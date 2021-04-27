«Барселона» – «Гранада»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Гранада», который состоится 29 апреля 2021 года.

«Барселона»

Каталонский клуб уже после этого матча может стать единоличным лидером Примеры, во что поверить месяц назад было практически невозможно. Неуверенная игра «Атлетико» привела к большой потере очков в недавних матчах, и теперь Месси с компанией являются чуть ли не главными фаворитами чемпионата.

25 апреля «Барселона» справилась на выезде с «Вильярреалом» (1:2), а 22 числа уверенно на своем поле разгромила «Хетафе» (5:2). Оба матча проходили в рамках Примеры.

«Гранада»

«Гранада» проводит неплохой сезон, но зацепиться за еврокубки коллектив в этом сезоне, скорее всего не сможет. Клуб играл до последнего времени не только в чемпионате, но и Лиге Европы. За счет этого команда теряла много сил и не смогла в некоторых матчах достичь необходимого результата. В матче с «Барселоной», гости сыграют защитной схемой, и постараются использовать свои немногочисленные шансы впереди.

25 апреля «Гранада» проиграла «Севилье» (1:2), а 22 числа крупно обыграла «Эйбар» (4:1) в чемпионате Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.158

Ничья – 8.78

Победит «Гранада» – 18.99

Статистика

«Барселона» проиграла всего один матч из последних десяти во всех турнирах

«Гранада» проиграла семь выездных из последних восьми матче во всех турнирах

«Барселона» выиграла последние семь матчей против «Гранады» на своем поле

«Гранада» забила только в одном матче на выезде против «Барселоны» из последних встреч команд

Прогноз

Поставить на «Гранаду» с форой (+2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.702. Гости достаточно неплохо играют в обороне и если не пропустят быстрый мяч, «Барселоне» будет очень сложно забить много голов в ворота соперника. Предполагаем, что «Гранада» не пропустит более двух мячей в свои ворота.