна команда не смогла забить
- «Ливерпуль» одержал четыре победы в пяти последних матчах
- Мадридский клуб не знает поражений уже 13 поединков подряд
- Пять из шести последних матчей «Реала» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Команда Клоппа с большой вероятностью сможет одержать домашнюю победу, но предсказать, хватит ли такого результата для прохода в полуфинал достаточно сложно.