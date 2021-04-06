Антисборная 24-го тура. Страдальцы из «Краснодара» и «Уфы», избавившиеся от тренеров

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вчера, 12:42

Футбол порой бывает жесток.

Схема антисборной — 5-3-2.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Матвей Сафонов вернулся в ворота «Краснодара», чтобы пропустить 5 голов, но и при этом некоторое время оставлял «быков» в игре своими сэйвами, пока команда окончательно не развалилась во втором тайме. Александр Беленов пропустил 4 от «Динамо», но там тоже сложно винить вратаря. А вот Сергей Песьяков, казалось, мог сыграть лучше в эпизодах с двумя первыми голами «Спартака»: когда бил Мозес, голкипер преждевременно переместил центр тяжести и лишил себя возможности среагировать на небольшой рикошет, а в концовке на секунду выключился из игры, когда Алисами сыграл в мяч. Этого хватило Соболеву, чтобы оказаться первым на мяче.

Защитники

Григорий Морозов («Уфа»)

Плиев, Алиев и Йокич — все защитники «Уфы» сыграли не здорово, при этом нет одного антигероя, груз ошибок распределился удивительно равномерно, так что Морозова считайте представителем дырявой в матче с «Динамо» обороны «Уфы». Григорий против бывшего клуба играл, словно с гирями на ногах и кучей посторонних мыслей в голове: недорабатывал эпизоды, терял концентрацию.

Егор Сорокин и Александр Мартынович (оба — «Краснодар»)

В обороне «Краснодара» проходной двор, свидетельством чему служат 16 пропущенных голов в пяти весенних матчах. И хорошо еще, что одна встреч была против «Тамбова». В игре с «Ахматом» обошлись даже без главного пожарника Кайо. У Сорокина и Мартыновича получился знатный цирковой дуэт, на их примере можно обучать молодых защитников, ведь допускали хрестоматийные ошибки, да еще и в огромном количестве.

Хайтам Алисами («Ростов»)

Хаджикадунич вернулся из сборной Боснии с повреждением и остался в запасе, а в центре обороны сыграл номинальный левый защитник Алисами. Новая роль не подошла норвежцу марокканского происхождения: Хайтам — старательный и боевитый парень, но роковые оплошности на нем. Первый мяч в ворота Песьяков влетел после рикошета от Алисами, но если здесь еще можно все списать на неудачное стечение обстоятельств, то первый гол Соболеву защитник буквально подарил.

Евгений Чернов («Краснодар»)

Крупное поражение «Краснодара» началось с очень странной игры Евгения Чернова против тезки Харина уже на первых минутах матча: левый защитник «быков» упустил оппонента, а потом пытался прервать подачу в прыжке «рыбкой». Эффектно, но не эффективно.

Полузащитники

Тонни Вильена («Краснодар»)

«Краснодар» станет только сильнее, если вместо Вильены в полузащите будут играть Уткин или Сперцян. Голландец, который нацелен на уход из клуба летом, откровенно отбывает номер на поле, от него осталось только имя. А имена в футбол, как известно, не играют.

Остон Урунов («Уфа»)

Типичный Урунов: пытался бегать с мячом, много суетился, еще больше ошибался, поучаствовал в эпизоде, который привел к назначению пенальти в ворота «Уфы». Прав Георгий Джикия, который в недавнем интервью говорил об особенностях Остона и настаивал, что рядом с Уруновым всегда должен был человек, который бы направлял и обучал его. Не тот талант, который выплывет сам.

Владислав Пантелеев («Арсенал»)

Проиграв «Уралу», «Арсенал» окончательно закрепился в квартете команд, которые будут бороться за выживание в РПЛ , но в важном матче для «оружейников» все могло сложиться иначе, забей Пантелеев пенальти уже на 3-й минуте. Владислав проиграл мини-дуэль Годзюру, и это повлияло не только на результат матча, но и на игру полузащитника, который следующий час пробегал в расстроенных чувствах, пока Парфенов его не заменил.

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»)

Наверняка на игре Классона сказались и три матча за сборную Швеции, которые он провел во время международной паузы, на матч против «Ахмата» Виктору не хватило ни сил, ни эмоций. Лидер «Краснодара» был бледной тенью самого себя, имитировал игру в футбол, а не играл по-настоящему. В итоге покинул поле в середине второго тайма с нулем ударов и нулем обостряющих передач в активе.

Мохамед Конате («Химки»)

Конате можно сравнить с Али Соу из «Ростова»: оба африканца играли на острие атак своих команд в матчах против лидеров РПЛ , оба проиграли. Вот только ростовский форвард все равно может занести матч против «красно-белых» себе в актив, ведь он постоянно напрягал оборону «Спартака», вел борьбу, искал смежные зоны между защитниками и открывался туда, в то время как Конате стоял столбом, проиграл почти все верховые единоборства защитникам «Зенита» и запомнился обработкой мяча в стиле деревянной стенки.

Тренеры

Мурад Мусаев («Краснодар») и Рашид Рахимов («Уфа»)

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обвинял московских журналистов во всех бедах клуба, а Мурада Мусаева обещал не увольнять, «даже если он проиграет все игры до конца чемпионата». Хватило всего нескольких поражений, последним из которых стало болезненное фиаско в матче с «Ахматом» на своем поле — 0:5, и Мурад Олегович отправился в отставку.

Рашид Маматкулович пришел в «Уфу» по ходу сезона, но не сумел исправить ситуацию и оставил команду в зоне прямого вылета, а последним аккордом Рахимова стало поражение со счетом 0:4 от «Динамо». И «Краснодар», и «Уфа» в последних матчах Мусаева и Рахимова не просто проиграли крупно, но и выглядели беспомощно и безнадежно.