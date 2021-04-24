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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 13:34

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед», который пройдет 25 апреля 2021 года.

«Лидс»

«Лидс», который не проигрывает на протяжении пяти последних туров в АПЛ, занимает 10-е место в турнирной таблице. По ходу текущего сезона «павлины» одержали 14 побед и четыре раза сыграли вничью. Еще в 14-и поединках команда терпела поражения.

В прошлом туре чемпионата «Лидс» сыграл вничью дома с «Ливерпулем», а до этого победил «Фулхэм» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), с прохождением ставок на ТБ(2,5) и «обе забьют – да».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», который не уступал в 23 прошлых гостевых играх АПЛ, базируется на втором месте общего зачета. В проходящем розыгрыше АПЛ «красные дьяволы» взяли 19 побед и девять ничьих, проиграв только четыре поединка.

Пять последних матчей чемпионата «МЮ» выиграл, а в трех прошлых встречах лиги команда забивала минимум два гола. В этой серии команда победила «Бернли» (3:1), «Тоттенхэм» (3:1) и «Брайтон» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лидс» — 4.245
  • Ничья – 4.189
  • Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.857

Статистика

  • «МЮ» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах против «Лидса»
  • В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • В 3 последних матчах «МЮ» в АПЛ забивалось минимум 3 гола

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.574. «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» результативно провели последние матчи, стабильно забивая голы. Также этот исход выиграл в трех предыдущих встречах соперников.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 16:20
МЮ своего не упустит
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