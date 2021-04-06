Сборная 24-го тура: забойщики «быков», спаситель из «Тамбова» и неудержимый Соболев

Эти мужчины зажгли в свежих матчах РПЛ!
Вратарь
Виталий Сычев («Тамбов»)
От «Тамбова» ничего хорошего глобально уже не ждешь, но в прошедшем туре случилось частное откровение. 21-летний вратарь Виталий Сычев совершил в матче с ЦСКА 9 сэйвов, отразил один из трех пенальти, назначенных в его ворота — со второй попытки выиграл дуэль у Николы Влашича. Последний рубеж «Тамбова» в этом сезоне защищали Сергей Рыжиков, Никита Чагров, Родион Сямук и Виталий Сычев, у воспитанника «Локомотива» наилучшие шансы остаться в РПЛ после вылета «волков». Во-первых, по вратарским меркам он совсем юнец, во-вторых, у Виталия очень хорошие данные, которые располагают к прогрессу.
Защитники
Вячеслав Караваев («Зенит»)
«Зенит» точно не мучился в матче с «Химками», напротив, у команды Сергея Семака было много осмысленной игры в пас и позиционных атак, но за это ниже похвалим Вендела, а Караваеву причитается за то, что он нашел долгожданный, в общем-то, гол. Вячеслав пришел на стандарт, оказался самым расторопным на пятачке и забил «в раздевалку». Без гола в первом тайме «Зениту» пришлось бы куда сложнее.
Андрей Семенов («Ахмат»)
Еще один защитник с голом, хотя Семенова хвалим не только за точный удар по воротам «Краснодара», но и за работу в обороне, за передачи, переводящие игру из оборонительной фазы в атакующую, за работу в отборе и выигранный воздух. Что и говорить, «Ахмату» удалась игра против «Краснодара», и Андрей входит в число главных героев. Талалаев даже выразил мнение, что Семенов сейчас играет лучше Джикии и других защитников сборной России.
Самуэль Жиго («Спартак»)
Если говорить о 24-м туре РПЛ, то Семенов точно сыграл лучше Джикии, который выглядел физически и эмоционально выжатым после трех матчей за сборную России, зато Самуэль Жиго провел игру на высочайшем уровне и предельной самоотдаче. Можно сказать, именно француз компенсировал нефарт Маслова и усталость Джикии. Сэм царил на земле и в воздухе, а его самоотверженность привела к сотрясению мозга, из-за которого Жиго теперь может пропустить матч с «Локомотивом». Здоровья!
Мирослав Богосавац («Ахмат»)
Еще один участник избиения «Ахмата» отдал результативную передачу на Харина, который открыл счет в матче, а потом поставил шлагбаум перед Вандерсоном и Ионовым, которые пытались атаковать по бровке серба. Бесполезно! К Мирославу «липли» все мячи, а противники от Богосаваца, напротив, отскакивали.
Полузащитники
Вендел («Зенит»)
В предыдущих матчах Сергей Семак использовал Вендела на левом фланге, выступая на этой позиции, бразилец забил два гола в ворота ЦСКА. В игре с «Химками» Вендел оказался в центре поля и снова показал класс — и в прессинге, и в контроле мяча, и в продвижении. Пожалуй, так даже интереснее, ведь бразилец может стать теми самыми «мозгами», которых так часто не хватает «Зениту» в полузащите. Во всяком случае, позиционная атака под руководством Вендела заработала.
Виктор Мозес («Спартак»)
Мозес забивает во втором матче подряд за «Спартак»: забил в ворота «Динамо», получил травму в том матче, восстановился и сразу же огорчил «Ростов». Игра началась с того, что Поярков обыграл Мозеса перед штрафной «Спартака», но месть Виктора была страшна: нигериец не только оставил своего оппонента не у дел, но и забил. И продолжил разрывать «Ростов» по правому флангу, поддерживая ширину, которое «красно-белые» эффективно пользовались. И это не были холостые подключения: у Мозеса 4 удара по воротам и 3 паса под удар партнерам. Наверное, это лучший матч Виктора за «Спартак».
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
Жемалетдинов не впечатлил в матчах за сборную России, хотя Станислав Черчесов выпускал его на поле в каждой из мартовских встреч, но после возвращения в клуб Рифат моментально проявил себя в знакомой стихии — в «Локомотиве» у него подходящая роль, полное понимание маневров партнеров и исключительное доверие со стороны тренера. Это Жемалетдинов точным переводом отправил Крыховяка в проход за первым голом, а на 79-й минуте сам Рифат кинжальным ударом поразил ворота «Ротора» и обеспечил «Локо» пятую подряд победу в РПЛ.
Бернард Бериша («Ахмат»)
Бернарда не было в стартовом составе на игру с «Краснодаром», он вышел на поле в концовке первого тайма, а после перерыва разорвал «быков» и оформил дубль, дважды оставив в дураках беспомощную оборону соперника. По такой игре и с таким настроем Бериша мог забить и больше, если бы провел полный матч.
Нападающие
Константин Тюкавин («Динамо»)
18-летний форвард «Динамо» буквально притягивает голы, а в матче с «Уфой» он еще и результативную передачу отдал на Лесового. К исходу получаса игры «бело-голубые» вели в счете 2:0 и, по сути, сделали результат, а Константин поучаствовал в обоих голах. Настырный, даже назойливый форвард — головная боль для любой обороны, с такой игрой юного Тюкавина Грулеву и Комличенко будет непросто вернуться в стартовый состав.
Александр Соболев («Спартак»)
Жаль, что Черчесов доверил Соболеву так мало игровых минут в матчах отбора ЧМ-2022, ведь Александр сейчас в полном порядке. Габаритный форвард «Спартака» — лучший бомбардир весенней части РПЛ с 7 голами, он забивает уже в четырех матчах подряд. В матче с «Ростовом» оформил дубль, дважды точно пробив головой. Одного этого достаточно, чтобы быть в сборной тура, но у Соболева вдобавок блестящий объем полезных единоборств и перемещений по всему фронту атак.
Тренер
Доменико Тедеско («Спартак»)
«Ахмат» и «Динамо» разбили своих соперников с крупным счетом, но они играли против сломленных команд, что подтвердилось отставками Мусаева и Рахимова, а вот Тедеско добыл для «Спартака» первую за 7.5 лет победу на берегах Дона. В первом тайме футбол был неуправляемым, но в перерыве Тедеско сработал лучше Карпина: «Спартак» прибавил в прессинге, стал выигрывать подбор и в какой-то момент смял «Ростов». Скорее это случайность, что гости забили лишь однажды, один только Квинси должен был забивать два мяча, но, видимо, приберег голы для особого случая.
Объективность!!!
Объективность!!!
Забивает, отдаёт, борется, пластается, прыгает...
Привет Черчесову!
Забивает, отдаёт, борется, пластается, прыгает...
Привет Черчесову!