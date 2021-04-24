«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:34

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 33-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед», который пройдет 25 апреля 2021 года.

«Лидс»

«Лидс», который не проигрывает на протяжении пяти последних туров в АПЛ , занимает 10-е место в турнирной таблице. По ходу текущего сезона «павлины» одержали 14 побед и четыре раза сыграли вничью. Еще в 14-и поединках команда терпела поражения.

В прошлом туре чемпионата «Лидс» сыграл вничью дома с «Ливерпулем», а до этого победил «Фулхэм» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), с прохождением ставок на ТБ (2,5) и «обе забьют – да».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», который не уступал в 23 прошлых гостевых играх АПЛ , базируется на втором месте общего зачета. В проходящем розыгрыше АПЛ «красные дьяволы» взяли 19 побед и девять ничьих, проиграв только четыре поединка.

Пять последних матчей чемпионата « МЮ » выиграл, а в трех прошлых встречах лиги команда забивала минимум два гола. В этой серии команда победила «Бернли» (3:1), «Тоттенхэм» (3:1) и «Брайтон» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» — 4.245

Ничья – 4.189

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.857

Статистика

« МЮ » забивал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах против «Лидса»

» забивал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах против «Лидса» В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 3 последних матчах « МЮ » в АПЛ забивалось минимум 3 гола

Прогноз

Сыграть ставку на тотал больше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.574. «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» результативно провели последние матчи, стабильно забивая голы. Также этот исход выиграл в трех предыдущих встречах соперников.