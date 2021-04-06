Сборная 24-го тура: забойщики «быков», спаситель из «Тамбова» и неудержимый Соболев

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вчера, 18:38

Эти мужчины зажгли в свежих матчах РПЛ !

Вратарь

Виталий Сычев («Тамбов»)

От «Тамбова» ничего хорошего глобально уже не ждешь, но в прошедшем туре случилось частное откровение. 21-летний вратарь Виталий Сычев совершил в матче с ЦСКА 9 сэйвов, отразил один из трех пенальти, назначенных в его ворота — со второй попытки выиграл дуэль у Николы Влашича. Последний рубеж «Тамбова» в этом сезоне защищали Сергей Рыжиков, Никита Чагров, Родион Сямук и Виталий Сычев, у воспитанника «Локомотива» наилучшие шансы остаться в РПЛ после вылета «волков». Во-первых, по вратарским меркам он совсем юнец, во-вторых, у Виталия очень хорошие данные, которые располагают к прогрессу.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

«Зенит» точно не мучился в матче с «Химками», напротив, у команды Сергея Семака было много осмысленной игры в пас и позиционных атак, но за это ниже похвалим Вендела, а Караваеву причитается за то, что он нашел долгожданный, в общем-то, гол. Вячеслав пришел на стандарт, оказался самым расторопным на пятачке и забил «в раздевалку». Без гола в первом тайме «Зениту» пришлось бы куда сложнее.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Еще один защитник с голом, хотя Семенова хвалим не только за точный удар по воротам «Краснодара», но и за работу в обороне, за передачи, переводящие игру из оборонительной фазы в атакующую, за работу в отборе и выигранный воздух. Что и говорить, «Ахмату» удалась игра против «Краснодара», и Андрей входит в число главных героев. Талалаев даже выразил мнение, что Семенов сейчас играет лучше Джикии и других защитников сборной России.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Если говорить о 24-м туре РПЛ , то Семенов точно сыграл лучше Джикии, который выглядел физически и эмоционально выжатым после трех матчей за сборную России, зато Самуэль Жиго провел игру на высочайшем уровне и предельной самоотдаче. Можно сказать, именно француз компенсировал нефарт Маслова и усталость Джикии. Сэм царил на земле и в воздухе, а его самоотверженность привела к сотрясению мозга, из-за которого Жиго теперь может пропустить матч с «Локомотивом». Здоровья!

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Еще один участник избиения «Ахмата» отдал результативную передачу на Харина, который открыл счет в матче, а потом поставил шлагбаум перед Вандерсоном и Ионовым, которые пытались атаковать по бровке серба. Бесполезно! К Мирославу «липли» все мячи, а противники от Богосаваца, напротив, отскакивали.

Полузащитники

Вендел («Зенит»)

В предыдущих матчах Сергей Семак использовал Вендела на левом фланге, выступая на этой позиции, бразилец забил два гола в ворота ЦСКА . В игре с «Химками» Вендел оказался в центре поля и снова показал класс — и в прессинге, и в контроле мяча, и в продвижении. Пожалуй, так даже интереснее, ведь бразилец может стать теми самыми «мозгами», которых так часто не хватает «Зениту» в полузащите. Во всяком случае, позиционная атака под руководством Вендела заработала.

Виктор Мозес («Спартак»)

Мозес забивает во втором матче подряд за «Спартак»: забил в ворота «Динамо», получил травму в том матче, восстановился и сразу же огорчил «Ростов». Игра началась с того, что Поярков обыграл Мозеса перед штрафной «Спартака», но месть Виктора была страшна: нигериец не только оставил своего оппонента не у дел, но и забил. И продолжил разрывать «Ростов» по правому флангу, поддерживая ширину, которое «красно-белые» эффективно пользовались. И это не были холостые подключения: у Мозеса 4 удара по воротам и 3 паса под удар партнерам. Наверное, это лучший матч Виктора за «Спартак».

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Жемалетдинов не впечатлил в матчах за сборную России, хотя Станислав Черчесов выпускал его на поле в каждой из мартовских встреч, но после возвращения в клуб Рифат моментально проявил себя в знакомой стихии — в «Локомотиве» у него подходящая роль, полное понимание маневров партнеров и исключительное доверие со стороны тренера. Это Жемалетдинов точным переводом отправил Крыховяка в проход за первым голом, а на 79-й минуте сам Рифат кинжальным ударом поразил ворота «Ротора» и обеспечил «Локо» пятую подряд победу в РПЛ .

Бернард Бериша («Ахмат»)

Бернарда не было в стартовом составе на игру с «Краснодаром», он вышел на поле в концовке первого тайма, а после перерыва разорвал «быков» и оформил дубль, дважды оставив в дураках беспомощную оборону соперника. По такой игре и с таким настроем Бериша мог забить и больше, если бы провел полный матч.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо»)

18-летний форвард «Динамо» буквально притягивает голы, а в матче с «Уфой» он еще и результативную передачу отдал на Лесового. К исходу получаса игры «бело-голубые» вели в счете 2:0 и, по сути, сделали результат, а Константин поучаствовал в обоих голах. Настырный, даже назойливый форвард — головная боль для любой обороны, с такой игрой юного Тюкавина Грулеву и Комличенко будет непросто вернуться в стартовый состав.

Александр Соболев («Спартак»)

Жаль, что Черчесов доверил Соболеву так мало игровых минут в матчах отбора ЧМ -2022, ведь Александр сейчас в полном порядке. Габаритный форвард «Спартака» — лучший бомбардир весенней части РПЛ с 7 голами, он забивает уже в четырех матчах подряд. В матче с «Ростовом» оформил дубль, дважды точно пробив головой. Одного этого достаточно, чтобы быть в сборной тура, но у Соболева вдобавок блестящий объем полезных единоборств и перемещений по всему фронту атак.

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

«Ахмат» и «Динамо» разбили своих соперников с крупным счетом, но они играли против сломленных команд, что подтвердилось отставками Мусаева и Рахимова, а вот Тедеско добыл для «Спартака» первую за 7.5 лет победу на берегах Дона. В первом тайме футбол был неуправляемым, но в перерыве Тедеско сработал лучше Карпина: «Спартак» прибавил в прессинге, стал выигрывать подбор и в какой-то момент смял «Ростов». Скорее это случайность, что гости забили лишь однажды, один только Квинси должен был забивать два мяча, но, видимо, приберег голы для особого случая.