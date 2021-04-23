«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:59

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 32-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона», который пройдет 25 апреля на стадионе «Керамика».

«Вильярреал»

На счету «Вильярреала» 49 очков и седьмое место в турнирной таблицы чемпионата Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги команда одержала 12 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

21 апреля футболисты «Вильярреала» уступили в гостях «Алавесу» (1:2). До этого «желтая субмарина» успешно провела гостевой матч против «Леванте» (5:1), а также уступила на своем поле «Осасуне» (1:2).

«Барселона»

«Барселона» идет на третьем месте рейтинга Ла Лиги, набрав 68 баллов. Каталонцы уступают лидеру «Атлетико» пять очков, и втором «Реалу» два балла, имея один матч в запасе.

10 апреля «сине-гранатовые» уступили в гостях «Реалу» (1:2), а в последнем туре разгромили на своем поле «Хетафе» (5:2). Также «Барселона» оформила победу в Кубке Испании, обыграв в финале «Атлетик» Бильбао (4:0).

Ставки на матч БК Pinnacle

Победа «Вильярреала» — 4.80

Ничья – 4.40

Победа «Барселоны»: — 1.76

Статистика

«Барселона» не проигрывала в 25 прошлых матчах с «Вильярреалом»

В 7 прошлых матчах «Вильярреала» в Ла Лиге прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Барселона» забивала минимум 2 гола в 8 предыдущих играх с «Вильярреалом»

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.64. В очных встречах «Барселона» и «Вильярреал» регулярно забивают по три и больше голов. Кроме того, этот исход прошел в четырех предыдущих играх хозяев (во всех турнирах) и трех гостей.