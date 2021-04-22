«Ливерпуль» – «Нюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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22 апреля 2021, 16:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 24 апреля 2021 года.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа покинул Лигу Чемпионов, и теперь могут все силы бросить в борьбу за первую четверку чемпионата Англии. Отрыв в четыре очка при стабильных результатах еще можно отыграть, поэтому «красные» постараются порадовать болельщиков и пробиться в Лигу Чемпионов на следующий турнир, тем более команда не проигрывает в АПЛ уже четыре матча подряд.

19 апреля «Ливерпуль» в чемпионате Англии сыграл вничью с «Лидсом» (1:1), а 14 числа не смог обыграть на своем поле «Реал» Мадрид в Лиге Чемпионов (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»

Команда на протяжении сезона ничем особенным не отличалась, находясь в нижней части турнирной таблицы. Коллектив доигрывает сезон и не имеет серьезных турнирных задач. Команда за последние несколько матчей проиграла всего один раз, что не может не радовать руководство и болельщиков.

17 апреля «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Лестер» в АПЛ (3:2), а 11 числа на выезде был повержен и «Бернли» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.271

Ничья – 6.2

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 11.96

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл всего три игры в АПЛ из последних десяти встреч

из последних десяти встреч «Ливерпуль» не знает поражений в чемпионате уже четыре поединка

«Ливерпуль» выиграл пять последних матчей из шести с «Ньюкасл Юнайтед»

Четыре из пяти последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Ньюкасл Юнайтед» с форой (+1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. «Ливерпуль» имеет много кадровых проблем и крупно обыграть «Ньюкасл Юнайтед» команде вряд ли по силам. Предполагаем, что подопечные Клоппа одержат победу максимум в один мяч.