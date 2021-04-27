«Барселона» – «Гранада»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Гранада», который состоится 29 апреля 2021 года.
«Барселона»
Каталонский клуб уже после этого матча может стать единоличным лидером Примеры, во что поверить месяц назад было практически невозможно. Неуверенная игра «Атлетико» привела к большой потере очков в недавних матчах, и теперь Месси с компанией являются чуть ли не главными фаворитами чемпионата.
25 апреля «Барселона» справилась на выезде с «Вильярреалом» (1:2), а 22 числа уверенно на своем поле разгромила «Хетафе» (5:2). Оба матча проходили в рамках Примеры.
«Гранада»
«Гранада» проводит неплохой сезон, но зацепиться за еврокубки коллектив в этом сезоне, скорее всего не сможет. Клуб играл до последнего времени не только в чемпионате, но и Лиге Европы. За счет этого команда теряла много сил и не смогла в некоторых матчах достичь необходимого результата. В матче с «Барселоной», гости сыграют защитной схемой, и постараются использовать свои немногочисленные шансы впереди.
25 апреля «Гранада» проиграла «Севилье» (1:2), а 22 числа крупно обыграла «Эйбар» (4:1) в чемпионате Испании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.158
- Ничья – 8.78
- Победит «Гранада» – 18.99
Статистика
- «Барселона» проиграла всего один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Гранада» проиграла семь выездных из последних восьми матче во всех турнирах
- «Барселона» выиграла последние семь матчей против «Гранады» на своем поле
- «Гранада» забила только в одном матче на выезде против «Барселоны» из последних встреч команд
Прогноз
Поставить на «Гранаду» с форой (+2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.702. Гости достаточно неплохо играют в обороне и если не пропустят быстрый мяч, «Барселоне» будет очень сложно забить много голов в ворота соперника. Предполагаем, что «Гранада» не пропустит более двух мячей в свои ворота.