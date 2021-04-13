Каземиро в опорной зоне, Хамес и Андре Силва в атаке. Команда из бывших и нынешних игроков «Порту» могла бы пройти «Челси»

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вчера, 15:05

Увы, но сегодня «драконам» вылетать.

- «Порту» сенсационно выбил «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1; 2:3).

- В первом четвертьфинальном матче, который был формально домашним (обе встречи с «Челси» пройдут на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан») «драконы» уступили со счетом 0:2. Вероятность победы над «синими» по итогам двух матчей ничтожно мала.

- «Порту» не может преодолеть стадию четвертьфинала в Лиге чемпионов с сезона-2003/04, когда «драконы» неожиданно выиграли турнир под руководством Жозе Моуриньо.

«Соккер.ру» фантазирует на тему того, каким бы мог быть состав «Порту», если бы один из флагманов португальского футбола не терял игроков. Фэнтези-команда составлена из действующих и бывших «драконов», которые продолжают карьеру и успешны в других клубах.

Вратарь

Агустин Маркесин (Аргентина, 33 года) — действующий игрок «Порту»

По части вратарей «Бенфика» — главный соперник «Порту» на внутренней арене, даст «драконам» фору, ведь за последние 7 лет из гнезда «орлов» вылетели такие звезды, как Ян Облак и Эдерсон. «Порту» не вырастил крутого вратаря на продажу, а титулованный Икер Касильяс уже не является действующим футболистом, поэтому берем действующего голкипера — опытного аргентинца Маркесина, сэйвы которого стали важной частью успешного лигочемпионского похода.

Защитники

Данило (Бразилия, 29 лет) — футболист «Ювентуса»

На правом фланге мог оказаться и Рикарду Перейра, выступающий за «Лестер», но Данило выигрывает конкуренцию за счет большого победного опыта. В 2015-м бразильский защитник перешел в «Реал», чтобы составить конкуренцию Дани Карвахалю, а потом в его карьере были «Манчестер Сити» и «Ювентус». Данило — чемпион Испании, Англии и Италии, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «сливочных».

Эдер Милитао (Бразилия, 23 года) — футболист «Реала»

Милитао — самая дорогая продажа в истории «Порту», два года назад «Реал» заплатил за бразильского защитника 50 миллионов евро. И пусть Эдер пока не смог подвинуть Рамоса и Варана, в мадридском клубе довольны прогрессом молодого защитника, готовы давать ему шансы и верят, что Милитао вырастет в топ-футболиста. В последних матчах с «Ливерпулем» и «Барселоной» Эдер действительно оставил приятное впечатление.

Пепе (Португалия, 38 лет) — действующий игрок «Порту»

Рядом с Эдером можно было поставить защитника «Атлетико» Фелипе, но никто среди бывших и нынешних футболистов «Порту» не заслуживает места в основе этой команды так, как Пепе. И не смотрите ему в паспорт: в 38 лет титулованный защитник играет на высочайшем уровне. Пепе впервые сыграл за «драконов» в 2004 году, а после трех сезонов перебрался в «Реал», ставший главным клубом в его карьере: 10 лет и 14 завоеванных трофеев. Сейчас Кеплер Лаверан снова в «Порту», для которого его опыт и страсть бесценны.

Алекс Сандро (Бразилия, 30 лет) — футболист «Ювентуса»

Защита сплошь состоит из представителей Бразилии (Пепе — тоже бразилец, хоть и выступал за сборную Португалии). Алекс Сандро попал на радары больших клубов после трех лет в «Порту», еще в 2015 году левый защитник перебрался в «Ювентус», с которым с тех пор выиграл пять Скудетто.

Полузащитники

Каземиро (Бразилия, 29 лет) — футболист «Реала»

По-настоящему свою большую и успешную европейскую карьеру Каземиро запустил в «Порту», за который выступал на правах аренды из «Реала» в сезоне-2014/15. Потом было возвращение в Мадрид, доверие Бенитеса и долгожданная встреча с Зиданом, при котором бразилец вырос в одного из лучших (а на каком-то этапе — просто лучшего) опорных полузащитников в мировом футболе. Каземиро — один из тех, без кого сложно представить мадридский три-пит в Лиге чемпионов.

Данило Перейра (Португалия, 29 лет) — футболист ПСЖ

У Перейры под 50 матчей за сборную Португалии и пять успешных сезонов в составе «Порту». Казалось, должен был раньше уезжать в большой клуб, но сделал это только прошлым летом, когда на правах аренды перебрался в ПСЖ . Твердого места в основе парижан у Данило нет, но в его нынешней команде и конкуренция огромная. Сильный разрушитель, с которым никто не желает встретиться на футбольном поле.

Жоау Моутиньо (Португалия, 34 года) — футболист «Вулверхэмптона»

Моутиньо — это Хави португальского разлива. Жоау был частью золотой полузащиты сборной Португалии на Евро-2016, а вообще хавбек уже перевалил за 120 матчей в футболке национальной сборной. После «Порту» Жоау поиграл в «Монако», выиграл с монегасками чемпионский титул и пошумел в Лиге чемпионов в одной команде с Мбаппе, а сейчас рулит потоками передач в «Вулверхэмптоне». Моутиньо — «мозги», которые необходимы средней линии каждой успешной команды.

Сержиу Оливейра (Португалия, 28 лет) — действующий игрок «Порту»

Нельзя не выделить этого полузащитника из нынешнего состава «Порту». Оливейра уже не молод, за «Порту» играет шестой год, однако нынешний сезон — лучший в его карьере с большим отрывом. Именно Сержиу похоронил «Ювентус», а вообще он поразительно нарастил объем результативных действий: забил уже 19 голов и сделал 6 ассистов. Раньше никогда не забивал больше 5 голов за сезон.

Нападающие

Хамес Родригес (Колумбия, 29 лет) — футболист «Эвертона»

Хамеса в Европу привез «Порту», потом колумбиец выступал за «Монако» и получил приглашение в мадридский «Реал», с которым переживал разные времена. Зидана Родригес разочаровал, но «Бавария» помогла колумбийцу остаться на топ-уровне, а с этого сезона Хамес воссоединился с любимым тренером Карло Анчелотти в «Эвертоне», чтобы зажечь в АПЛ .

Андре Силва (Португалия, 25 лет) — футболист франкфуртского «Айнтрахта»

В 2017-м «Порту» продал перспективного Андре Силву «Милану» за 38 миллионов евро, и хотя в Италии у форварда не пошло, впоследствии его талант пророс и окреп. Прямо сейчас Андре Силва выступает в Германии за франкфуртский «Айнтрахт» и является ближайшим преследователем Роберта Левандовски в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. Забил на 2 гола больше хваленого Эрлинга Холанда.