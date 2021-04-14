Гюндоган + Левандовски + Холанд. Дортмундская «Боруссия» претендовала бы на победу в ЛЧ, если бы не теряла лидеров

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вчера, 18:07

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Сегодня дортмундская «Боруссия» попробует совершить сенсацию в противостоянии с «Манчестер Сити» и выбить команду Гвардиолы из Лиги чемпионов. Четвертьфинал — заколдованная стадия для «горожан» и Пепа в последние годы, английский гранд вылетал от «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Лиона», а до этого проиграл «Монако» и юному Мбаппе в 1/8 финала.

В общем, статус фаворита не мешал «Ман Сити» преждевременно сушить весла в предыдущих розыгрышах, и хотя кажется, что сейчас все по-другому, у дортмундской «Боруссии» с Эрлингом Холандом на острие атак есть надежда на шокирующую победу. А вот если бы «шмели» были «стопроцентным грандом» по меткому выражению Эрлинга Холанда, то сейчас играли бы креативными мускулами даже на фоне миллиардной защиты «Манчестер Сити».

Вратарь

Роман Бюрки (Швейцария, 30 лет) — действующий игрок «Боруссии» Д

Последним вратарем мирового класса в Дортмунде был Йенс Леманн, даже Роман Вайденфеллер — это герой местного разлива, так что последний рубеж придется доверить не звездному, но испытанному в боях Бюрки, хотя после травмы Роман никак не может вернуться в стартовый состав, где играет его соотечественник Марвин Хитц. Несмотря на временные затруднения, из двух швейцарцев выбираем Романа.

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко, 22 года) — футболист «Интера»

Провел в «Боруссии» два года на правах аренды из мадридского «Реала» и все это время жег напалмом: Ашраф забил 12 голов и отдал 17 результативных передач в 73 матчах — феноменальный результат для крайнего защитника. Хакими — идеальный правый латераль для схемы с тремя защитниками, он это и в «Интере» у Антонио Конте подтверждает. «Нерадзурри» прошлым летом заплатили «Реалу» за марокканца 40 миллионов евро, а теперь его ценник подскочил как минимум в полтора раза.

Матс Хуммельс (Германия, 32 года) — действующий игрок «Боруссии» Д

Хуммельс в молодости не пригодился в «Баварии» и раскрылся в Дортмунде, выиграл с «Боруссией» чемпионские титулы и дошел до финала Лиги чемпионов. «Бавария» его все-таки призвала, но после трех «Серебряных Салатниц» Матс вернулся в клуб и город, где по-настоящему счастлив. Хуммельс — чемпион мира, пятикратный чемпион Германии, а еще один из сильнейших центрбеков XXI века.

Маттиас Гинтер (Германия, 27 лет) — футболист менхенгладбахской «Боруссии»

Вот бы исцелить и омолодить Невена Суботича в пару к Хуммельсу — славная была связка, но серб не выдержал темпа профессионального футбола и уже давно «не торт». Зато есть Маттиас Гинтер — еще один чемпион мира, которого недооценили в Дортмунде. Помучили три сезона и отправили «на доработку» двоюродным братьям из Менхенгладбаха. На новом месте Гинтер не потерялся: он один из лидеров «жеребцов», получает вызовы в сборную Германии, а будущим летом может оказаться в большом клубе, Маттиасом интересуются «Интер» и «Челси».

Рафаэль Геррейру (Португалия, 27 лет) — действующий игрок «Боруссии» Д

Левого защитника долго искать не пришлось, ведь в Дортмунде уже пятый год выступает классный португалец Геррейру, который на клубном уровне выиграл столько же трофеев, сколько на международном, где становился чемпионом Европы в составе сборной Португалии и покорял Лигу наций. Геррейру — стопроцентный топчик, даже странно, что так надолго задержался в Дортмунде.

Полузащитники

Илкай Гюндоган (Германия, 30 лет) — футболист «Манчестер Сити»

Сегодняшний противник «шмелей» в Лиге чемпионов, который проводит феноменальный сезон в «Сити»: у Илкая 16 голов и 4 ассиста в 36 матчах нынешнего сезона. Никогда прежде хавбек не отличался такой результативностью. В Дортмунде Илкай застал последнее чемпионство Клоппа, играл в немецком финале Лиги чемпионов, а с «Манчестер Сити» собирает урожай трофеев каждый год и прямо сейчас входит в число лучших полузащитников планеты.

Джейдон Санчо (Англия, 21 год) — действующий игрок «Боруссии» Д

Санчо — воспитанник «Манчестер Сити», который раскрылся во всей красе в составе «Боруссии». Четыре года назад он переехал в Дортмунд за 8 миллионов евро, а сейчас Джейдон оценивается в 100. И это по самым скромным оценкам. Феноменальный взлет цены связан с феноменальными футбольными достижениями: у Санчо 46 голов и 60 ассистов в 130 матчах за «Боруссию». И ему всего лишь 21.

Генрих Мхитарян (Армения, 32 года) — футболист «Ромы»

Молодость Мхитаряна позади, но в чем-то с годами Генрих становится только лучше. Опыта армянскому полузащитнику точно не занимать, ведь после «Боруссии» он поиграл в МЮ и «Арсенале», а в нынешнем сезоне феерил в Серии A, пока не начались проблемы с мышцами. Но Мхитарян в хорошей форме — по-прежнему грозная сила, поэтому доверяем ему место в стартовом составе.

Нападающие

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) — футболист «Арсенала»

Не знаю точно, как Обамеянг, Холанд и Левандовски делили бы обязанности в атаке, окажись они в одной команде, но по именам сочетание жгучее. Кстати, Пьер-Эмерик пересекся с Робертом в Дортмунде, тогда габонец регулярно демонстрировал свою реактивную скорость на фланге.

Эрлинг Холанд (Норвегия) — действующий игрок «Боруссии» Д

Длинноногий Эрлинг уже завоевал статус футболиста, который определит будущее футбола. Наравне с Килианом Мбаппе. Но Холанд в огромном порядке здесь и сейчас — еще до наступления того самого будущего. Сегодня норвежец постарается забить в ворота «Манчестер Сити», ведь прежде ни один соперник в Лиге чемпионов не уходил от Эрлинга с пустыми воротами.

Роберт Левандовски (Польша) — футболист «Баварии»

Левандовски благодарен Юргену Клоппу за науку, а «Боруссии» он отплатил голами и трофеями, но купаться в кубках Роберт начал уже после перехода в «Баварию», с которой выиграл 16 наград за семь неполных лет, в том числе победил в Лиге чемпионов, которой грезил с проигранного своему будущему клубу финала 2013 года.

Тренер

Юрген Клопп (Германия) — тренер «Ливерпуля»/Томас Тухель (Германия) — тренер «Челси»

«Боруссия» в ожидании нового тренера Марко Розе, на мостике временная персона — Эдин Терзич, а между тем в трех последних финалах Лиги чемпионов играли команды бывших тренеров «Боруссии». Клопп с «Ливерпулем» в 2018-м проиграл «Реалу», а на следующий год выиграл «ушастого», Тухель в 2020-м боролся с «Баварией», будучи тренером ПСЖ . А ведь они могут встретиться в полуфинале нынешнего розыгрыша: Тухель уже вывел «Челси» в следующий раунд, а Клопп надеется на камбэк в сегодняшнем ответном матче с «Реалом».

Запасные:

Вратарь: Марвин Хитц («Боруссия Д»).

Защитники: Марк Бартра («Бетис»), Эмре Джан («Боруссия Д»), Абду Диалло ( ПСЖ ).

Полузащитники: Джуд Беллингхэм («Боруссия Д»), Кевин Кампль («РБ Лейпциг»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Иван Перишич («Интер»).

Нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Кристиан Пулишич («Челси»), Чиро Иммобиле («Лацио»).