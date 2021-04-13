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Антисборная 25-го тура: глупые удаления Айртона и Шиманьски, досрочно закончившие сезон «быки»

вчера, 20:26
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Максименко Александр
Максименко Александр
Вратарь
Ионов Алексей
Ионов Алексей
Полузащитник
Айртон
Айртон
Защитник
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Они подвели свои команды.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

В следующий раз, когда зайдет разговор о вызове Максименко в первую сборную России, в числе прочих «против» придется упомянуть неумение Александра играть большие матчи. Вратарь «Спартака» регулярно выручает свою команду, но в топ-матчах ошибается не впервые. Причем в игре с «Локомотивом» допустил методический просчет: не лучшим образом выставил стенку, за что и поплатился. Второй гол во многом на совести Максименко, должен был знать, что Смолов в таких ситуациях почти всегда бьет во вратарский угол.

Защитники

Павел Маслов («Спартак»)

Маслов пустил Смолова за спину перед первым голом «Локомотива», хотя должен был работать по форварду, тогда бы и момента не возникло. Были и другие эпизоды неуверенной игры, особенно трудно объяснить, почему Павел постоянно пятится назад, позволяя оппонентам выходить на ударные позиции. Здорово, что Тедеско так верит в российского защитника, но есть мнение, что Маслову пора отдохнуть после серии неудачных матчей. Это пойдет ему на пользу.

Эммануэль Маммана («Сочи»)

«Сочи» оказывал достойное сопротивление «Зениту», пока не бросил играть в концовке — то ли усталость сказалось, то ли еще что-то. На индивидуальные претензии наиграл только Маммана, который в нескольких эпизодах сыграл смешно: аргентинец грохался на задницу перед своей штрафной, встречая Сердара Азмуна, а потом пытался дистанционно контролировать иранца, когда тот забивал свои голы. Ну да с кем не бывает.

Анхель Вилькер («Ахмат»)

33 несчастья и 3 пропущенных гола — вот и весь Вилькер в матче с «Уфой». Венесуэлец сыграл феноменально плохо, прикоснувшись к каждой результативной атаке «Уфы»: в первом случае обозначал свое присутствие в штрафной площади, не пытаясь никому помешать, потом забил автогол, а в третьем эпизоде мяч прошел между ног у Анхеля перед тем, как нырнуть в сетку ворот «Ахмата».

Айртон («Спартак»)

В начале матча Айртон разрывал «Локомотив» по флангу, обходил Живоглядова и Баринова как стоячих, делал передачи в штрафную. Но еще до перерыва стал антигероем, совершив фол последней надежды на Жемалетдинове. Ничего для «Спартака» бразилец не выгадал: команда осталась в меньшинстве и пропустила с этого же штрафного. В таких ситуациях должен включаться футбольный интеллект: в конце матча такой фол был бы оправдан (вспомните, как Феде Вальверде удалился в битве за Суперкубок Испании с «Атлетико» и принес «Реалу» трофей), но в первом тайме лучше дать сопернику убежать и забить. Да и не факт, что Рифат реализовал бы момент, ведь там Максименко уже вышел из ворот и сократил угол обстрела. У Айртона блестящие данные, но умным игроком он пока не является.

Полузащитники

Тонни Вильена («Краснодар»)

Из тура в тур отмечаем вальяжную игру голландского хавбека, который в «Краснодаре» выходит на поле из-под палки. Вильена сидит на чемоданах, он больше не хочет играть за «Краснодар». Есть молодые футболисты, которые на голой мотивации и самоотдаче принесут больше пользы, чем этот сытый мастер, который в Туле делал вид, что играет в футбол: 1 неточный удар, 1 случайный отбор, 63% точных передач.

Амир Адуев («Ахмат»)

На первых минутах матча травму получил Марат Быстров, Амиру Адиеву пришлось экстренно готовиться к выходу на поле. На 9-й минуте полузащитник вошел в игру, а уже на 13-й не сумел помешать Филипу Мрзляку открыть счет. В общем, игра как-то сразу не задалась, и хотя впоследствии Амир не допускал столь же грубых ошибок, этого хватило для общего впечатления, тем более весь «Ахмат» провел бездарный матч.

Себастьян Шиманьски («Динамо»)

В равных составах у «Динамо» были все шансы на победу над «Уралом», но Себастьян Шиманьски подвел «бело-голубых», получив две необязательных желтых карточки в центре поля. Польский полузащитник совершил фолы по небрежности, особенно второй, после которого увидел перед собой красный свет: наступил на ногу сопернику, уже имея один «горчичник». Зачем? Почему? Что было в голове у Себастьяна?

Нападающие

Алексей Ионов («Краснодар»)

Виктор Ганчаренко доверил Ионову место в стартовом составе в своем первом матче у руля «Краснодара», но футболист сборной России надежд, мягко говоря, не оправдал. Можно сказать, что Алексей много перемещался по полю, но эксперты не на камеру называют это «тупой беготней». У Ионова 0 ударов, 0 обостряющих передач и 60% точных передач — 6 из 10 передач за 78 минут на поле дошли до партнеров. Комментарии излишни.

Бернард Бериша («Ахмат»)

Неделю назад Бериша разрывал «Краснодар», но в Уфе вдруг разучился играть в футбол. Один раз Бернард пробил по воротам, один раз сходил в дриблинг, а передачи раздавал направо и налево, только целился плохо — 40% пасов дошли до своих. Кто его сглазил?

Маркус Берг («Краснодар»)

Еще один футболист «Краснодара» с чемоданным настроением. Более того, уже известно, что Берг продолжит карьеру в «Гетеборге», куда перейдет на правах свободного агента. Каким бы профессионалом ни был швед, в такой ситуации трудно найти источник мотивации. Берг доигрывает последние недели за команду, которая провалила сезон и готовится к глобальной перезагрузке, где уже ни у кого не горят глаза и не играет самолюбие.

Тренер

Виктор Ганчаренко («Краснодар»)

Сложно предъявлять тренеру, проводящему первый матч у руля команды, претензии за низкий уровень командных взаимодействий, плохую тактику и невнятные игровые связи. Виктор Михайлович не волшебник, чтобы навести порядок в «Краснодаре» за неполную неделю. Неприятно удивил тот факт, что с приходом Ганчаренко «быки» даже эмоциональный всплеск не пережили. Ну, или тренер доверился не тем футболистам. В Туле «Краснодар» играл так, словно это первая игра на сборах после двух недель тренировок. Никому ничего не надо, сезон официально похоронен. Может, все-таки не в тренере было дело?

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112910415
сегодня в 08:21
без ошибок нет футбола, увы
амурец
амурец
сегодня в 01:01
всё по делу
makkie
makkie ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:31
Слишком легко забивал Смолов со штрафного.
Максименко видел момент удара, поставил стенку - а в итоге гол в его же угол.
Это ошибка!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:51, ред.
Максименко виноват, что его расстреляли два раза в упор??? А как же Нойер, его ПСЖ трижды из трех прошил,а Алиссона напомнить?
С защитников надо спрашивать в этом конкретном случае и с тренера вратарей
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:45
Дружище, тут Тедеско первый а второго нет. Я бы в антисборную только Тедеско из Спартака поставил, странно, что у тебя претензии к Максименко
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:43, ред.
Максименко накосячил со вторым голом, но он не победный, странно, уважаемый автор допусил ошибку. Максименко Совершенно ни причем, поражение чистотна Тедеско. Тут еденичка за материал
Маслов по делу и Соболева туда же, но опчть же...... это Тедеско, это ошибка

Айртон? автор, ты меня разочаровал, пожалуй лучший игрок 1го тайма и матча, после судьи. Еденица.
Айртон не подвел команду, как и Максименко, команда проиграла на счёте 1-0, это элементарно
Майне Кляйне
Майне Кляйне
вчера в 21:03
А где Василий Козловцев? Его заход в судейскую спустил коту под хвост такую красивую историю про Сухину и и продажного Левникова!
makkie
makkie
вчера в 20:54
К сожалению, все наши по делу - особенно Максименко(
Ну и Соболев сыграл беззубо, поэтому и был заменен во втором тайме.

Нужно собраться, переварить поражение и сыграть с Уфой на победу!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:51
Моего врага Витьку зря сюда приплели.Ещё не время.Тут должен был быть австро-румынский Итальянец.
shlomo
shlomo
вчера в 20:40, ред.
Спасибо за статью.....а я вот не стал бы Гончаренко включать в этот список....у Быков и так проблем выше крыши и тренер (да любой кого не поставь на его место Гвардиола, Маур, Клопп, Тухель....) что бы сделали???? ...дали извините, по заднице тем кто не хочет играть???? .... или за неделю научили играть тех, кто не умеет это делать???... так что заря он в списке...а если хотите включить тренера, так Николич переиграл Тедеско тактически.... Локо выбрал правильный план на игру, которого четко придерживался....а Спартаковский наставник просто разводил руками......
David Young
David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:37
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David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:32
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