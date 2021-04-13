Антисборная 25-го тура: глупые удаления Айртона и Шиманьски, досрочно закончившие сезон «быки»

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вчера, 20:26

Они подвели свои команды.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

В следующий раз, когда зайдет разговор о вызове Максименко в первую сборную России, в числе прочих «против» придется упомянуть неумение Александра играть большие матчи. Вратарь «Спартака» регулярно выручает свою команду, но в топ-матчах ошибается не впервые. Причем в игре с «Локомотивом» допустил методический просчет: не лучшим образом выставил стенку, за что и поплатился. Второй гол во многом на совести Максименко, должен был знать, что Смолов в таких ситуациях почти всегда бьет во вратарский угол.

Защитники

Павел Маслов («Спартак»)

Маслов пустил Смолова за спину перед первым голом «Локомотива», хотя должен был работать по форварду, тогда бы и момента не возникло. Были и другие эпизоды неуверенной игры, особенно трудно объяснить, почему Павел постоянно пятится назад, позволяя оппонентам выходить на ударные позиции. Здорово, что Тедеско так верит в российского защитника, но есть мнение, что Маслову пора отдохнуть после серии неудачных матчей. Это пойдет ему на пользу.

Эммануэль Маммана («Сочи»)

«Сочи» оказывал достойное сопротивление «Зениту», пока не бросил играть в концовке — то ли усталость сказалось, то ли еще что-то. На индивидуальные претензии наиграл только Маммана, который в нескольких эпизодах сыграл смешно: аргентинец грохался на задницу перед своей штрафной, встречая Сердара Азмуна, а потом пытался дистанционно контролировать иранца, когда тот забивал свои голы. Ну да с кем не бывает.

Анхель Вилькер («Ахмат»)

33 несчастья и 3 пропущенных гола — вот и весь Вилькер в матче с «Уфой». Венесуэлец сыграл феноменально плохо, прикоснувшись к каждой результативной атаке «Уфы»: в первом случае обозначал свое присутствие в штрафной площади, не пытаясь никому помешать, потом забил автогол, а в третьем эпизоде мяч прошел между ног у Анхеля перед тем, как нырнуть в сетку ворот «Ахмата».

Айртон («Спартак»)

В начале матча Айртон разрывал «Локомотив» по флангу, обходил Живоглядова и Баринова как стоячих, делал передачи в штрафную. Но еще до перерыва стал антигероем, совершив фол последней надежды на Жемалетдинове. Ничего для «Спартака» бразилец не выгадал: команда осталась в меньшинстве и пропустила с этого же штрафного. В таких ситуациях должен включаться футбольный интеллект: в конце матча такой фол был бы оправдан (вспомните, как Феде Вальверде удалился в битве за Суперкубок Испании с «Атлетико» и принес «Реалу» трофей), но в первом тайме лучше дать сопернику убежать и забить. Да и не факт, что Рифат реализовал бы момент, ведь там Максименко уже вышел из ворот и сократил угол обстрела. У Айртона блестящие данные, но умным игроком он пока не является.

Полузащитники

Тонни Вильена («Краснодар»)

Из тура в тур отмечаем вальяжную игру голландского хавбека, который в «Краснодаре» выходит на поле из-под палки. Вильена сидит на чемоданах, он больше не хочет играть за «Краснодар». Есть молодые футболисты, которые на голой мотивации и самоотдаче принесут больше пользы, чем этот сытый мастер, который в Туле делал вид, что играет в футбол: 1 неточный удар, 1 случайный отбор, 63% точных передач.

Амир Адуев («Ахмат»)

На первых минутах матча травму получил Марат Быстров, Амиру Адиеву пришлось экстренно готовиться к выходу на поле. На 9-й минуте полузащитник вошел в игру, а уже на 13-й не сумел помешать Филипу Мрзляку открыть счет. В общем, игра как-то сразу не задалась, и хотя впоследствии Амир не допускал столь же грубых ошибок, этого хватило для общего впечатления, тем более весь «Ахмат» провел бездарный матч.

Себастьян Шиманьски («Динамо»)

В равных составах у «Динамо» были все шансы на победу над «Уралом», но Себастьян Шиманьски подвел «бело-голубых», получив две необязательных желтых карточки в центре поля. Польский полузащитник совершил фолы по небрежности, особенно второй, после которого увидел перед собой красный свет: наступил на ногу сопернику, уже имея один «горчичник». Зачем? Почему? Что было в голове у Себастьяна?

Нападающие

Алексей Ионов («Краснодар»)

Виктор Ганчаренко доверил Ионову место в стартовом составе в своем первом матче у руля «Краснодара», но футболист сборной России надежд, мягко говоря, не оправдал. Можно сказать, что Алексей много перемещался по полю, но эксперты не на камеру называют это «тупой беготней». У Ионова 0 ударов, 0 обостряющих передач и 60% точных передач — 6 из 10 передач за 78 минут на поле дошли до партнеров. Комментарии излишни.

Бернард Бериша («Ахмат»)

Неделю назад Бериша разрывал «Краснодар», но в Уфе вдруг разучился играть в футбол. Один раз Бернард пробил по воротам, один раз сходил в дриблинг, а передачи раздавал направо и налево, только целился плохо — 40% пасов дошли до своих. Кто его сглазил?

Маркус Берг («Краснодар»)

Еще один футболист «Краснодара» с чемоданным настроением. Более того, уже известно, что Берг продолжит карьеру в «Гетеборге», куда перейдет на правах свободного агента. Каким бы профессионалом ни был швед, в такой ситуации трудно найти источник мотивации. Берг доигрывает последние недели за команду, которая провалила сезон и готовится к глобальной перезагрузке, где уже ни у кого не горят глаза и не играет самолюбие.

Тренер

Виктор Ганчаренко («Краснодар»)

Сложно предъявлять тренеру, проводящему первый матч у руля команды, претензии за низкий уровень командных взаимодействий, плохую тактику и невнятные игровые связи. Виктор Михайлович не волшебник, чтобы навести порядок в «Краснодаре» за неполную неделю. Неприятно удивил тот факт, что с приходом Ганчаренко «быки» даже эмоциональный всплеск не пережили. Ну, или тренер доверился не тем футболистам. В Туле «Краснодар» играл так, словно это первая игра на сборах после двух недель тренировок. Никому ничего не надо, сезон официально похоронен. Может, все-таки не в тренере было дело?