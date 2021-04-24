«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед», который пройдет 25 апреля 2021 года.
«Лидс»
«Лидс», который не проигрывает на протяжении пяти последних туров в АПЛ, занимает 10-е место в турнирной таблице. По ходу текущего сезона «павлины» одержали 14 побед и четыре раза сыграли вничью. Еще в 14-и поединках команда терпела поражения.
В прошлом туре чемпионата «Лидс» сыграл вничью дома с «Ливерпулем», а до этого победил «Фулхэм» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), с прохождением ставок на ТБ(2,5) и «обе забьют – да».
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», который не уступал в 23 прошлых гостевых играх АПЛ, базируется на втором месте общего зачета. В проходящем розыгрыше АПЛ «красные дьяволы» взяли 19 побед и девять ничьих, проиграв только четыре поединка.
Пять последних матчей чемпионата «МЮ» выиграл, а в трех прошлых встречах лиги команда забивала минимум два гола. В этой серии команда победила «Бернли» (3:1), «Тоттенхэм» (3:1) и «Брайтон» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» — 4.245
- Ничья – 4.189
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.857
Статистика
- «МЮ» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах против «Лидса»
- В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
- В 3 последних матчах «МЮ» в АПЛ забивалось минимум 3 гола
Прогноз
Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.574. «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» результативно провели последние матчи, стабильно забивая голы. Также этот исход выиграл в трех предыдущих встречах соперников.