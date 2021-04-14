«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид, который состоится 14 апреля 2021 года.

«Ливерпуль»

После поражения в Мадриде в первом матче (1:3), «Ливерпуль» поставил себя в затруднительное положение. Команде необходимо отыгрывать два мяча и стараться оставить свои ворота в неприкосновенности. Коллектив пережил кризис и сейчас показывает относительно стабильную игру. Английский клуб уже не раз отыгрывал подобное отставание, но в этот раз это будет сделать довольно сложно.

10 апреля «Ливерпуль» минимально выиграл у «Астон Виллы» (2:1), а 3 числа крупно обыграл «Арсенал» (3:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Реал» Мадрид

Команда Зинедина Зидана демонстрирует уверенную игру и показывает стабильные результаты. После первого матча клуб из Мадрида обеспечил себе хороший задел и теперь может играть вторым номером, пытаясь убежать в опасные контратаки. Однако, коллективу не стоит забывать против какого клуба они играют и не расслабляться до самого финального свистка.

10 апреля «Реал» Мадрид обыграл в очень важном матче «Барселону» (2:1), а третьего числа на своем поле оказался сильнее «Эйбара» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.99

Ничья – 4.12

Победит «Реал» Мадрид – 3.6

Статистика

В трех последних матчах между клубами на поле «Ливерпуля», хотя бы одна команда не смогла забить

«Ливерпуль» одержал четыре победы в пяти последних матчах

Мадридский клуб не знает поражений уже 13 поединков подряд

Пять из шести последних матчей «Реала» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Команда Клоппа с большой вероятностью сможет одержать домашнюю победу, но предсказать, хватит ли такого результата для прохода в полуфинал достаточно сложно.