Сборная 25-го тура РПЛ: Погребняк с дублем, хавбеки с победными голами и много «Локомотива»

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вчера, 18:12

Воздаем по заслугам.

Вратарь

Маринато Гильерме («Локомотив»)

Относительно лучшего вратаря 25-го тура не было абсолютно никаких сомнений, Гильерме — железобетонный кандидат. Приз лучшему игроку московского дерби «Локомотив» — «Спартак» забрал Федор Смолов, но вратарь «железнодорожников» заслужил награду не меньше, чем форвард. Гильерме совершил 10 сэйвов на любой вкус и установил личный рекорд в РПЛ , но подсветить стоит не только геройства на ленточке, но и качественную работу на выходах: «Спартак» много подавал в штрафную, у «красно-белых» было 12 угловых, но и здесь Маринато оказался на высоте в прямом и переносном смыслах.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Фернандес по весне набрал хорошую форму — отличное подспорье для ЦСКА в борьбе за высокие места на финише сезона. В игре с «Ротором» Марио не забил и не отдал, но был одним из лучших в «армейской» дружине: показал хорошее движение, постоянно был рядом с мячом, отбирал, подавал и предлагал себя партнерам. Когда Фернандес раскочегарится, он лучший на своей позиции в РПЛ с солидным отрывом.

Филип Уремович («Рубин»)

Думаю, скоро узнаем из интервью защитников клубов РПЛ , что ростовский форвард Али Соу — один из самых неудобных противников в чемпионате. Гамбиец слишком разный: он и сильный, и быстрый, и хитрый. Остановить Соу — немаленькая проблема. Филипу Уремовичу это удалось. Хорват из «Рубина» чаще других своих коллег отвечал за опеку опаснейшего футболиста «Ростова» и сумел выключить Али из игры по гибридной схеме: во-первых, классно читал игру и предугадывал действия африканца, во-вторых, оказался достаточно быстрым и ловким, чтобы выходить победителем из ситуаций «один в один».

Пабло («Локомотив»)

Настоящая находка для «Локомотива», Пабло являет собой редкий для чемпионата России тип доминирующего защитника. Мощь, помноженная на опыт и понимание игры, дают шикарный результат: с Пабло в составе «железнодорожники» выиграли 8 из 8 матчей в РПЛ и Кубке России. В матче со «Спартаком» бразилец не дал развернуться Александру Соболеву. Внизу переиграть Пабло реальнее, но на этот раз «красно-белым» не удалось, хотя во второй тайме Тедеско собирался играть в быстрый футбол, оставив в атаке Ларссона и Промеса.

Брайан Идову («Химки»)

Левого латераля «Химок» хочется наградить за старательность и огромный объем работы на фланге. Брайан топтал бровку с таким отчаянием, будто от этого матча зависела его судьба. А какой роскошный гол мог забить в концовке первого тайма?! Даже жаль, что попал чуть выше девятки — в перекладину, мог получиться «компьютерный» гол в самую паутинку.

Полузащитники

Денис Глушаков («Химки»)

Идову выжигал на левом фланге, а Глушаков в центре поля — у Черевченко по-другому нельзя, иначе отправишься в запас. Денис еще и победный гол забил в ворота «Тамбова», который успел сыграться за полтора месяца и уже не является такой уж легкой мишенью. В предыдущем туре «волки» бились с ЦСКА и пропускали только с пенальти, а теперь создали проблемы команде, у которой только в прошлом туре закончилась беспроигрышная серия из 10 матчей. Денису — выздоровления, матч с «Тамбовом» он завершил досрочно из-за травмы.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Тула — неприступный город для Виктора Ганчаренко, который дважды за месяц проиграл «Арсеналу» на выезде, сначала с ЦСКА , а теперь и с «Краснодаром». Горан Чаушич забил классный гол, который стал квинтэссенцией усилий команды. Сербский хавбек — символ командной победы «Арсенала».

Дарко Йевтич («Рубин»)

Похожая история с еще одним футболистом, у которого балканские корни, пусть по паспорту Йевтич и швейцарец. Зажмурился и попал дальним ударом так, что Песьяков не вытащил. Но попал красиво, а еще этот удар принес «Рубину» победу. А под победный гол можно подвести и базу в виде качественной игры на протяжении 90 минут. Впрочем, по такой игре героем стал бы любой, кто попал — это стоит признать.

Нападающие

Федор Смолов («Локомотив»)

Гильерме повесил амбарный замок на ворота «Локомотива», но определяющую роль именно в победе сыграл Смолов, ведь без забитых мячей выиграть невозможно. Федор помог отличиться Франсуа Камано в первой голевой атаке, а перед самым перерывом добил оставшийся в меньшинстве «Спартак» точным ударом со штрафного, перед этим послав плотоядную улыбку Квинси Промесу.

Сердар Азмун («Зенит»)

Качественно сработано! «Зениту» не хватало волевых побед в чемпионате России, и матч с «Сочи» подарил отличную возможность поправить эту статистику, ведь счет открыл Никита Бурмистров. Дальше забивал только Сердар Азмун, причем неизменно головой. Дубль в матче с «Сочи» помог иранцу выйти в единоличные лидеры бомбардирской гонки РПЛ с 15-ю голами.

Павел Погребняк («Урал»)

За 2.5 года в «Динамо» Павел Погребняк забил всего лишь 1 гол в РПЛ , а в прошедшем туре 37-летний форвард забил 2 мяча в одном матче против «Динамо». Чудны твои дела, футбол! Дубль Погребняка в ворота задорной по весне команды Сандро Шварца — это настолько же мощно, насколько и неожиданно.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)

В такой игре тренер не может стать единственным героем, ведь это не тот случай, когда его команда сыграла сама и совсем не дала воли сопернику. У «Спартака» были атаки моменты, а у Гильерме — сэйвы в большом количестве. Но Марко Николич качественно разобрал «Спартак», нашел уязвимости и предложил неудобную для расправивших крылья «красно-белых» игровую модель, при которой не самая надежная защита Тедеско регулярно вынуждена была ловить контратаки, перестраиваясь на ходу. Конечно, в такой ситуации «Спартак» должен был допустить ошибки, что и произошло. Ставка Николича сработала, «Локомотив» победил.